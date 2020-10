Castrovilli trascina la Fiorentina: Udinese ko

Seconda vittoria in campionato per la Fiorentina, che al ‘Franchi’ ha la meglio per 3-2 su una pur tenace Udinese.

E’ Gaetano Castrovilli il protagonista principale del match: il centrocampista firma l’1-0 all’11’ e, dopo il raddoppio di Milenkovic al 21′ e il 2-1 di Stefano Okaka in chiusura di primo tempo, riporta i suoi avanti di due reti al minuto 52, sfruttando l’assist di Biraghi.

All’86’ ancora Okaka accorcia le distanze per i bianconeri, ma è troppo tardi per la rimonta: i viola respirano dopo il momento di difficoltà, i friulani restano nei bassifondi della classifica.

OMNISPORT | 25-10-2020 20:01