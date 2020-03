Castrovilli, la Fiorentina alza il muro

Gaetano Castrovilli è uno dei giocatori più chiacchierati in questi giorni senza calcio. Secondo le indiscrezioni, l'Inter sta puntando forte su di lui per rinforzare il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport però, ogni tentativo sarebbe vano: la Fiorentina scommette su di lui e ha alzato un muro. Rocco Commisso e la dirigenza viola non vogliono rinunciare al talento del pugliese neanche nelle prossime stagioni.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 12:06