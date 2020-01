Gaetano Castrovilli gela le pretendenti in un'intervista al TGR Toscana: "Firenze per me è una seconda casa. Sono qui e penso alla Fiorentina, mi piace come la gente è vicino a noi, ci fa sentire importanti", sono le parole del centrocampista viola, seguito da diversi club di serie A.

Sulla possibile convocazione in Nazionale assicura: "Cercherò di mettere in difficoltà Roberto Mancini".

SPORTAL.IT | 23-01-2020 16:16