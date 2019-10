Castillejo verso un ritorno al passato

Samu Castillejo potrebbe ripartire dal suo stesso passato.

L'attaccante spagnolo ha faticato a ricavarsi un suo spazio nel Milan di Marco Giampaolo e l'avvento di Stefano Pioli non sembra aver cambiato la situazione.

Anche per questo motivo il suo addio potrebbe essere imminente, forse già a gennaio: secondo quanto riportato in Spagna da 'Fichajes.net', infatti, il Villarreal starebbe pensando di riportarlo a casa già nel corso del mercato invernale, per quello che per lui sarebbe un ritorno.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 23:43