Castrovilli: Inter e Napoli tentano la Fiorentina

Gaetano Castrovilli rappresenta senza dubbi una delle grandi rivelazioni di questa prima fase di campionato, oltre che una delle migliori realtà espresse dalla Fiorentina di Rocco Commisso. Tanto da aver attirato su di sé le sirene di mercato.

In questa fase sono due i club italiani che hanno concentrato più degli altri le proprie attenzioni sul giovane talento viola: Inter e Napoli. E entrambe le società sono intenzionate a mettere sul piatto possibile pedine di scambio che potrebbero indurre la dirigenza gigliata a privarsi del proprio fiore all'occhiello.

In casa nerazzurra è Matteo Politano il giocatore maggiormente indiziato a fare le valigie se da Firenze dovessero accettarlo come contropartita, mentre a Napoli la possibile pedina di scambio sarebbe stata individuata in Fernando Llorente.

La trattativa è complessa e i tasselli che devono combaciare non sono pochi: Inter e Napoli hanno comunque già rotto gli indugi.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 10:53