Catania, dodicesima gara senza subire gol. Giugliano: terzo ko di fila per Capuano

I risultati del sabato di Serie C confermano il momento d’oro degli etnei. Continua invece la crisi del Giugliano, superato dal Crotone

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il sabato di Serie C regala verdetti importanti per le zone alte e basse della classifica, con diversi risultati pesanti nei tre gironi. Ravenna e Catania confermano lo stato di forma straordinario, mentre Arzignano, Crotone e Casertana centrano successi fondamentali. Non mancano sorprese, come la frenata dell’Ospitaletto e il pari del Livorno sul campo del Gubbio. Il quadro generale evidenzia una giornata – la 16a del torneo – ricca di gol, risvolti significativi e spunti da alta classifica.

Girone A: colpaccio dell’Arzignano

Nel Girone A il colpo di giornata è dell’Arzignano, che ritrova una vittoria esterna attesa da tre mesi grazie al settimo gol di Minesso. La vittima è il Renate. Il Lumezzane prosegue il suo buon momento rimontando il Novara, anche approfittando dell’espulsione finale di Adrian Cannavaro. Il debutto di Mario Tacchinardi sulla panchina della Pergolettese porta un pareggio contro l’AlbinoLeffe. Si divide la posta anche tra Ospitaletto e Virtus Verona, con Ievoli che evita la beffa finale dopo il vantaggio veronese di De Marchi.

I risultati:

Lumezzane-Novara 1-1 Lanini (N) al 37’ p.t.; Ferro (L) al 25’ s.t.

Renate-Arzignano 1-2 Toniolo (A) al 2’ p.t.; Karlsson (R) al 7’, Minesso (A) al 25’ s.t.

Ospitaletto-Virtus Verona 1-1 De Marchi (VV) al 17’ s.t., 42’ Ievoli (O)