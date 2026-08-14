Il Catania paga la fideiussione, col Parma in Coppa Italia i nuovi acquisti: ma in campionato sarà penalizzato

Il Catania ha versato la fideiussione integrativa, a Parma potranno giocare anche i nuovi arrivati: ma l'errore rimane, in campionato subirà una penalizzazione in classifica.

Il Catania ha risolto la grana fideiussione in tempo per la partita di questa sera contro il Parma, ma ormai fuori tempo limite per evitare una penalizzazione in classifica da scontare nel prossimo e ormai imminente campionato di Lega Pro. Il tecnico Emilio Longo potrà contare sui nuovi acquisti e ha già ricevuto l’attaccante che cercava: Flavio Russo è stato ufficializzato ieri, in concomitanza con lo sblocco dell’impasse sulla fideiussione.

Catania, versata la fideiussione, a Parma con i rinforzi

Sul filo di lana – almeno stavolta – in tempo per la gara di Coppa Italia col Parma, ma oltre la scadenza per evitare la penalizzazione in classifica, il Catania ha risolto la grana fideiussione garantendo a Emilio Longo la possibilità di schierare anche i nuovi acquisti al “Tardini“, per i 32esimi di finale della competizione tricolore. La società ha versato i 2,4 milioni di euro di fideiussione integrativa necessaria per sbloccare il tesseramento dei vari Mihai, Liguori, Rinaldi, Pagliai, Del Falco e Perrotta, e le situazioni contrattuali legate all’utilizzo di Allegretto e Bruzzaniti.

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Il Catania, dunque, si è tolto dall’impasse, e nella giornata di ieri si è assicurata pure la punta Flavio Russo, che si è subito diretto verso l’Emilia e potrebbe anche essere convocato per la partita di questo pomeriggio, magari partendo dalla panchina. C’è da attendere ancora qualche giorno, invece, per il difensore Yuri Rocchetti della Cremonese, che cerca un’alternativa per il reparto arretrato, e per il centrocampista Mattia Vitale del Vicenza, alle prese con le trattative per trovare la quadra economica sulla separazione consensuale. In uscita Cicerelli sembra diretto verso la cessione (Pescara e Spezia se lo contendono), mentre ha perso quota lo scambio Jimenez-Patierno con l’Avellino.

Lo strappo proprietà-tifoseria

Pagata la fideiussione, la proprietà rossazzurra dovrà provare a ricucire lo strappo con la tifoseria e l’ambiente. Il ritardo accumulato nel racimolare le risorse economiche necessarie a sbloccare la situazione tesseramenti provocherà una penalizzazione in classifica da scontare nel campionato alle porte. Un handicap importante, dai 3 ai 5 punti (il Catania è recidivo, avendo già pagato in passato per i ritardi nell’ottemperare agli obblighi previsti), che potrebbero trasformarsi in una pesante zavorra nella corsa alla promozione in Serie B.

Il presidente Pelligra e i componenti del Consiglio di Amministrazione del Catania si sono immediatamente assunti le proprie responsabilità, sin dalla vigilia del primo match stagionale, quello disputato a Vicenza con soli 15 calciatori a disposizione di Longo, privato dei nuovi acquisti e di due big della rosa come Allegretto e Bruzzaniti. Nonostante tutto, la squadra in campo ha risposto alla grande, spuntandola contro il Vicenza nella lotteria dei rigori, assicurandosi il diritto di affrontare, stasera, il Parma al “Tardini”.

I dubbi sul futuro

Rimane, però, la macchia di una figuraccia a livello nazionale, commessa da una delle proprietà più facoltose e ambiziose dell’intera Lega Pro. Così come rimangono gli interrogativi della tifoseria, ancora preoccupata per le difficoltà incontrate nell’individuare e versare ingenti somme di denaro per rispettare gli obblighi federali. Ma come fa notare anche La Sicilia rimane pure il dubbio sulla logica del sistema calcio di imporre, due volte a distanza ravvicinata (un paio di mesi), la copertura economica. “Sarebbe più razionale richiedere la cifra a mercato concluso, quando le rose e i relativi costi sono ormai definiti“, commenta il quotidiano.

Una considerazione – prosegue La Sicilia – che non cancella le responsabilità, gravi, della proprietà catanese, che era a conoscenza delle scadenze e degli adempimenti federali e avrebbe potuto muoversi in anticipo per rispettarli, senza andare incontro a una penalizzazione in classifica che rischia di pregiudicare la corsa verso la cadetteria della squadra di Emilio Longo.