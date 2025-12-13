Catanzaro-Avellino 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Catanzaro-Avellino

Catanzaro–Avellino accende la 16a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 13 dicembre 2025 alle 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Sfida da zona playoff: i giallorossi sono 7° con 22 punti in 15 gare (5 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 21 gol fatti, 18 subiti), i biancoverdi 10° a quota 20 (5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 18 gol segnati, 26 incassati). Un confronto che pesa negli equilibri della classifica e può indirizzare l’inverno delle due squadre.

Le ultime partite giocate

Catanzaro in buona salute: 10 punti nelle ultime cinque, spinta casalinga concreta e fase offensiva in crescita. Avellino più altalenante ma capace di colpi esterni: 7 punti nelle ultime cinque, con un successo prezioso fuori casa e un pari contro una big. Di seguito la forma e il dettaglio dei risultati recenti.

Nelle ultime 5 di campionato il Catanzaro ha raccolto 10 punti, l’Avellino 7. Dettaglio:

Catanzaro : Catanzaro-Venezia 2-1; Empoli-Catanzaro 1-0; Catanzaro-Pescara 3-3; Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Modena-Catanzaro 1-2

: Catanzaro-Venezia 2-1; Empoli-Catanzaro 1-0; Catanzaro-Pescara 3-3; Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Modena-Catanzaro 1-2 Avellino: Avellino-Reggiana 4-3; Cesena-Avellino 3-0; Avellino-Empoli 0-3; Südtirol-Avellino 0-1; Avellino-Venezia 1-1

L’arbitro di Catanzaro-Avellino

Dirige Andrea Calzavara. Assistenti Di Gioia e Pressato; IV Striamo; VAR Gualtieri; AVAR Manganiello. Nel 2025/26 in Serie B ha arbitrato 7 gare: 214 falli fischiati, 20 fuorigioco, 27 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; 3 rigori assegnati, media 4,1 cartellini a partita.

Statistiche interessanti

Tra tradizione e presente, Catanzaro–Avellino promette ritmo e tensione. I giallorossi sono risaliti con decisione: dal nono turno in poi hanno trovato continuità e punti pesanti, grazie a un possesso palla più alto della media e a una maggiore incisività negli ultimi 30 metri. L’Avellino, dopo settimane a corrente alternata, ha rialzato la testa in trasferta e cerca la svolta anche sotto porta, dove resta efficace nei ribaltamenti ma vulnerabile da fuori area. I precedenti recenti sorridono ai campani, che hanno aperto una mini-serie contro i calabresi e inseguono un primato storico: mai quattro successi di fila contro lo stesso avversario nel torneo cadetto. Il Ceravolo resta un fattore, ma l’Avellino arriva con l’inerzia giusta lontano da casa e uomini in grado di spostare gli equilibri, come Biasci e Sounas. In casa Catanzaro, fari su Iemmello e sulla qualità sulle palle inattive con Pontisso. L’equilibrio si giocherà nei duelli centrali e nella gestione delle seconde palle: qui le percentuali di duello e il PPDA raccontano di due squadre aggressive ma con filosofie diverse nel pressing. Dettagli, calci piazzati e letture dalla distanza possono fare la differenza.

L’ Avellino ha vinto le ultime tre sfide di Serie B contro il Catanzaro ; non è mai arrivato a quattro di fila contro la stessa avversaria nel torneo.

ha vinto le ultime tre sfide di Serie B contro il ; non è mai arrivato a quattro di fila contro la stessa avversaria nel torneo. Dopo una lunga astinenza a inizio stagione, il Catanzaro ha messo insieme 5 vittorie in 7 gare recenti: tra le squadre più in forma del periodo.

ha messo insieme 5 vittorie in 7 gare recenti: tra le squadre più in forma del periodo. Il Catanzaro ha perso in casa 1-2 l’ultimo incrocio con l’ Avellino al Ceravolo: i calabresi evitano di norma i ko interni, ma attenzione al precedente.

ha perso in casa 1-2 l’ultimo incrocio con l’ al Ceravolo: i calabresi evitano di norma i ko interni, ma attenzione al precedente. L’ Avellino è reduce da un successo esterno e può centrare due vittorie di fila fuori casa in B per la prima volta dal 2015.

è reduce da un successo esterno e può centrare due vittorie di fila fuori casa in B per la prima volta dal 2015. I campani non hanno ancora segnato da fuori area in questo campionato e sono tra quelli che più subiscono reti dalla distanza: opportunità per i tiratori del Catanzaro .

. Pittarello incide spesso entrando dalla panchina: contributo diretto a reti come supersub tra i migliori della categoria.

incide spesso entrando dalla panchina: contributo diretto a reti come supersub tra i migliori della categoria. Sounas, ex Catanzaro, è tra i più coinvolti nelle reti irpine (1 gol, 3 assist), insieme a Biasci.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Avellino

Possesso medio più alto per il Catanzaro (55,3%) contro il 49,4% dell’Avellino; giallorossi più produttivi al tiro (141 conclusioni, precisione 44,0%) contro i 105 tiri irpini (precisione 45,7%). In fase difensiva, l’Avellino ha concesso più reti (26 vs 18) e più tiri complessivi, pur mantenendo 3 clean sheet come il Catanzaro. Disciplinare: meno gialli l’Avellino (31) ma più rossi (4), mentre il Catanzaro è a quota 37 gialli e nessuna espulsione. PPDA simile (11,7 Cat, 12,5 Av), segno di pressioni organizzate ma con tempi diversi.

Giocatori chiave: nel Catanzaro il capocannoniere è Alphadjo Cissé (5 gol) davanti a Pietro Iemmello (4); miglior assist-man Simone Pontisso (4). Più ammonizioni per Nicolò Brighenti (5), nessuna espulsione registrata. In porta Mirko Pigliacelli conta 3 clean sheet. Nell’Avellino guida i gol Tommaso Biasci (4), assist in testa Dimitrios Sounas (3). Più gialli per Alessandro Fontanarosa (4); espulsi in stagione, tra gli altri, Roberto Insigne (rosso diretto) e Patrick Enrici/Andrea Cagnano (secondo giallo). Tra i portieri: 2 clean sheet Antony Iannarilli, 1 Giovanni Daffara.

Catanzaro Avellino Partite giocate 15 15 Vittorie – Pareggi – Sconfitte 5 – 7 – 3 5 – 5 – 5 Gol segnati 21 18 Gol subiti 18 26 Possesso palla (%) 55,3 49,4 Tiri totali 141 105 Tiri in porta 62 48 Precisione al tiro (%) 44,0 45,7 Clean sheet 3 3 Ammonizioni 37 31 Espulsioni 0 4 PPDA 11,7 12,5 Capocannonieri Cissé 5; Iemmello 4 Biasci 4 Top assist Pontisso 4 Sounas 3

FAQ Quando si gioca Catanzaro-Avellino e a che ora? Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Catanzaro-Avellino? Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Avellino? Andrea Calzavara, con assistenti Di Gioia e Pressato; IV Striamo; VAR Gualtieri; AVAR Manganiello.