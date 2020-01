Castrovilli, la paura è passata

Ora la grande paura è definitivamente passata. Dopo i messaggi di rassicurazione ai tifosi della giornata di domenica, Gaetano Castrovilli ha lasciato l'ospedale di Careggi dove era ricoverato da sabato in seguito al malessere (forti capogiri) che l'aveva costretto a lasciare il campo durante il secondo tempo della partita contro il Genoa, terminata poi 0-0.

A renderlo noto è stata la stessa società viola attraverso un comunicato: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, in data odierna, ha lasciato l'ospedale di Careggi come da protocollo stabilito".

L'ex Cremonese dovrebbe tornare ad allenarsi già nella giornata di martedì in vista della partita di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter, anche se la sua presenza in campo resta in dubbio.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 21:45