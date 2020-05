Castillejo: "Voglio restare al Milan"

Il centrocampista del Milan Samu Castillejo in un'intervista ad As ha parlato della sua vita in quarantena: "Sto bene, faccio quello che posso in casa. Alterniamo un giorno di allenamento in videochiamata a un altro con il lavoro aerobico che ci inviano. Come sto fisicamente? In questo momento molto più stanco, quando faccio lavoro aerobico o di forza. Si vede che sono passati tanti giorni senza vedere il campo. Se riparte il campionato, avremo bisogno di un po' di tempo per rimetterci in forma".

Il posto da titolare: "Chi mi conosce sa quanto sono duro, oltre l'apparenza che posso dare per i miei capelli e i miei tatuaggi, sono un ragazzo molto umile. Il primo anno è stato d'adattamento, è difficile mostrare quello che hai giocando 15 minuti e una partita da titolare ogni due-tre settimane. Il cambiamento arriva sempre quando ti mettono a giocare, al di là dei moduli. Se c'è fiducia e ti fanno sentire importante, entri in un buon clima con te stesso".

L'obiettivo è restare in rossonero: "Ho sempre voluto avere successo qui, voglio rimanere in questo club per molto tempo. La verità è che il 2020 è iniziato bene: ho giocato ogni partita e a un buon livello. Spero che continui così".

SPORTAL.IT | 02-05-2020 12:12