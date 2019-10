Castrovilli rinnova: "L'ho capito con la Juve"

Gaetano Castrovilli ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino a giugno del 2024. A annunciarlo è stato lo stesso giocatore in conferenza stampa, accompagnato dal direttore sportivo viola Daniele Pradè.

"Ripercorrere la carriera di Antognoni sarebbe fantastico, ringrazio il mister che mi ha elogiato in questo modo. Essere un simbolo viola mi farebbe piacere: sono qui per migliorarmi e far parte di questo progetto. Dedico il rinnovo alla mia famiglia, per tutti i sacrifici che continuano a fare per me. Ho accettato con entusiasmo perché questa avventura può aiutarmi a crescere. Io penso ogni giorno a migliorarmi e a limare quei particolari per fare sempre meglio. Quando sono uscito dal campo contro la Juve e lo stadio mi ha applaudito ho capito che era un momento importante"

SPORTAL.IT | 10-10-2019 13:40