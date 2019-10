Catania-Camplone, è finita

Lunedì nero per le panchine della Serie C. Dopo il Catanzaro, che ha liquidato Gaetano Auteri, anche un'altra grande, il Catania, ha deciso di dare una svolta alla propria crisi tecnica.

All'indomani della pesantissima sconfitta contro la Vibonese, impostasi per 5-0, la società rossazzurra ha infatti esonerato Andrea Camplone. Il tecnico pescarese, ex tra le altre di Bari, Cesena e Perugia, paga il disastroso inizio di stagione, che vede la squadra siciliana appena al 9° posto distante otto punti dalla capolista Potenza.

Insieme a Camplone, esonerati anche l'allenatore in seconda Maurizio Giovanni Tacchi e l'allenatore dei portieri Marco Onesti. "Ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l'augurio delle migliori fortune personali e professionali" si legge in una nota del Catania.

La conduzione della prima squadra è stata provvisoriamente affidata all'ex bandiera del club Orazio Russo, già in passato nello staff tecnico del Catania.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 19:23