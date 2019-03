Castro sorprende i tifosi del Cagliari

Lucas Castro soprende i tifosi. Il centrocampista ha subito a novembre una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e la sua stagione sembrava esser compromessa.

Il giocatore, però, in visita agli studenti della Cittadella Universitaria di Monserrato, ha sorpreso tutti: "Le mie condizioni fisiche? Sto recuperando bene, rispetto alle previsioni di stagione finita riuscirò a giocare qualche partita prima della fine del campionato".

"Studiare sarà la vostra forza. Non avevo mai visitato la vostra Università, complimenti. La musica? Cagliari, con il suo mare, è per me fonte di ispirazione e a breve uscirà il mio secondo disco" ha concluso l'ex giocatore del Chievo.



