Catanzaro-Empoli 8 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 29a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Catanzaro-Empoli

Catanzaro e Empoli si affrontano allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro in una sfida valida per la 29a giornata della Serie B 2025-26. I giallorossi arrivano da squadra in piena zona playoff: 5° posto con 46 punti in 28 gare (12 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 42 gol fatti, 32 subiti). Gli azzurri sono 12° a quota 31 (7 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 34 gol segnati, 39 incassati). Un confronto dal peso specifico importante: Catanzaro cerca continuità per blindare i playoff, Empoli vuole rilanciarsi lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Catanzaro vola con una striscia positiva di cinque risultati utili: squadra brillante in zona gol e solida nei finali. Empoli, invece, non vince da cinque turni e ha faticato soprattutto negli ultimi viaggi: pareggi che tengono a galla la classifica, ma servono punti pesanti per invertire la rotta.

Catanzaro ok ok ok x x Empoli ko x x x ko

Nelle ultime 5 di campionato Catanzaro ha raccolto 11 punti (3V, 2N), mentre Empoli ne ha fatti 3 (0V, 3N, 2P). Dettaglio risultati:

Catanzaro

Pescara–Catanzaro 0-2; Catanzaro–Mantova 2-0; Virtus Entella–Catanzaro 1-3; Catanzaro–Frosinone 2-2; Carrarese–Catanzaro 3-3

Empoli

Empoli–Juve Stabia 1-2; Empoli–Reggiana 1-1; Frosinone–Empoli 2-2; Empoli–Cesena 1-1; Bari–Empoli 2-1

Arbitro

La gara Catanzaro–Empoli sarà diretta dal signor Valerio Crezzini. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 6 incontri, fischiando 174 falli, 21 fuorigioco e concedendo 3 rigori; il suo bilancio disciplinare recita 23 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4,0 cartellini a gara.

Arbitro: CREZZINI

Assistenti: MOKHTAR – EL FILALI

– IV: MASSIMI

VAR: SANTORO

AVAR: RUTELLA

Statistiche interessanti

Catanzaro arriva alla sfida con numeri da alta classifica: possesso medio del 53,1%, miglior conversione sotto porta (15,73%) e 9 clean sheet, spinta da un Ceravolo quasi inespugnabile (7 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta in casa). Empoli risponde con il 47,6% di possesso, tanta produzione sulle fasce (143 cross/corner riusciti) e una buona pericolosità nelle ripartenze. Occhio ai dettagli: i giallorossi hanno recuperato 14 punti da situazione di svantaggio ma ne hanno persi 16 quando erano avanti; gli azzurri hanno lasciato per strada 18 punti da posizioni di vantaggio. Disciplina e palle inattive potrebbero indirizzare il punteggio, con i padroni di casa più precisi sui cross (26,9% di accuratezza) e gli ospiti più prolifici sul volume da corner (139 battuti). In fase difensiva, Catanzaro concede 32 reti totali contro le 39 di Empoli; al tiro, le percentuali di mira sono molto vicine (45,7% vs 45,3%).

Catanzaro imbattuto nelle ultime 5: 11 punti, 11 gol fatti e 7 subiti, segnale di forma e personalità nei finali.

imbattuto nelle ultime 5: 11 punti, 11 gol fatti e 7 subiti, segnale di forma e personalità nei finali. Empoli senza vittorie da 5: 3 pareggi e 2 sconfitte, ma spesso dentro la partita fino alla fine.

senza vittorie da 5: 3 pareggi e 2 sconfitte, ma spesso dentro la partita fino alla fine. Fattore campo: al Ceravolo il Catanzaro ha perso solo una volta in stagione (22 gol fatti, 13 subiti in casa).

ha perso solo una volta in stagione (22 gol fatti, 13 subiti in casa). Dettagli che pesano: Catanzaro ha guadagnato 14 punti da svantaggio, Empoli ne ha persi 18 da vantaggio.

ha guadagnato 14 punti da svantaggio, ne ha persi 18 da vantaggio. Cross e piazzati: accuratezza cross più alta per Catanzaro (26,9%), ma maggior volume per Empoli (143 traversoni/piazzati riusciti).

(26,9%), ma maggior volume per (143 traversoni/piazzati riusciti). Precisione al tiro simile: 45,7% Catanzaro e 45,3% Empoli ; equilibrio che promette gara a episodi.

e 45,3% ; equilibrio che promette gara a episodi. Solidità: 9 clean sheet Catanzaro con Mirko Pigliacelli, 6 per Empoli con Andrea Fulignati.

Le statistiche stagionali di Catanzaro ed Empoli

Catanzaro segna di più (42 a 34) e subisce meno (32 a 39) di Empoli, con un possesso più alto e una conversione migliore: indizi che spiegano la differenza in classifica. Gli azzurri restano però pericolosi sulle corsie, con numeri importanti su cross e corner, e possono colpire se la gara si apre.

Giocatori chiave: per il Catanzaro il capocannoniere è Pietro Iemmello (7 gol) davanti a Alphadjo Cissè (6) e Filippo Pittarello (5); miglior assistman Pietro Iemmello (8). In disciplina spiccano gli 8 gialli di Jacopo Petriccione, mentre le espulsioni più recenti hanno coinvolto Ruggero Frosinini e Bruno Verrengia (1 ciascuno). In porta 9 clean sheet per Mirko Pigliacelli. Per Empoli il bomber è Stiven Shpendi (10), supportato da Bohdan Popov (5); miglior assistman Salvatore Elia (7). Più ammonito Gerard Yepes (6); tra gli espulsi figurano Matteo Lovato, Gabriele Guarino, Salvatore Elia e Bohdan Popov (1 a testa). Tra i pali 6 clean sheet per Andrea Fulignati.

Catanzaro Empoli Partite giocate 28 28 Vittorie 12 7 Pareggi 10 10 Sconfitte 6 11 Gol fatti 42 34 Gol subiti 32 39 Possesso palla % 53,1 47,6 Tiri nello specchio 122 112 Percentuale tiri in porta 45,7 45,3 Clean sheet (squadra) 9 6 Cartellini gialli (tot.) 64 56 Cartellini rossi (tot.) 2 5 Capocannoniere Pietro Iemmello 7 Stiven Shpendi 10 Top assist Pietro Iemmello 8 Salvatore Elia 7 Più ammonito Jacopo Petriccione 8 Gerard Yepes 6 Più espulso Frosinini, Verrengia (1) Lovato, Guarino, Elia, Popov (1) Clean sheet portiere Mirko Pigliacelli 9 Andrea Fulignati 6

FAQ Quando e a che ora si gioca Catanzaro-Empoli? La partita è valida per la 29a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali sono quelli indicati dal calendario della Lega: consulta il calendario aggiornato per conferme. Dove si gioca Catanzaro-Empoli? Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Empoli? Dirige il signor Valerio Crezzini, con assistenti Mokhtar ed El Filali; IV ufficiale Massimi; VAR Santoro; AVAR Rutella.