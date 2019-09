Caster Semenya si dà al calcio

Esaurito, o magari solo accantonato per un breve periodo, il tormentone legato al sogno di Usain Bolt di cimentarsi nel calcio, le cronache sportive accolgono una storia analoga, relativa a un asso dell’atletica leggera in procinto di cambiare disciplina.

La differenza sostanziale, però, è che mentre il fuoriclasse giamaicano aveva deciso spontaneamente di lasciare le piste, Caster Semenya si è dovuta attenere alla decisione di un tribunale federale svizzero, che lo scorso 30 luglio ha cancellato la sospensione ad personam della norma Iaaf che impone alle atlete intersex di ridurre i propri livelli endogeni di testosterone con specifiche cure ormonali per poter partecipare a gare femminili comprese tra i 400 e il miglio.

Un vero e proprio macigno per la campionessa del mondo in carica degli 800 metri, costretta a rinunciare alla difesa del titolo negli imminenti Mondiali di Doha, in Qatar. Nasce da qui la decisione della sudafricana di provare a sfondare nel calcio, almeno in attesa che cambi qualcosa che le permetta di tornare a gareggiare in pista. Dall’inizio di settembre, infatti, Semenya si allena con il JVW Football Club, squadra di calcio della massima serie sudafricana (la Sasol League), la cui proprietaria è Janine Van Wyk, capitana della Nazionale, ma che milita in Danimarca nel Fortuna Hjorring.

Caster è da tempo appassionata di calcio e le cronache narrano ci sappia pure fare, ma per il momento il sogno di essere ingaggiata è destinato a rimanere tale, perché il mercato in Sudafrica si è chiuso. Se ne riparlerà nel 2020, ma con buone possibilità, stando alle parole della stessa Van Wyk: “Caster ha grandi fondamentali – ha detto – Sono certa che arriverà lontano”.

“Sono grata per l’opportunità – il ringraziamento della mezzofondista – Apprezzo molto il sostegno che sto ricevendo e spero di poter presto contribuire alle fortune della squadra”.



SPORTAL.IT | 06-09-2019 14:23