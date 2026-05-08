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CALCIO SERIE B

Catanzaro-Bari 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 38a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Catanzaro-Bari

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Redazione

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CatanzaroBari chiude la 38a giornata della Serie B 2025-26: si gioca venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. I giallorossi sono 5° con 59 punti (15 vittorie, 14 pareggi, 8 sconfitte; 60 gol fatti, 48 subiti), mentre i pugliesi sono 17° con 37 punti (9 vittorie, 10 pareggi, 18 sconfitte; 35 segnati, 58 incassati). Gara dal doppio respiro: ambizioni playoff per i calabresi e vero scontro salvezza per gli ospiti, chiamati a fare punti per evitare la retrocessione diretta.

Le ultime partite giocate

Momento solido per il Catanzaro, che ha perso poco ma spesso si è fermato sul pari; la spinta del Ceravolo resta un fattore. Il Bari alterna scivoloni a qualche lampo: il successo col Modena ha ridato ossigeno, ma fuori casa i Galletti hanno faticato. Nella striscia recente spicca la vena offensiva giallorossa e, al contrario, le crepe difensive pugliesi.

Catanzaro x x x ok ko
Bari ok ko ko ko ok

Nelle ultime 5 il Catanzaro ha raccolto 6 punti, il Bari 6. Questo il dettaglio:

  • Catanzaro

Avellino-Catanzaro 1-1; Catanzaro-Modena 2-2; Juve Stabia-Catanzaro 1-1; Catanzaro-Spezia 4-2; Palermo-Catanzaro 3-2.

  • Bari

Bari-Modena 3-1; Monza-Bari 2-0; Bari-Venezia 0-3; Avellino-Bari 2-0; Bari-Virtus Entella 2-0.

L’arbitro di Catanzaro-Bari

Dirige Simone Sozza di Seregno; al VAR Luca Gariglio. Nella Serie B 2025-26 Sozza ha arbitrato 4 gare: 1 rigore concesso, 30 cartellini gialli e 1 rosso, 14 fuorigioco segnalati; media 7,7 cartellini per partita e un fischio ogni 4,1 falli. Profilo di polso fermo e linee guida chiare nei contatti in area.

  • Arbitro: Sozza
  • Assistenti: Monaco – Zanellati
  • IV: Mucera
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Volpi

Statistiche interessanti

Clima da partita che pesa: il Catanzaro è già certo del 5° posto e vuole chiudere in spinta davanti al suo pubblico, con l’obiettivo di toccare quota 62 punti e presentarsi ai playoff in fiducia. Il Bari viaggia con il freno a mano tirato ma con il destino ancora da scrivere: un punto blinda la permanenza senza retrocessione diretta, la vittoria potrebbe persino spalancare la via per evitare i playout, incrociando i risultati di Empoli, Südtirol e Virtus Entella. La storia del confronto al Ceravolo pende verso i giallorossi: solo una sconfitta interna in tutta la sua storia cadetta contro i pugliesi. Sul piano tattico i numeri raccontano di un Catanzaro propositivo (possesso, precisione al tiro e pericolosità tra le linee), ma anche incline a qualche ingenuità in area: i rigori concessi sono un campanello d’allarme. Il Bari, dal canto suo, costruisce meno in zona calda ma sa colpire sulle corsie con le tracce di Mehdi Dorval e con il fisico di Gabriele Moncini. Attenzione a Filippo Pittarello, in grande spolvero: doppia cifra piena e contributo creativo. Dal punto di vista emotivo, il Ceravolo promette decibel e ritmo: ingredienti che, storicamente, spingono i giallorossi. Per i Galletti sarà chiave la gestione delle transizioni e la pulizia delle uscite dal basso, per non concedere campo ai tiratori di casa.

  • Dopo il 2-1 dell’andata, il Catanzaro insegue una rara doppietta stagionale contro il Bari, traguardo centrato in B solo nel 1973/74.
  • Al Ceravolo bilancio quasi a senso unico: il Catanzaro ha perso solo una volta in 16 incroci interni di B con il Bari (7V, 8N), ko datato 31 dicembre 1977.
  • I giallorossi chiudono 5° con almeno 59 punti: solo nel 1970/71 fecero meglio considerando i 3 punti a vittoria (64), stagione culminata con la promozione agli spareggi.
  • Al Bari basta un punto per evitare la retrocessione diretta; per scongiurare i playout serve il blitz e una combinazione favorevole dagli altri campi.
  • Nessuno ha concesso più rigori del Catanzaro in questa Serie B (9, 8 i gol subiti dal dischetto): dettaglio da non sottovalutare nei duelli in area.
  • Il Bari è penultimo per tocchi in area avversaria: serve concretezza nelle poche chance create per far male ai giallorossi.
  • Filippo Pittarello è in stagione da protagonista: 12 reti e 6 assist, impatto da riferimento offensivo totale.
  • Mehdi Dorval è il faro creativo dei Galletti: 6 assist in campionato e un gol proprio contro il Catanzaro nell’1-1 del 18 ottobre 2024.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Bari

Il Catanzaro segna di più (60 a 35), palleggia meglio (53,6% di possesso a 46,5%) e centra più spesso lo specchio (166 tiri in porta a 113) rispetto al Bari. I pugliesi, però, hanno percentuali di duello e tackle competitive e una struttura da palla inattiva interessante. Difensivamente i giallorossi hanno concesso meno (48 gol subiti contro 58) e un volume di tiri contro più contenuto (487 vs 606). Disciplinare: più falli e gialli per i calabresi, ma rossi in linea.

Singoli in evidenza. Catanzaro: capocannoniere Filippo Pittarello (12), top assistman Pietro Iemmello (9), più ammonito Jacopo Petriccione (10), espulsi a quota 1 tra cui Nicolò Brighenti, Ruggero Frosinini, Fellipe Jack Moreira Pacheco. Clean sheet del portiere Mirko Pigliacelli: 9. Bari: capocannoniere Gabriele Moncini (10), top assistman Mehdi Dorval (6), più ammoniti Mehdi Dorval, Federico Artioli, Giacomo De Pieri (5), più espulsi a 1: Nicola Bellomo, Matthias Verreth, Alessandro Tripaldelli, Dimitrios Nikolaou. Clean sheet del portiere Michele Cerofolini: 7.

Catanzaro Bari
Partite giocate 37 37
Vittorie 15 9
Pareggi 14 10
Sconfitte 8 18
Gol fatti 60 35
Gol subiti 48 58
Possesso palla (%) 53,6 46,5
Tiri in porta 166 113
Precisione al tiro (%) 47,0 41,2
PPDA (pressione) 12,2 13,1
Clean sheet 9 7
Cartellini gialli 79 70
Cartellini rossi 5 4
Capocannoniere Filippo Pittarello 12 Gabriele Moncini 10
Top assistman Pietro Iemmello 9 Mehdi Dorval 6
Portiere (clean sheet) Mirko Pigliacelli 9 Michele Cerofolini 7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Catanzaro-Bari?

Sabato 9 maggio 2026, calcio d’inizio alle ore 20:30.

Dove si gioca Catanzaro-Bari?

Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Chi è l’arbitro di Catanzaro-Bari?

Simone Sozza di Seregno. Assistenti: Monaco-Zanellati; IV: Mucera; VAR: Gariglio; AVAR: Volpi.

Catanzaro-Bari 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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