Catanzaro-Frosinone 1 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Catanzaro-Frosinone

Catanzaro–Frosinone è un big match della 27a giornata di Serie B 2025-26: si gioca domenica 1 marzo 2026 alle 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. I calabresi sono 5° con 44 punti (12 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 37 gol fatti e 27 subiti), i ciociari 3° a quota 53 (15 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte; 48 gol segnati e 24 incassati). Sfida pesante in chiave promozione: Catanzaro in gran forma, Frosinone solido e con numeri da vertice.

Le ultime partite giocate

Catanzaro arriva con il vento in poppa: quattro vittorie di fila, ritmo alto e difesa compatta. Frosinone ha perso una sola volta nelle ultime settimane ma alterna successi e segni X, mantenendo comunque standard da promozione. Trend chiari: giallorossi in spinta, gialloblù pragmatici.

Nelle ultime 5 di campionato il Catanzaro ha raccolto 12 punti, il Frosinone 8. Dettaglio dei risultati:

Catanzaro

Sudtirol-Catanzaro 2-1; Catanzaro-Reggiana 2-0; Pescara-Catanzaro 0-2; Catanzaro-Mantova 2-0; Virtus Entella-Catanzaro 1-3.

Frosinone

Virtus Entella-Frosinone 1-1; Frosinone-Venezia 1-2; Avellino-Frosinone 1-3; Spezia-Frosinone 0-2; Frosinone-Empoli 2-2.

L’arbitro di Catanzaro-Frosinone

Dirige Simone Galipò. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 13 gare: 7 rigori concessi, 63 ammonizioni e 3 espulsioni (media 5,3 cartellini a partita). Al VAR ci sarà Serra. Partita ad alta intensità: occhio alla gestione dei duelli e dell’area di rigore.

Informazioni interessanti

Allo stadio Nicola Ceravolo va in scena una sfida che profuma d’alta classifica. Il Frosinone arriva con un ruolino quasi immacolato nell’ultimo lungo tratto di campionato: poche crepe, molta sostanza e 53 punti in 26 turni. Il Catanzaro risponde con un filotto che ha riacceso i sogni: quattro vittorie di fila e un’identità chiara, tra possesso e verticalità. I precedenti recenti dicono Frosinone, ma il momento giallorosso promette scintille. Numeri di reparto da vetrina: tante soluzioni offensive (15 marcatori diversi per entrambe), precisioni al tiro simili, difese solide e portieri in forma. Occhio ai leader tecnici: Pietro Iemmello è il faro giallorosso tra gol e rifiniture, mentre tra i ciociari brillano fantasia e palle inattive di Giacomo Calò e la continuità realizzativa di Farès Ghedjemis. Nota dall’infermeria: il talentuoso 2006 Alphadjo Cissè è out per infortunio, dettaglio che pesa nelle rotazioni di casa.

Nei tre incroci recenti in B, il Frosinone non ha mai perso con il Catanzaro (2 pari e 1 vittoria, inclusa l’andata del 10 gennaio): trend psicologico favorevole ai ciociari.

non ha mai perso con il (2 pari e 1 vittoria, inclusa l’andata del 10 gennaio): trend psicologico favorevole ai ciociari. Catanzaro a caccia della quinta vittoria consecutiva: sarebbe impresa riuscita solo due volte nella sua storia cadetta (tra novembre-dicembre scorsi e tra maggio 1971 e settembre 1972).

a caccia della quinta vittoria consecutiva: sarebbe impresa riuscita solo due volte nella sua storia cadetta (tra novembre-dicembre scorsi e tra maggio 1971 e settembre 1972). Quota 53 punti in 26 gare per il Frosinone : ritmo promozione, a ridosso del passo record del 2022/23 (58 dopo 27, anno della salita in A).

: ritmo promozione, a ridosso del passo record del 2022/23 (58 dopo 27, anno della salita in A). Frosinone quasi impeccabile: una sola sconfitta nelle ultime 18. Dopo il pari con l’Empoli, può arrivare la prima striscia di due X di fila del torneo.

quasi impeccabile: una sola sconfitta nelle ultime 18. Dopo il pari con l’Empoli, può arrivare la prima striscia di due X di fila del torneo. Parco marcatori profondo: 15 giocatori a segno per entrambe; solo il Monza fa meglio (16). I ciociari vantano anche il maggior numero di elementi con almeno 5 reti.

Pietro Iemmello già a quota 7 gol e 7 assist: tra i pochi in A e B con doppia dimensione letale; il più esperto tra gli “uomini doppia cifra combinata” nei top tornei.

già a quota 7 gol e 7 assist: tra i pochi in A e B con doppia dimensione letale; il più esperto tra gli “uomini doppia cifra combinata” nei top tornei. Giovani rampanti: il 2004 Antonio Raimondo ha battezzato la B proprio contro il Catanzaro; il 2006 Alphadjo Cissè (out per infortunio) è il più giovane del lotto con oltre 5 gol.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Frosinone

Confronto di sostanza: il Frosinone segna di più (48 a 37), subisce meno (24 a 27) e ha più clean sheet, mentre il Catanzaro comanda nel possesso (53,2% contro 48,4%) e mantiene un’accuratezza al tiro in linea con i rivali (45,7% vs 45,1%). Disciplinare simile, con leggero surplus di gialli per i calabresi; i ciociari, però, hanno visto più rossi finora. In casa, Catanzaro solido; in trasferta, Frosinone da primissima fascia.

Focus sui protagonisti: capocannoniere giallorosso Pietro Iemmello (7), per i ciociari guida Farès Ghedjemis (10). Regia e palle inattive: Pietro Iemmello è anche il miglior assistman del Catanzaro (7), mentre Giacomo Calò splende nel Frosinone (10). Tra i più ammoniti spiccano Gabriele Bracaglia (10) per gli ospiti e — a quota 7 — Matias Antonini, Nicolò Brighenti, Jacopo Petriccione per i padroni di casa. Espulsioni: nel Catanzaro un rosso a testa per Ruggero Frosinini e Fellipe Moreira Pacheco; nel Frosinone diversi a quota 1. Tra i pali, duello tra Mirko Pigliacelli (9 clean sheet) e Lorenzo Palmisani (10).

Catanzaro Frosinone Partite giocate 26 26 Punti 44 53 Vittorie 12 15 Pareggi 8 8 Sconfitte 6 3 Gol segnati 37 48 Gol subiti 27 24 Possesso palla (%) 53,2 48,4 Precisione tiri (%) 45,7 45,1 Clean sheet 9 10 Cartellini gialli 61 58 Cartellini rossi 2 4 Miglior marcatore Pietro Iemmello 7 Farès Ghedjemis 10 Miglior assistman Pietro Iemmello 7 Giacomo Calò 10

FAQ Quando e a che ora si gioca Catanzaro-Frosinone? Domenica 1 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Catanzaro-Frosinone? Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Frosinone? Simone Galipò; assistenti Bahri e Giuggioli, IV Rispoli, VAR Serra, AVAR Marini.