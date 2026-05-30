Catanzaro a un passo dall’impresa, Vincenzo Guerini in esclusiva: “Hanno dominato, meritavano la serie A. Aquilani può fare la storia”

Le lacrime alla fine della partita di ritorno della finale dei playoff di Serie B tra il Monza e il Catanzaro, hanno solcato il viso di Alberto Aquilani e dei suoi ragazzi. I calabresi, dopo lo 0-2 dell’andata, sono arrivati ad un passo dall’impresa: riequilibrato il risultato con i gol di Fellipe Jack e Frosinini, più volte sono andati vicini alla terza rete, quella che li avrebbe portati direttamente in Serie A.

Così non è stato e al termine del match tutta la squadra è andata a ringraziare tutti i tifosi che dalla Calabria hanno seguito la squadra al Brianteo, sostenendoli come se fossero al Ceravolo.

La serie A del Catanzaro sarebbe stata meritata

Vincenzo Guerini è uno che queste sensazioni le conosce bene: ha allenato – tra le altre – Bologna, Napoli, Catania e nella stagione 1987/1988 era alla guida del Catanzaro e sfiorò la promozione con la leggenda Massimo Palanca in campo, arrivando quinti ad un solo punto dalla Lazio e dall’Atalanta.

E ieri sera, l’ex allenatore ha seguito con grande trasporto la gara dell’U-Power Stadium.