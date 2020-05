Castellacci: "Si può partire il 13 giugno"

"Ripartire il 13 giugno? Si può fare se si prendono delle decisioni. E' anche necessario conoscere la data di inizio per programmare gli allenamenti". Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale e oggi presidente Lamica, l'associazione medici italiani di calcio, si augura che la serie A possa ripartire ma perché succeda bisogna mettere in conto che, più che giocare in sicurezza, "si potrà giocare cercando di rischiare il meno possibile", sottolinea ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno.

"Debbono però essere proposte delle linee guida che ancora non escono fuori in maniera concreta, e devono poter essere applicate altrimenti sono carta straccia. Finora il protocollo non è applicabile, tanto che c'è stata la ribellione di club, medici sociali e addetti ai lavori. Sarebbe stato auspicabile un tavolo unico".

SPORTAL.IT | 18-05-2020 12:11