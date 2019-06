Il Catania è sempre a caccia di un allenatore per cercare il ritorno in serie B e non ha ancora chiuso con Andrea Camplone, dato per favorito. Un nuovo nome ha iniziato a circolare martedì: secondo 'La Sicilia' la dirigenza degli etnei sta prendendo in considerazione l'ipotesi legata a Massimo Carrera.

Il tecnico lombardo è reduce dall'esperienza russa con lo Spartak Mosca.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 13:43