Castrovilli, spunta una nuova pretendente

C'è una nuova pretendente per Gaetano Castrovilli, centrocampista rivelazione del campionato in forza alla Fiorentina. Oltre alla Juventus e all'Inter, cha hanno manifestato interesse nelle ultime settimane, anche la Roma vuole sondare il terreno, per proseguire anche nella prossima stagione il rinnovamento della rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

A riportare l'interesse del club della Capitale è 'Sport Mediaset'. Il calciatore originario di Minervino Murge è valutato 40 milioni di euro dal club viola, una cifra che il club giallorosso potrebbe investire regalando al proprio allenatore e ai tifosi uno dei talenti più interessanti del calcio italiano.

La Fiorentina, però, potrebbe valutare anche contropartite tecniche in caso di cessione: solo al termine della stagione in corso, però, si potrà valutare quali calciatori potranno essere considerati sacrificabili dalle tre contendenti.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 17:18