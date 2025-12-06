Catania-Crotone, moviola: Var a senso unico, quanti dubbi sui due gol, che svista sul rosso

La prova dell’arbitro Lovison al Massimino nell’anticipo di C analizzata ai raggi X, vani i ricorsi alla carta Fvs per gli ospiti, 4 gli ammoniti

Roberto Lovison, la scelta per Catania-Crotone, è al sesto anno in Can C ed è in odore di promozione. 31 anni, laureato a Bologna in Statistica ed Economia d’Impresa, è considerato un arbitro dal cartellino facile. Finora ha diretto 78 gare di Serie C, includendo Coppa Italia, playoff e playout ma vediamo come se l’è cavata ieri al Massimino il fischietto patavino.

I precedenti con le due squadre

Il fischietto veneto aveva 4 precedenti con gli squali tra cui anche il suo unico precedente con gli etnei l’anno scorso: Crotone-Juve Stabia 1-1 (2023-24), Messina-Crotone 0-2 (2024-25), Catania-Crotone 0-0 (2024-25) e Potenza-Crotone 3-3 (2024-2025).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Luca Bernasso di Milano con Fabrizio Ramondino di Palermo IV uomo e operatore FVS Mario Chichi di Palermo, l’arbitro ha ammonito Maggio, Corbari, Dini, Quaini.

Catania-Crotone, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 12′, è per Maggio per fallo su Allegretto. Al 15′ segna il Catania, Merelli para il tiro di Lunetta ma sulla ribattuta Corbari sotto porta mette in rete. Proteste del Crotone che chiede la revisione al monitor, l’arbitro guarda le immagini ma non cambia idea anche se restano molti dubbi sulla posizione di Corbari. Proprio Corbari si prende il secondo giallo al 39′. Nella ripresa ancora polemiche al 52′: Lunetta di sinistro segna il 2-0 ma l’azione sembra viziata da un fallo subito da Sandri a centrocampo.

Il Crotone si gioca ancora la carta Fvs ma dopo aver rivisto l’azione, l’arbitro conferma la rete. Al 73′ ammonito Dini per proteste. Nuova svista del direttore di gara all’88’ quando estrae il rosso per Quaini dopo un intervento ruvido su Perlingieri, stavolta è il Catania a ricorrere alla carta Fvs e stavolta l’arbitro torna sui suoi passi, l’espulsione di Quaini diventa ammonizione. Dopo 6′ di recupero Catania-Crotone finisce 2-0.