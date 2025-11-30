Catania, dodicesima gara senza subire gol. Giugliano: terzo ko di fila per Capuano

Il sabato di Serie C regala verdetti importanti per le zone alte e basse della classifica, con diversi risultati pesanti nei tre gironi. Ravenna e Catania confermano lo stato di forma straordinario, mentre Arzignano, Crotone e Casertana centrano successi fondamentali. Non mancano sorprese, come la frenata dell’Ospitaletto e il pari del Livorno sul campo del Gubbio. Il quadro generale evidenzia una giornata – la 16a del torneo – ricca di gol, risvolti significativi e spunti da alta classifica.
Girone A: colpaccio dell’Arzignano
Nel Girone A il colpo di giornata è dell’Arzignano, che ritrova una vittoria esterna attesa da tre mesi grazie al settimo gol di Minesso. La vittima è il Renate. Il Lumezzane prosegue il suo buon momento rimontando il Novara, anche approfittando dell’espulsione finale di Adrian Cannavaro. Il debutto di Mario Tacchinardi sulla panchina della Pergolettese porta un pareggio contro l’AlbinoLeffe. Si divide la posta anche tra Ospitaletto e Virtus Verona, con Ievoli che evita la beffa finale dopo il vantaggio veronese di De Marchi.
I risultati:
- Lumezzane-Novara 1-1 Lanini (N) al 37’ p.t.; Ferro (L) al 25’ s.t.
- Renate-Arzignano 1-2 Toniolo (A) al 2’ p.t.; Karlsson (R) al 7’, Minesso (A) al 25’ s.t.
- Ospitaletto-Virtus Verona 1-1 De Marchi (VV) al 17’ s.t., 42’ Ievoli (O)
- Pergolettese-AlbinoLeffe 0-0
Ravenna vola in testa al Girone B e stop per le rivali
Il Ravenna firma un netto 3-0 a Pineto e conquista la vetta provvisoria del girone B in attesa dell’Arezzo. La squadra di Marchionni centra la sesta vittoria esterna, chiudendo la serie positiva degli abruzzesi e festeggiando il debutto di Nicolas Viola. Gubbio-Livorno termina senza reti, con Di Carlo ancora a secco di successi casalinghi e Venturato che allunga la sua striscia positiva. Finisce in parità anche Forlì-Bra, decisa da due magie nella ripresa: un’autorete e il capolavoro finale di Petrelli.
I risultati:
- Forlì-Bra 1-1 autorete di L. Saporetti (F) al 28’ s.t., Petrelli (F) al 39’ s.t.
- Gubbio-Livorno 0-0
- Pineto-Ravenna 0-3 Di Marco al 22’, Corsinelli al 39’ p.t.; Spini al 22’ s.t.
Catania granitico, Crotone e Casertana sorridono nel girone C
Il Catania continua la sua impressionante solidità difensiva vincendo a Picerno grazie alla zampata di Forte dopo appena due minuti. È la dodicesima partita senza subire reti su sedici: numeri che mettono pressione a Salernitana e Benevento, impegnate nel posticipo. Il Crotone supera un buon Giugliano con il decimo gol di Gomez, infliggendo alla squadra di Capuano il terzo ko consecutivo. Sorridono anche Casertana e Sorrento: i campani ribaltano la Cavese con uno straordinario Casarotto, mentre i rossoneri espugnano Altamura con due rigori di D’Ursi.
I risultati:
- Casertana-Cavese 3-1 Orlando 30’ (Cav) p.t.; Llano (Cas) al 13’, Proia (Cas) al 26’, Vano (Cas) al 40’ s.t.
- Picerno-Catania 0-1 Forte al 2’ p.t.
- Altamura-Sorrento 1-2 D’Ursi (S) su rigore all’16’ e su rigore al 42’ p.t.; Agostinelli (A) al 33’ s.t
- Crotone-Giugliano 1-0 Gomez (C) al 3’ s.t.