Catanzaro-Empoli 8 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 29a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Catanzaro-Empoli

Catanzaro e Empoli si affrontano allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro in una sfida valida per la 29a giornata della Serie B 2025-26. I giallorossi arrivano da squadra in piena zona playoff: 5° posto con 46 punti in 28 gare (12 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 42 gol fatti, 32 subiti). Gli azzurri sono 12° a quota 31 (7 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 34 gol segnati, 39 incassati). Un confronto dal peso specifico importante: Catanzaro cerca continuità per blindare i playoff, Empoli vuole rilanciarsi lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Catanzaro vola con una striscia positiva di cinque risultati utili: squadra brillante in zona gol e solida nei finali. Empoli, invece, non vince da cinque turni e ha faticato soprattutto negli ultimi viaggi: pareggi che tengono a galla la classifica, ma servono punti pesanti per invertire la rotta.

Catanzaro ok ok ok x x
Empoli ko x x x ko

Nelle ultime 5 di campionato Catanzaro ha raccolto 11 punti (3V, 2N), mentre Empoli ne ha fatti 3 (0V, 3N, 2P). Dettaglio risultati:

  • Catanzaro

PescaraCatanzaro 0-2; CatanzaroMantova 2-0; Virtus EntellaCatanzaro 1-3; CatanzaroFrosinone 2-2; CarrareseCatanzaro 3-3

  • Empoli

EmpoliJuve Stabia 1-2; EmpoliReggiana 1-1; FrosinoneEmpoli 2-2; EmpoliCesena 1-1; BariEmpoli 2-1

Arbitro

La gara CatanzaroEmpoli sarà diretta dal signor Valerio Crezzini. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 6 incontri, fischiando 174 falli, 21 fuorigioco e concedendo 3 rigori; il suo bilancio disciplinare recita 23 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4,0 cartellini a gara.

  • Arbitro: CREZZINI
  • Assistenti: MOKHTAREL FILALI
  • IV: MASSIMI
  • VAR: SANTORO
  • AVAR: RUTELLA

Statistiche interessanti

Catanzaro arriva alla sfida con numeri da alta classifica: possesso medio del 53,1%, miglior conversione sotto porta (15,73%) e 9 clean sheet, spinta da un Ceravolo quasi inespugnabile (7 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta in casa). Empoli risponde con il 47,6% di possesso, tanta produzione sulle fasce (143 cross/corner riusciti) e una buona pericolosità nelle ripartenze. Occhio ai dettagli: i giallorossi hanno recuperato 14 punti da situazione di svantaggio ma ne hanno persi 16 quando erano avanti; gli azzurri hanno lasciato per strada 18 punti da posizioni di vantaggio. Disciplina e palle inattive potrebbero indirizzare il punteggio, con i padroni di casa più precisi sui cross (26,9% di accuratezza) e gli ospiti più prolifici sul volume da corner (139 battuti). In fase difensiva, Catanzaro concede 32 reti totali contro le 39 di Empoli; al tiro, le percentuali di mira sono molto vicine (45,7% vs 45,3%).

  • Catanzaro imbattuto nelle ultime 5: 11 punti, 11 gol fatti e 7 subiti, segnale di forma e personalità nei finali.
  • Empoli senza vittorie da 5: 3 pareggi e 2 sconfitte, ma spesso dentro la partita fino alla fine.
  • Fattore campo: al Ceravolo il Catanzaro ha perso solo una volta in stagione (22 gol fatti, 13 subiti in casa).
  • Dettagli che pesano: Catanzaro ha guadagnato 14 punti da svantaggio, Empoli ne ha persi 18 da vantaggio.
  • Cross e piazzati: accuratezza cross più alta per Catanzaro (26,9%), ma maggior volume per Empoli (143 traversoni/piazzati riusciti).
  • Precisione al tiro simile: 45,7% Catanzaro e 45,3% Empoli; equilibrio che promette gara a episodi.
  • Solidità: 9 clean sheet Catanzaro con Mirko Pigliacelli, 6 per Empoli con Andrea Fulignati.

Le statistiche stagionali di Catanzaro ed Empoli

Catanzaro segna di più (42 a 34) e subisce meno (32 a 39) di Empoli, con un possesso più alto e una conversione migliore: indizi che spiegano la differenza in classifica. Gli azzurri restano però pericolosi sulle corsie, con numeri importanti su cross e corner, e possono colpire se la gara si apre.

Giocatori chiave: per il Catanzaro il capocannoniere è Pietro Iemmello (7 gol) davanti a Alphadjo Cissè (6) e Filippo Pittarello (5); miglior assistman Pietro Iemmello (8). In disciplina spiccano gli 8 gialli di Jacopo Petriccione, mentre le espulsioni più recenti hanno coinvolto Ruggero Frosinini e Bruno Verrengia (1 ciascuno). In porta 9 clean sheet per Mirko Pigliacelli. Per Empoli il bomber è Stiven Shpendi (10), supportato da Bohdan Popov (5); miglior assistman Salvatore Elia (7). Più ammonito Gerard Yepes (6); tra gli espulsi figurano Matteo Lovato, Gabriele Guarino, Salvatore Elia e Bohdan Popov (1 a testa). Tra i pali 6 clean sheet per Andrea Fulignati.

Catanzaro Empoli
Partite giocate 28 28
Vittorie 12 7
Pareggi 10 10
Sconfitte 6 11
Gol fatti 42 34
Gol subiti 32 39
Possesso palla % 53,1 47,6
Tiri nello specchio 122 112
Percentuale tiri in porta 45,7 45,3
Clean sheet (squadra) 9 6
Cartellini gialli (tot.) 64 56
Cartellini rossi (tot.) 2 5
Capocannoniere Pietro Iemmello 7 Stiven Shpendi 10
Top assist Pietro Iemmello 8 Salvatore Elia 7
Più ammonito Jacopo Petriccione 8 Gerard Yepes 6
Più espulso Frosinini, Verrengia (1) Lovato, Guarino, Elia, Popov (1)
Clean sheet portiere Mirko Pigliacelli 9 Andrea Fulignati 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Catanzaro-Empoli?

La partita è valida per la 29a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali sono quelli indicati dal calendario della Lega: consulta il calendario aggiornato per conferme.

Dove si gioca Catanzaro-Empoli?

Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Chi è l’arbitro di Catanzaro-Empoli?

Dirige il signor Valerio Crezzini, con assistenti Mokhtar ed El Filali; IV ufficiale Massimi; VAR Santoro; AVAR Rutella.

Catanzaro-Empoli 8 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

