Catanzaro-Cesena 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Catanzaro-Cesena

Catanzaro–Cesena vale la 18a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Classifica corta e profumo di big match: Catanzaro 7° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte; 24 gol fatti, 19 subiti), Cesena 4° a quota 31 (9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte; 25 gol segnati, 18 incassati). Giallorossi in crescita e solidi in casa, bianconeri da alta quota con margini per allungo playoff: tre punti che pesano per ambizioni e morale.

Le ultime partite giocate

Catanzaro arriva lanciatissimo: 13 punti nelle ultime cinque e attacco in salute. Il Cesena alterna vittorie e pareggi, con un solo stop esterno a Monza: 8 punti nel parziale e compattezza difensiva da grande. Curiosità: entrambe hanno segnato in 4 delle ultime 5 gare.

Catanzaro x ok ok ok ok Cesena ko ok x ok x

Nelle ultime 5 di campionato: Catanzaro 13 punti, Cesena 8. Dettaglio risultati:

Catanzaro

Catanzaro-Pescara 3-3; Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Modena-Catanzaro 1-2; Catanzaro-Avellino 1-0; Bari-Catanzaro 1-2

Cesena

Monza-Cesena 1-0; Cesena-Modena 1-0; Calcio Padova-Cesena 1-1; Cesena-Mantova 3-2; Cesena-Juve Stabia 1-1

L’arbitro di Catanzaro-Cesena

Al Nicola Ceravolo dirige Valerio Crezzini. Squadra arbitrale: assistenti Palermo–Belsanti, IV Mirabella, VAR Rutella, AVAR Di Vuolo. In questa Serie B 2025/26 Crezzini ha diretto 1 gara: 33 falli fischiati, 4 ammonizioni, 1 espulsione, nessun rigore. Media 5 cartellini a partita.

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Palermo – Belsanti

IV: Mirabella

VAR: Rutella

AVAR: Di Vuolo

Statistiche interessanti

Precedenti, forma e numeri alzano il livello della sfida. È la 21ª volta tra Catanzaro e Cesena in cadetteria, con i calabresi avanti nel bilancio. I giallorossi hanno appena spinto sull’acceleratore in casa e inseguono un tris interno che manca da decenni; i romagnoli, invece, viaggiano con qualche pari in più ma restano pericolosi nelle ripartenze e sulle palle inattive. Occhio al duello fra bomber: Alphadjo Cissè sta capitalizzando oltre le attese, mentre Cristian Shpendi crea tanto ma può essere più cinico. Nel mezzo, la regia di Simone Pontisso e la fisicità bianconera. In porta, affidabilità per Mirko Pigliacelli e Jonathan Klinsmann. Disciplina e dettagli faranno la differenza: il Catanzaro è tra le più corrette del torneo, il Cesena non disdegna l’agonismo quando conta. Partita da piani alti, con potenziale spettacolo e posta elevata.

21ª sfida in B: bilancio favorevole a Catanzaro (8V) su Cesena (7V), 5 pareggi. Ultimo incrocio 4-2 per i giallorossi.

(8V) su (7V), 5 pareggi. Ultimo incrocio 4-2 per i giallorossi. Catanzaro può centrare tre vittorie interne di fila in B per la prima volta dal 1986.

può centrare tre vittorie interne di fila in B per la prima volta dal 1986. Cesena ha vinto una sola volta in 10 trasferte a Catanzaro in B (10/12/2005).

ha vinto una sola volta in 10 trasferte a Catanzaro in B (10/12/2005). Bianconeri con 2 pari nelle ultime 3: possibile nuova X esterna consecutiva come a inizio primavera scorsa.

Catanzaro squadra con meno falli in campionato (202) e senza rossi diretti finora; 43 gialli totali.

squadra con meno falli in campionato (202) e senza rossi diretti finora; 43 gialli totali. Duel match: Cissè è a +3,8 rispetto agli xG; Shpendi a -4 nonostante 6 reti.

è a +3,8 rispetto agli xG; a -4 nonostante 6 reti. Pontisso in striscia: 4 partecipazioni gol nelle ultime 4; tutti i suoi 4 assist arrivano da cross.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Cesena

Possesso e palleggio per Catanzaro (55,8%) contro l’approccio più verticale del Cesena (47,4%). Gol fatti quasi identici (24 vs 25), difese solide (19 vs 18 subiti). I giallorossi tirano con più precisione (44,23% vs 41,56%) e hanno 4 clean sheet contro i 3 bianconeri. Pressioni: PPDA 11,5 Catanzaro, 15,2 Cesena. Piazzati e corsie: 81 corner Catanzaro (26,5% di cross riusciti) e 75 Cesena (21,75%). Disciplina: 43 gialli Catanzaro, 32 Cesena (2 rossi totali per gli ospiti).

Focus giocatori: capocannonieri Alphadjo Cissè (Catanzaro) con 6 reti e Cristian Shpendi (Cesena) con 6. Miglior assistman giallorosso Simone Pontisso (4), tra i bianconeri spicca Tommaso Berti (5). Più ammonito Catanzaro: Nicolò Brighenti (6); per il Cesena Emanuele Adamo (5). Cartellini rossi: nessuno nel Catanzaro, 2 per Simone Bastoni nel Cesena. Clean sheet: Mirko Pigliacelli 4, Jonathan Klinsmann 3.

Catanzaro Cesena Partite giocate 17 17 Vittorie 7 9 Pareggi 7 4 Sconfitte 3 4 Gol fatti 24 25 Gol subiti 19 18 Possesso palla (%) 55,8 47,4 PPDA 11,5 15,2 Tiri totali 156 154 Tiri nello specchio 69 64 Precisione tiro (%) 44,23 41,56 Corner 81 75 Clean sheet 4 3 Gialli 43 32 Rossi 0 2 Capocannoniere Alphadjo Cissè 6 Cristian Shpendi 6 Top assist Simone Pontisso 4 Tommaso Berti 5

FAQ Quando si gioca Catanzaro-Cesena e a che ora? Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Catanzaro-Cesena? Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Cesena? Dirige Valerio Crezzini, assistenti Palermo-Belsanti, IV Mirabella, VAR Rutella, AVAR Di Vuolo.