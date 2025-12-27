Catanzaro-Cesena 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Catanzaro–Cesena vale la 18a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Classifica corta e profumo di big match: Catanzaro 7° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte; 24 gol fatti, 19 subiti), Cesena 4° a quota 31 (9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte; 25 gol segnati, 18 incassati). Giallorossi in crescita e solidi in casa, bianconeri da alta quota con margini per allungo playoff: tre punti che pesano per ambizioni e morale.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Catanzaro-Cesena
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Catanzaro e Cesena
Le ultime partite giocate
Catanzaro arriva lanciatissimo: 13 punti nelle ultime cinque e attacco in salute. Il Cesena alterna vittorie e pareggi, con un solo stop esterno a Monza: 8 punti nel parziale e compattezza difensiva da grande. Curiosità: entrambe hanno segnato in 4 delle ultime 5 gare.
|Catanzaro
|x
|ok
|ok
|ok
|ok
|Cesena
|ko
|ok
|x
|ok
|x
Nelle ultime 5 di campionato: Catanzaro 13 punti, Cesena 8. Dettaglio risultati:
- Catanzaro
Catanzaro-Pescara 3-3; Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Modena-Catanzaro 1-2; Catanzaro-Avellino 1-0; Bari-Catanzaro 1-2
- Cesena
Monza-Cesena 1-0; Cesena-Modena 1-0; Calcio Padova-Cesena 1-1; Cesena-Mantova 3-2; Cesena-Juve Stabia 1-1
L’arbitro di Catanzaro-Cesena
Al Nicola Ceravolo dirige Valerio Crezzini. Squadra arbitrale: assistenti Palermo–Belsanti, IV Mirabella, VAR Rutella, AVAR Di Vuolo. In questa Serie B 2025/26 Crezzini ha diretto 1 gara: 33 falli fischiati, 4 ammonizioni, 1 espulsione, nessun rigore. Media 5 cartellini a partita.
- Arbitro: Crezzini
- Assistenti: Palermo – Belsanti
- IV: Mirabella
- VAR: Rutella
- AVAR: Di Vuolo
Statistiche interessanti
Precedenti, forma e numeri alzano il livello della sfida. È la 21ª volta tra Catanzaro e Cesena in cadetteria, con i calabresi avanti nel bilancio. I giallorossi hanno appena spinto sull’acceleratore in casa e inseguono un tris interno che manca da decenni; i romagnoli, invece, viaggiano con qualche pari in più ma restano pericolosi nelle ripartenze e sulle palle inattive. Occhio al duello fra bomber: Alphadjo Cissè sta capitalizzando oltre le attese, mentre Cristian Shpendi crea tanto ma può essere più cinico. Nel mezzo, la regia di Simone Pontisso e la fisicità bianconera. In porta, affidabilità per Mirko Pigliacelli e Jonathan Klinsmann. Disciplina e dettagli faranno la differenza: il Catanzaro è tra le più corrette del torneo, il Cesena non disdegna l’agonismo quando conta. Partita da piani alti, con potenziale spettacolo e posta elevata.
- 21ª sfida in B: bilancio favorevole a Catanzaro (8V) su Cesena (7V), 5 pareggi. Ultimo incrocio 4-2 per i giallorossi.
- Catanzaro può centrare tre vittorie interne di fila in B per la prima volta dal 1986.
- Cesena ha vinto una sola volta in 10 trasferte a Catanzaro in B (10/12/2005).
- Bianconeri con 2 pari nelle ultime 3: possibile nuova X esterna consecutiva come a inizio primavera scorsa.
- Catanzaro squadra con meno falli in campionato (202) e senza rossi diretti finora; 43 gialli totali.
- Duel match: Cissè è a +3,8 rispetto agli xG; Shpendi a -4 nonostante 6 reti.
- Pontisso in striscia: 4 partecipazioni gol nelle ultime 4; tutti i suoi 4 assist arrivano da cross.
Le statistiche stagionali di Catanzaro e Cesena
Possesso e palleggio per Catanzaro (55,8%) contro l’approccio più verticale del Cesena (47,4%). Gol fatti quasi identici (24 vs 25), difese solide (19 vs 18 subiti). I giallorossi tirano con più precisione (44,23% vs 41,56%) e hanno 4 clean sheet contro i 3 bianconeri. Pressioni: PPDA 11,5 Catanzaro, 15,2 Cesena. Piazzati e corsie: 81 corner Catanzaro (26,5% di cross riusciti) e 75 Cesena (21,75%). Disciplina: 43 gialli Catanzaro, 32 Cesena (2 rossi totali per gli ospiti).
Focus giocatori: capocannonieri Alphadjo Cissè (Catanzaro) con 6 reti e Cristian Shpendi (Cesena) con 6. Miglior assistman giallorosso Simone Pontisso (4), tra i bianconeri spicca Tommaso Berti (5). Più ammonito Catanzaro: Nicolò Brighenti (6); per il Cesena Emanuele Adamo (5). Cartellini rossi: nessuno nel Catanzaro, 2 per Simone Bastoni nel Cesena. Clean sheet: Mirko Pigliacelli 4, Jonathan Klinsmann 3.
|Catanzaro
|Cesena
|Partite giocate
|17
|17
|Vittorie
|7
|9
|Pareggi
|7
|4
|Sconfitte
|3
|4
|Gol fatti
|24
|25
|Gol subiti
|19
|18
|Possesso palla (%)
|55,8
|47,4
|PPDA
|11,5
|15,2
|Tiri totali
|156
|154
|Tiri nello specchio
|69
|64
|Precisione tiro (%)
|44,23
|41,56
|Corner
|81
|75
|Clean sheet
|4
|3
|Gialli
|43
|32
|Rossi
|0
|2
|Capocannoniere
|Alphadjo Cissè 6
|Cristian Shpendi 6
|Top assist
|Simone Pontisso 4
|Tommaso Berti 5
FAQ
- Quando si gioca Catanzaro-Cesena e a che ora?
-
Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Catanzaro-Cesena?
-
Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
- Chi è l’arbitro di Catanzaro-Cesena?
-
Dirige Valerio Crezzini, assistenti Palermo-Belsanti, IV Mirabella, VAR Rutella, AVAR Di Vuolo.
