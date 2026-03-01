Catanzaro-Frosinone 1 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Catanzaro–Frosinone è un big match della 27a giornata di Serie B 2025-26: si gioca domenica 1 marzo 2026 alle 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. I calabresi sono 5° con 44 punti (12 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 37 gol fatti e 27 subiti), i ciociari 3° a quota 53 (15 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte; 48 gol segnati e 24 incassati). Sfida pesante in chiave promozione: Catanzaro in gran forma, Frosinone solido e con numeri da vertice.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Catanzaro-Frosinone
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Catanzaro e Frosinone
Le ultime partite giocate
Catanzaro arriva con il vento in poppa: quattro vittorie di fila, ritmo alto e difesa compatta. Frosinone ha perso una sola volta nelle ultime settimane ma alterna successi e segni X, mantenendo comunque standard da promozione. Trend chiari: giallorossi in spinta, gialloblù pragmatici.
|Catanzaro
|ko
|ok
|ok
|ok
|ok
|Frosinone
|x
|ko
|ok
|ok
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Catanzaro ha raccolto 12 punti, il Frosinone 8. Dettaglio dei risultati:
- Catanzaro
Sudtirol-Catanzaro 2-1; Catanzaro-Reggiana 2-0; Pescara-Catanzaro 0-2; Catanzaro-Mantova 2-0; Virtus Entella-Catanzaro 1-3.
- Frosinone
Virtus Entella-Frosinone 1-1; Frosinone-Venezia 1-2; Avellino-Frosinone 1-3; Spezia-Frosinone 0-2; Frosinone-Empoli 2-2.
L’arbitro di Catanzaro-Frosinone
Dirige Simone Galipò. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 13 gare: 7 rigori concessi, 63 ammonizioni e 3 espulsioni (media 5,3 cartellini a partita). Al VAR ci sarà Serra. Partita ad alta intensità: occhio alla gestione dei duelli e dell’area di rigore.
- Arbitro: Simone Galipò
- Assistenti: Bahri – Giuggioli
- IV: Rispoli
- VAR: Serra
- AVAR: Marini
Informazioni interessanti
Allo stadio Nicola Ceravolo va in scena una sfida che profuma d’alta classifica. Il Frosinone arriva con un ruolino quasi immacolato nell’ultimo lungo tratto di campionato: poche crepe, molta sostanza e 53 punti in 26 turni. Il Catanzaro risponde con un filotto che ha riacceso i sogni: quattro vittorie di fila e un’identità chiara, tra possesso e verticalità. I precedenti recenti dicono Frosinone, ma il momento giallorosso promette scintille. Numeri di reparto da vetrina: tante soluzioni offensive (15 marcatori diversi per entrambe), precisioni al tiro simili, difese solide e portieri in forma. Occhio ai leader tecnici: Pietro Iemmello è il faro giallorosso tra gol e rifiniture, mentre tra i ciociari brillano fantasia e palle inattive di Giacomo Calò e la continuità realizzativa di Farès Ghedjemis. Nota dall’infermeria: il talentuoso 2006 Alphadjo Cissè è out per infortunio, dettaglio che pesa nelle rotazioni di casa.
- Nei tre incroci recenti in B, il Frosinone non ha mai perso con il Catanzaro (2 pari e 1 vittoria, inclusa l’andata del 10 gennaio): trend psicologico favorevole ai ciociari.
- Catanzaro a caccia della quinta vittoria consecutiva: sarebbe impresa riuscita solo due volte nella sua storia cadetta (tra novembre-dicembre scorsi e tra maggio 1971 e settembre 1972).
- Quota 53 punti in 26 gare per il Frosinone: ritmo promozione, a ridosso del passo record del 2022/23 (58 dopo 27, anno della salita in A).
- Frosinone quasi impeccabile: una sola sconfitta nelle ultime 18. Dopo il pari con l’Empoli, può arrivare la prima striscia di due X di fila del torneo.
- Parco marcatori profondo: 15 giocatori a segno per entrambe; solo il Monza fa meglio (16). I ciociari vantano anche il maggior numero di elementi con almeno 5 reti.
- Pietro Iemmello già a quota 7 gol e 7 assist: tra i pochi in A e B con doppia dimensione letale; il più esperto tra gli “uomini doppia cifra combinata” nei top tornei.
- Giovani rampanti: il 2004 Antonio Raimondo ha battezzato la B proprio contro il Catanzaro; il 2006 Alphadjo Cissè (out per infortunio) è il più giovane del lotto con oltre 5 gol.
Le statistiche stagionali di Catanzaro e Frosinone
Confronto di sostanza: il Frosinone segna di più (48 a 37), subisce meno (24 a 27) e ha più clean sheet, mentre il Catanzaro comanda nel possesso (53,2% contro 48,4%) e mantiene un’accuratezza al tiro in linea con i rivali (45,7% vs 45,1%). Disciplinare simile, con leggero surplus di gialli per i calabresi; i ciociari, però, hanno visto più rossi finora. In casa, Catanzaro solido; in trasferta, Frosinone da primissima fascia.
Focus sui protagonisti: capocannoniere giallorosso Pietro Iemmello (7), per i ciociari guida Farès Ghedjemis (10). Regia e palle inattive: Pietro Iemmello è anche il miglior assistman del Catanzaro (7), mentre Giacomo Calò splende nel Frosinone (10). Tra i più ammoniti spiccano Gabriele Bracaglia (10) per gli ospiti e — a quota 7 — Matias Antonini, Nicolò Brighenti, Jacopo Petriccione per i padroni di casa. Espulsioni: nel Catanzaro un rosso a testa per Ruggero Frosinini e Fellipe Moreira Pacheco; nel Frosinone diversi a quota 1. Tra i pali, duello tra Mirko Pigliacelli (9 clean sheet) e Lorenzo Palmisani (10).
|Catanzaro
|Frosinone
|Partite giocate
|26
|26
|Punti
|44
|53
|Vittorie
|12
|15
|Pareggi
|8
|8
|Sconfitte
|6
|3
|Gol segnati
|37
|48
|Gol subiti
|27
|24
|Possesso palla (%)
|53,2
|48,4
|Precisione tiri (%)
|45,7
|45,1
|Clean sheet
|9
|10
|Cartellini gialli
|61
|58
|Cartellini rossi
|2
|4
|Miglior marcatore
|Pietro Iemmello 7
|Farès Ghedjemis 10
|Miglior assistman
|Pietro Iemmello 7
|Giacomo Calò 10
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Catanzaro-Frosinone?
-
Domenica 1 marzo 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Catanzaro-Frosinone?
-
Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
- Chi è l’arbitro di Catanzaro-Frosinone?
-
Simone Galipò; assistenti Bahri e Giuggioli, IV Rispoli, VAR Serra, AVAR Marini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.