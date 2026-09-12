Catanzaro-Carrarese 12 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire Catanzaro-Carrarese: forma recente, arbitro, curiosità e confronto stagionale.

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Catanzaro–Carrarese accende la 4a giornata della Serie B 2026-27: si gioca sabato 12 settembre 2026 alle 17:15 al Nicola Ceravolo di Catanzaro. È uno scontro salvezza: i calabresi sono 20° con 0 punti (3 sconfitte; 3 gol fatti, 7 subiti), i toscani 16° con 1 punto (1 pareggio, 2 sconfitte; 2 gol segnati, 4 incassati). Numeri che fotografano un avvio in salita per entrambe: Catanzaro chiamato a invertire la rotta davanti al suo pubblico, Carrarese alla ricerca del primo successo per allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Momento complicato per il Catanzaro, reduce da tre ko di fila. La Carrarese ha strappato un punto ad Ascoli ma ha perso le due gare casalinghe, faticando a finalizzare. La fotografia recente dice: calabresi da rilanciare in solidità, toscani più accorti ma con margini in transizione.

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Catanzaro ko ko ko Carrarese ko x ko

Dettaglio degli ultimi risultati:

Catanzaro : Vicenza–Catanzaro 3-2; Pisa–Catanzaro 2-1; Südtirol–Catanzaro 2-0

: Vicenza–Catanzaro 3-2; Pisa–Catanzaro 2-1; Südtirol–Catanzaro 2-0 Carrarese: Carrarese–Mantova 1-2; Ascoli–Carrarese 1-1; Carrarese–Empoli 0-1

L’arbitro di Catanzaro-Carrarese

La partita sarà diretta dal signor Davide Di Marco. Assistenti: Ceccon e Chiavaroli. Quarto ufficiale: Liotta. Al VAR Ghersini, AVAR Prondera. Per la stagione in corso non sono disponibili dati ufficiali su rigori, ammonizioni ed espulsioni del direttore di gara; resta un profilo esperto del panorama italiano.

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Ceccon – Chiavaroli

– IV: Liotta

VAR: Ghersini

AVAR: Prondera

Statistiche interessanti

Precedenti e numeri raccontano un incrocio denso di significati. La Carrarese non ha mai vinto in Serie B contro il Catanzaro e arriva da una striscia senza successi che si allunga da tempo, mentre i giallorossi inseguono i primi punti dopo un avvio shock, con tre sconfitte su tre: un’anomalia storica per il club calabrese. Il Ceravolo, tradizionalmente roccaforte, ha visto cadere il Catanzaro nell’ultimo precedente interno dopo una lunga imbattibilità casalinga: un campanello d’allarme che spinge a ritrovare concentrazione e ritmo. Sul piano del gioco, i toscani sono tra i meno precisi nei cross, i calabresi poco dietro: un dato che può indirizzare le scelte tattiche sugli attacchi centrali e sul taglio dietro le linee. Occhio alle catene laterali: Rouhi ha già innescato i compagni con costanza, mentre Koffi si muove con continuità in area senza aver ancora trovato il guizzo. In sintesi: dettagli, piazzati e gestione degli episodi potrebbero pesare più del possesso, con una gara che promette equilibrio e intensità.

Carrarese senza vittorie nei 4 incroci di Serie B con il Catanzaro : ultimi tre chiusi in parità.

senza vittorie nei 4 incroci di Serie B con il : ultimi tre chiusi in parità. Catanzaro unica squadra ancora a zero punti: tre ko iniziali in B per la prima volta nella sua storia.

unica squadra ancora a zero punti: tre ko iniziali in B per la prima volta nella sua storia. Dopo 14 risultati utili interni, il Catanzaro ha perso l’ultimo match al Ceravolo: mira a evitare il bis.

ha perso l’ultimo match al Ceravolo: mira a evitare il bis. Carrarese senza successi da 8 gare di B: la striscia negativa può allungarsi se non sblocca l’attacco.

senza successi da 8 gare di B: la striscia negativa può allungarsi se non sblocca l’attacco. Precisione nei cross: toscani ultimi (circa 9%), calabresi penultimi (circa 11%) su azione in questo avvio.

N’Dri Koffi molto presente in area (17 tocchi) ma ancora a secco: pericoloso anche senza gol.

molto presente in area (17 tocchi) ma ancora a secco: pericoloso anche senza gol. Jonas Rouhi tra i difensori più creativi del torneo: ha già mandato al tiro i compagni 10 volte.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Carrarese

Tre gare a testa in archivio: Catanzaro più palla (54,5% possesso) e più tiri nello specchio, ma difesa in affanno (7 subiti); Carrarese coperta bassa (39,8% possesso), pochi gol fatti (2) ma anche contenuti quelli concessi (4). Pressing: PPDA migliore per i calabresi (11,5) rispetto ai toscani (18,5). Disciplina: 6 gialli per Catanzaro, 4 per Carrarese.

Giocatori: per il Catanzaro hanno segnato Pietro Iemmello, Marco D’Alessandro e il difensore Bruno Verrengia (1 gol a testa); assist per Jacopo Petriccione, Matias Antonini e Antonio Candela (1 ciascuno). Top ammonito: Petriccione (3). In porta Mirko Pigliacelli: 0 clean sheet. Per la Carrarese reti di Fabio Abiuso e Pietro Pinelli; assist di Moustapha Cisse e Jonas Rouhi. Gialli: Abiuso, Rouhi, Schiavi, Ruggeri (1). Tra i pali Giovanni Garofani e Semuel Pizzignacco: nessun clean sheet finora.

Catanzaro Carrarese Partite giocate 3 3 Vittorie 0 0 Pareggi 0 1 Sconfitte 3 2 Gol fatti 3 2 Gol subiti 7 4 Possesso palla (%) 54,5 39,8 Tiri totali 32 31 Tiri nello specchio 15 11 PPDA (pressione) 11,5 18,5 Cartellini gialli 6 4 Clean sheet 0 0 Capocannonieri Iemmello 1; D’Alessandro 1; Verrengia 1 Abiuso 1; Pinelli 1 Top assist Petriccione, Antonini, Candela (1) Cisse, Rouhi (1)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Catanzaro-Carrarese? Sabato 12 settembre 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Catanzaro-Carrarese? Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Carrarese? Il direttore di gara è Davide Di Marco, assistenti Ceccon e Chiavaroli; IV uomo Liotta; VAR Ghersini; AVAR Prondera.