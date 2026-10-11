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CALCIO SERIE B

Catanzaro–Mantova 11 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 6ª giornata. Numeri, statistiche e curiosità per capire la partita Catanzaro–Mantova: orario, stadio, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

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Redazione

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CatanzaroMantova accende la 6ª giornata di Serie B: si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. È un testacoda: i calabresi sono 18° con 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 4 sconfitte; 5 gol fatti, 9 subiti), mentre i virgiliani volano al 3° posto con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte; 10 gol segnati, 5 incassati). Per Catanzaro è sfida di carattere dopo un avvio in salita; Mantova difende l’imbattibilità e mira alla vetta.

Le ultime partite giocate

Catanzaro arriva da un periodo complicato: un solo successo nelle ultime cinque. Mantova è ancora senza sconfitte e macina punti con attacco brillante e grande solidità. Trend opposti che rendono il match un crocevia: calabresi in cerca di svolta, lombardi col vento in poppa.

G1 G2 G3 G4 G5
Catanzaro ko ko ko ok ko
Mantova ok ok x ok x

Nelle ultime 5 di campionato: Catanzaro 3 punti; Mantova 11 punti. Dettaglio risultati:

  • Catanzaro

Vicenza–Catanzaro 3–2; Pisa–Catanzaro 2–1; Südtirol–Catanzaro 2–0; Catanzaro–Carrarese 1–0; Sampdoria–Catanzaro 2–1.

  • Mantova

Carrarese–Mantova 1–2; Mantova–Empoli 3–1; Cesena–Mantova 1–1; Mantova–Sampdoria 2–0; Mantova–Pisa 2–2.

L’arbitro di Catanzaro–Mantova

Si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitra il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà Massimi. In questo campionato Mucera ha diretto 2 gare: 40 falli fischiati, 6 gialli, nessun rosso e nessun rigore; media di 3 ammonizioni a partita e 4 fuorigioco segnalati.

  • Arbitro: MUCERA
  • Assistenti: CORTESE – SCATRAGLI
  • IV: GAVINI
  • VAR: MASSIMI
  • AVAR: RAPUANO

Statistiche interessanti

Match ad alto tasso narrativo: Catanzaro insegue riscatto dopo un avvio complicato ma con segnali positivi in casa, mentre il sorprendente Mantova difende l’imbattibilità costruita con equilibrio e intensità. I precedenti recenti sorridono ai giallorossi, ma i virgiliani hanno numeri da vertice: attacco produttivo, difesa compatta e un’età media tra le più basse del torneo. Occhio ai duelli sulle corsie e alla qualità tra le linee: giocatori come Pietro Iemmello e Francesco Ruocco possono indirizzare la partita con una giocata. Possesso e fraseggio per i calabresi, ripartenze e verticalità per i lombardi: dettagli e palle inattive potrebbero diventare l’ago della bilancia in un pomeriggio che promette ritmo e contrasti.

  • Precedenti recenti: Catanzaro ha vinto gli ultimi due incroci in B con il Mantova, tanti quanti nei 13 precedenti complessivi: può centrare per la prima volta il tris di successi di fila.
  • Serie in Calabria: negli ultimi sette confronti in casa Catanzaro non si è mai ripetuto lo stesso esito due volte di fila: 3 vittorie giallorosse, 2 lombarde e 2 pareggi.
  • Forma opposta: Catanzaro ha perso sei delle ultime sette gare di B (1V), mentre Mantova è imbattuto nelle prime cinque (3V, 2N) e insegue un altro record di avvio senza sconfitte.
  • Linea verde: età media Mantova 24 anni e 211 giorni, tra le più basse della B: energia e aggressività al servizio del pressing.
  • Uomini chiave: due giallorossi, N’Dri Koffi e Emanuele Pecorino, tra i giocatori più presenti in area avversaria senza gol/assist: segnale di potenziale inespresso. Per i virgiliani, Vanja Vlahovic ha già eguagliato il bottino realizzativo della scorsa stagione in poche gare.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Mantova

Approcci diversi: Catanzaro tiene più palla (58% di possesso) ma fatica a capitalizzare (5 gol in 5 gare, 36.7% di precisione al tiro), concedendo 9 reti. Mantova è più diretto e concreto: 10 gol segnati, 5 subiti, 51% di precisione e un baricentro che sa alzarsi nei momenti chiave. Sulle palle inattive i lombardi incidono di più, mentre i calabresi portano tanti uomini nell’ultimo terzo senza trovare ancora continuità sottoporta.

Giocatori: per Catanzaro il capocannoniere è Pietro Iemmello (2), con contributi da Marco D’Alessandro e Bruno Verrengia (1). Assist distribuiti (1 a testa per Gabriele Alesi, Antonio Candela, Matias Antonini, Simone Pafundi); più ammonito Jacopo Petriccione (3). In porta, Mirko Pigliacelli ha 1 clean sheet. Nel Mantova brilla Francesco Ruocco (4 gol), bene anche Vanja Vlahovic (2) e Rares Ilie (1+1). Leader negli assist Alessio Castellini (3). Più ammonito Francesco Bardi (2). Clean sheet per Bardi: 1. Nessun cartellino rosso finora per entrambe.

Catanzaro Mantova
Partite giocate 5 5
Vittorie 1 3
Pareggi 0 2
Sconfitte 4 0
Gol fatti 5 10
Gol subiti 9 5
Possesso palla (%) 58.0 48.7
Tiri nello specchio 18 25
Precisione tiri (%) 36.7 51.0
Clean sheet 1 1
Cartellini gialli 12 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Catanzaro–Mantova e a che ora è il calcio d’inizio?

Domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Catanzaro–Mantova?

Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Chi è l’arbitro di Catanzaro–Mantova?

Il direttore di gara è Giuseppe Mucera; assistenti Cortese e Scatragli, IV Gavini, VAR Massimi, AVAR Rapuano.

Catanzaro–Mantova 11 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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