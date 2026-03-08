Catanzaro-Empoli 8 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Catanzaro e Empoli si affrontano allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro in una sfida valida per la 29a giornata della Serie B 2025-26. I giallorossi arrivano da squadra in piena zona playoff: 5° posto con 46 punti in 28 gare (12 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 42 gol fatti, 32 subiti). Gli azzurri sono 12° a quota 31 (7 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 34 gol segnati, 39 incassati). Un confronto dal peso specifico importante: Catanzaro cerca continuità per blindare i playoff, Empoli vuole rilanciarsi lontano da casa.
- Le ultime partite giocate
- Arbitro
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Catanzaro ed Empoli
Le ultime partite giocate
Catanzaro vola con una striscia positiva di cinque risultati utili: squadra brillante in zona gol e solida nei finali. Empoli, invece, non vince da cinque turni e ha faticato soprattutto negli ultimi viaggi: pareggi che tengono a galla la classifica, ma servono punti pesanti per invertire la rotta.
|Catanzaro
|ok
|ok
|ok
|x
|x
|Empoli
|ko
|x
|x
|x
|ko
Nelle ultime 5 di campionato Catanzaro ha raccolto 11 punti (3V, 2N), mentre Empoli ne ha fatti 3 (0V, 3N, 2P). Dettaglio risultati:
- Catanzaro
Pescara–Catanzaro 0-2; Catanzaro–Mantova 2-0; Virtus Entella–Catanzaro 1-3; Catanzaro–Frosinone 2-2; Carrarese–Catanzaro 3-3
- Empoli
Empoli–Juve Stabia 1-2; Empoli–Reggiana 1-1; Frosinone–Empoli 2-2; Empoli–Cesena 1-1; Bari–Empoli 2-1
Arbitro
La gara Catanzaro–Empoli sarà diretta dal signor Valerio Crezzini. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 6 incontri, fischiando 174 falli, 21 fuorigioco e concedendo 3 rigori; il suo bilancio disciplinare recita 23 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4,0 cartellini a gara.
- Arbitro: CREZZINI
- Assistenti: MOKHTAR – EL FILALI
- IV: MASSIMI
- VAR: SANTORO
- AVAR: RUTELLA
Statistiche interessanti
Catanzaro arriva alla sfida con numeri da alta classifica: possesso medio del 53,1%, miglior conversione sotto porta (15,73%) e 9 clean sheet, spinta da un Ceravolo quasi inespugnabile (7 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta in casa). Empoli risponde con il 47,6% di possesso, tanta produzione sulle fasce (143 cross/corner riusciti) e una buona pericolosità nelle ripartenze. Occhio ai dettagli: i giallorossi hanno recuperato 14 punti da situazione di svantaggio ma ne hanno persi 16 quando erano avanti; gli azzurri hanno lasciato per strada 18 punti da posizioni di vantaggio. Disciplina e palle inattive potrebbero indirizzare il punteggio, con i padroni di casa più precisi sui cross (26,9% di accuratezza) e gli ospiti più prolifici sul volume da corner (139 battuti). In fase difensiva, Catanzaro concede 32 reti totali contro le 39 di Empoli; al tiro, le percentuali di mira sono molto vicine (45,7% vs 45,3%).
- Catanzaro imbattuto nelle ultime 5: 11 punti, 11 gol fatti e 7 subiti, segnale di forma e personalità nei finali.
- Empoli senza vittorie da 5: 3 pareggi e 2 sconfitte, ma spesso dentro la partita fino alla fine.
- Fattore campo: al Ceravolo il Catanzaro ha perso solo una volta in stagione (22 gol fatti, 13 subiti in casa).
- Dettagli che pesano: Catanzaro ha guadagnato 14 punti da svantaggio, Empoli ne ha persi 18 da vantaggio.
- Cross e piazzati: accuratezza cross più alta per Catanzaro (26,9%), ma maggior volume per Empoli (143 traversoni/piazzati riusciti).
- Precisione al tiro simile: 45,7% Catanzaro e 45,3% Empoli; equilibrio che promette gara a episodi.
- Solidità: 9 clean sheet Catanzaro con Mirko Pigliacelli, 6 per Empoli con Andrea Fulignati.
Le statistiche stagionali di Catanzaro ed Empoli
Catanzaro segna di più (42 a 34) e subisce meno (32 a 39) di Empoli, con un possesso più alto e una conversione migliore: indizi che spiegano la differenza in classifica. Gli azzurri restano però pericolosi sulle corsie, con numeri importanti su cross e corner, e possono colpire se la gara si apre.
Giocatori chiave: per il Catanzaro il capocannoniere è Pietro Iemmello (7 gol) davanti a Alphadjo Cissè (6) e Filippo Pittarello (5); miglior assistman Pietro Iemmello (8). In disciplina spiccano gli 8 gialli di Jacopo Petriccione, mentre le espulsioni più recenti hanno coinvolto Ruggero Frosinini e Bruno Verrengia (1 ciascuno). In porta 9 clean sheet per Mirko Pigliacelli. Per Empoli il bomber è Stiven Shpendi (10), supportato da Bohdan Popov (5); miglior assistman Salvatore Elia (7). Più ammonito Gerard Yepes (6); tra gli espulsi figurano Matteo Lovato, Gabriele Guarino, Salvatore Elia e Bohdan Popov (1 a testa). Tra i pali 6 clean sheet per Andrea Fulignati.
|Catanzaro
|Empoli
|Partite giocate
|28
|28
|Vittorie
|12
|7
|Pareggi
|10
|10
|Sconfitte
|6
|11
|Gol fatti
|42
|34
|Gol subiti
|32
|39
|Possesso palla %
|53,1
|47,6
|Tiri nello specchio
|122
|112
|Percentuale tiri in porta
|45,7
|45,3
|Clean sheet (squadra)
|9
|6
|Cartellini gialli (tot.)
|64
|56
|Cartellini rossi (tot.)
|2
|5
|Capocannoniere
|Pietro Iemmello 7
|Stiven Shpendi 10
|Top assist
|Pietro Iemmello 8
|Salvatore Elia 7
|Più ammonito
|Jacopo Petriccione 8
|Gerard Yepes 6
|Più espulso
|Frosinini, Verrengia (1)
|Lovato, Guarino, Elia, Popov (1)
|Clean sheet portiere
|Mirko Pigliacelli 9
|Andrea Fulignati 6
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Catanzaro-Empoli?
-
La partita è valida per la 29a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali sono quelli indicati dal calendario della Lega: consulta il calendario aggiornato per conferme.
- Dove si gioca Catanzaro-Empoli?
-
Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
- Chi è l’arbitro di Catanzaro-Empoli?
-
Dirige il signor Valerio Crezzini, con assistenti Mokhtar ed El Filali; IV ufficiale Massimi; VAR Santoro; AVAR Rutella.
