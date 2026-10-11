Catanzaro–Mantova 11 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Catanzaro–Mantova accende la 6ª giornata di Serie B: si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. È un testacoda: i calabresi sono 18° con 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 4 sconfitte; 5 gol fatti, 9 subiti), mentre i virgiliani volano al 3° posto con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte; 10 gol segnati, 5 incassati). Per Catanzaro è sfida di carattere dopo un avvio in salita; Mantova difende l’imbattibilità e mira alla vetta.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Catanzaro–Mantova
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Catanzaro e Mantova
Le ultime partite giocate
Catanzaro arriva da un periodo complicato: un solo successo nelle ultime cinque. Mantova è ancora senza sconfitte e macina punti con attacco brillante e grande solidità. Trend opposti che rendono il match un crocevia: calabresi in cerca di svolta, lombardi col vento in poppa.
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Nelle ultime 5 di campionato: Catanzaro 3 punti; Mantova 11 punti. Dettaglio risultati:
- Catanzaro
Vicenza–Catanzaro 3–2; Pisa–Catanzaro 2–1; Südtirol–Catanzaro 2–0; Catanzaro–Carrarese 1–0; Sampdoria–Catanzaro 2–1.
- Mantova
Carrarese–Mantova 1–2; Mantova–Empoli 3–1; Cesena–Mantova 1–1; Mantova–Sampdoria 2–0; Mantova–Pisa 2–2.
L’arbitro di Catanzaro–Mantova
Si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitra il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà Massimi. In questo campionato Mucera ha diretto 2 gare: 40 falli fischiati, 6 gialli, nessun rosso e nessun rigore; media di 3 ammonizioni a partita e 4 fuorigioco segnalati.
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: CORTESE – SCATRAGLI
- IV: GAVINI
- VAR: MASSIMI
- AVAR: RAPUANO
Statistiche interessanti
Match ad alto tasso narrativo: Catanzaro insegue riscatto dopo un avvio complicato ma con segnali positivi in casa, mentre il sorprendente Mantova difende l’imbattibilità costruita con equilibrio e intensità. I precedenti recenti sorridono ai giallorossi, ma i virgiliani hanno numeri da vertice: attacco produttivo, difesa compatta e un’età media tra le più basse del torneo. Occhio ai duelli sulle corsie e alla qualità tra le linee: giocatori come Pietro Iemmello e Francesco Ruocco possono indirizzare la partita con una giocata. Possesso e fraseggio per i calabresi, ripartenze e verticalità per i lombardi: dettagli e palle inattive potrebbero diventare l’ago della bilancia in un pomeriggio che promette ritmo e contrasti.
- Precedenti recenti: Catanzaro ha vinto gli ultimi due incroci in B con il Mantova, tanti quanti nei 13 precedenti complessivi: può centrare per la prima volta il tris di successi di fila.
- Serie in Calabria: negli ultimi sette confronti in casa Catanzaro non si è mai ripetuto lo stesso esito due volte di fila: 3 vittorie giallorosse, 2 lombarde e 2 pareggi.
- Forma opposta: Catanzaro ha perso sei delle ultime sette gare di B (1V), mentre Mantova è imbattuto nelle prime cinque (3V, 2N) e insegue un altro record di avvio senza sconfitte.
- Linea verde: età media Mantova 24 anni e 211 giorni, tra le più basse della B: energia e aggressività al servizio del pressing.
- Uomini chiave: due giallorossi, N’Dri Koffi e Emanuele Pecorino, tra i giocatori più presenti in area avversaria senza gol/assist: segnale di potenziale inespresso. Per i virgiliani, Vanja Vlahovic ha già eguagliato il bottino realizzativo della scorsa stagione in poche gare.
Le statistiche stagionali di Catanzaro e Mantova
Approcci diversi: Catanzaro tiene più palla (58% di possesso) ma fatica a capitalizzare (5 gol in 5 gare, 36.7% di precisione al tiro), concedendo 9 reti. Mantova è più diretto e concreto: 10 gol segnati, 5 subiti, 51% di precisione e un baricentro che sa alzarsi nei momenti chiave. Sulle palle inattive i lombardi incidono di più, mentre i calabresi portano tanti uomini nell’ultimo terzo senza trovare ancora continuità sottoporta.
Giocatori: per Catanzaro il capocannoniere è Pietro Iemmello (2), con contributi da Marco D’Alessandro e Bruno Verrengia (1). Assist distribuiti (1 a testa per Gabriele Alesi, Antonio Candela, Matias Antonini, Simone Pafundi); più ammonito Jacopo Petriccione (3). In porta, Mirko Pigliacelli ha 1 clean sheet. Nel Mantova brilla Francesco Ruocco (4 gol), bene anche Vanja Vlahovic (2) e Rares Ilie (1+1). Leader negli assist Alessio Castellini (3). Più ammonito Francesco Bardi (2). Clean sheet per Bardi: 1. Nessun cartellino rosso finora per entrambe.
|Catanzaro
|Mantova
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|1
|3
|Pareggi
|0
|2
|Sconfitte
|4
|0
|Gol fatti
|5
|10
|Gol subiti
|9
|5
|Possesso palla (%)
|58.0
|48.7
|Tiri nello specchio
|18
|25
|Precisione tiri (%)
|36.7
|51.0
|Clean sheet
|1
|1
|Cartellini gialli
|12
|9
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FAQ
- Quando si gioca Catanzaro–Mantova e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Catanzaro–Mantova?
-
Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
- Chi è l’arbitro di Catanzaro–Mantova?
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Il direttore di gara è Giuseppe Mucera; assistenti Cortese e Scatragli, IV Gavini, VAR Massimi, AVAR Rapuano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.