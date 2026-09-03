Clamoroso al Cibali: il Savoia fa esultare il principe, 3-0 al Catania: l’appello di Emanuele Filiberto

Il Savoia passeggia al Massimino e regala un'altra notte tormentata al Catania, al 4° stop consecutivo. I tifosi oplontini torneranno presto in trasferta

Il Savoia banchetta in casa di un Catania in crisi nera (4 sconfitte di fila tra campionato e Coppe) e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia di Lega Pro. Sugli spalti del Massimino mancavano i tifosi oplontini, che saranno presenti a partire dalla trasferta ad Altamura, per la soddisfazione di Emanuele Filiberto di Savoia.

Catania in crisi nera, ko anche in Coppa

Tra i risultati dei 16esimi di finale di Coppa Italia di Lega Pro spicca il 3-0 rifilato dal Savoia a un Catania sempre più in crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa. Al Massimino non c’è stata partita: due reti nel primo tempo, l’altra su rigore nella ripresa. Mattatore dell’incontro l’attaccante Nepi autore di una doppietta, che ha fatto seguito al gol in apertura di Tumbarello.

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Fischi sul Catania, irriconoscibile, vittima di un pre-campionato tormentato, con la grana fideiussione che ha influito irrimediabilmente sul mercato in entrata (e che comporterà una penalizzazione in classifica) sbloccatosi soltanto nel finale con i colpi Massimo Coda e Roberto Insigne. Non rischia Emilio Longo, che poche responsabilità ha sul momento della squadra, battuta in campionato dall’Inter Under 23 all’esordio e poi a Monopoli.

Il Savoia fa festa, l’appello di Emanuele Filiberto

Fa festa il Savoia, tornato quest’anno tra i professionisti. Il club campano è approdato agli ottavi di finale di Coppa Italia: affronterà il Sorrento, in un derby che mette in palio un posto nella final eight della competizione tricolore. Ieri sera i tifosi oplontini non erano al Massimino, per il divieto di trasferta. Ma all’orizzonte c’è una bellissima notizia, comunicata da Emanuele Filiberto di Savoia, proprietario della società: ad Altamura, i tifosi del Savoia potranno esserci.

“E’ un risultato che non arriva per caso, è anche il frutto del comportamento esemplare che la nostra tifoseria ha mantenuto nelle prime tre partite, dimostrando passione, maturità e rispetto delle regole“, si legge nella lunga nota pubblicata sui canali social del Savoia. Ora la palla passa ai tifosi, ai quali Emanuele Filiberto lancia un appello: “E’ così che dobbiamo proseguire, ogni trasferta vissuta con passione e correttezza rappresentano un passo avanti per riconquistare, giorno dopo giorno, la fiducia che la nostra tifoseria merita. Dimostriamo che la passione del popolo savoiardo può essere travolgente senza mai perdere rispetto e responsabilità“.

I risultati di Coppa Italia di Lega Pro

Ieri si sono qualificate per gli ottavi di finale anche il Brescia (5-2 alla Giana Erminio), il Gubbio (5-0 alla Vis Pesaro), il Dolomiti Bellunesi (5-3 ai rigori contro l’Arzignano), il Carpi (6-5 ai rigori contro la Pro Vercelli), il Sorrento (1-0 al Cosenza), l’Altamura (8-7 ai rigori contro la Sambenedettese) e lo Spezia (3-0 al Vado).

Si aggiungono a Campobasso (4-2 ai rigori contro la Scafatese), Bari (4-3 ai rigori contro il Picerno), Potenza (4-2 ai rigori contro il Monopoli) e Ravenna (2-1 al Forlì). Si giocano stasera: Cittadella-Renate, Novara-Livorno e Trento-Desenzano. Mercoledì prossimo chiude Grosseto-Latina.