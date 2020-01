Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli rassicura i tifosi sui social dopo la nottata in ospedale a seguito del trauma riportato durante la partita contro il Genoa. Il giocatore era uscito dal terreno di gioco molto disorientato.

"Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto", le parole del giocatore viola su Instagram.

SPORTAL.IT | 26-01-2020 12:25