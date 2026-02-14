Catanzaro-Mantova 24 febbraio 2026: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 25a giornata. Numeri, statistiche e curiosità per capire la partita Catanzaro-Mantova: forma recente, arbitro, trend stagionali e protagonisti.

Catanzaro–Mantova mette di fronte ambizioni playoff e fame di punti salvezza allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, nella 25a giornata di Serie B 2025-26. I giallorossi sono 5° con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 32 gol fatti, 26 subiti), i virgiliani 17° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 13 sconfitte; 24 gol segnati, 38 incassati). Una sfida dal peso specifico diverso: Catanzaro difende la zona alta, mentre il Mantova cerca ossigeno per la corsa salvezza.

Le ultime partite giocate

Catanzaro in ripresa a strappi ma solido in casa; Mantova altalenante, capace di colpi esterni ma con fragilità difensive. Nelle ultime cinque hanno raccolto 7 punti a testa, segno di un equilibrio recente che rende il match tutt’altro che scontato.

Catanzaro ko x ko ok ok Mantova ok ko x ok ko

Dettaglio dei risultati (ultime 5):

Catanzaro

Venezia–Catanzaro 3-1; Catanzaro–Sampdoria 0-0; Südtirol–Catanzaro 2-1; Catanzaro–Reggiana 2-0; Pescara–Catanzaro 0-2.

Mantova

Calcio Padova–Mantova 1-2; Mantova–Venezia 2-5; Pescara–Mantova 2-2; Mantova–Bari 2-1; Reggiana–Mantova 1-0.

L’arbitro di Catanzaro-Mantova

La gara sarà diretta dal signor Andrea Zanotti. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 10 incontri: 3 rigori concessi, media di 4,5 cartellini a partita (42 gialli complessivi), 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti. Gestione severa ma lineare nei contrasti (299 falli sanzionati), attenzione alle seconde ammonizioni nei finali caldi.

Arbitro: ZANOTTI

Assistenti: MONACO – PRESSATO

IV: GEMELLI

VAR: MONALDI

AVAR: PAGANESSI

Statistiche interessanti

Numeri alla mano, il fattore Ceravolo pesa: il Catanzaro ha perso solo una volta in 12 gare interne (18 gol fatti, 11 subiti), mentre il Mantova in trasferta ha raccolto 9 punti in 12 uscite, con 8 reti segnate e 15 incassate. I giallorossi segnano di più (32 contro 24) e subiscono meno (26 contro 38), ma i virgiliani tengono a lungo il pallone (59,5% di possesso medio) e pressano con maggiore intensità (PPDA 10,4 contro 12,2). L’efficacia sotto porta racconta un duello interessante: precisione al tiro alta per entrambe (oltre il 44%), con Francesco Ruocco faro offensivo del Mantova e la coppia Pietro Iemmello–Alphadjo Cissè a guidare il Catanzaro. Tra i pali, il rendimento di Mirko Pigliacelli (8 clean sheet) fa la differenza; il Mantova risponde con Marco Festa e un reparto arretrato che, quando regge l’urto, consente ripartenze efficaci per Leonardo Mancuso e Tommaso Marras. Corner e palle inattive potrebbero pesare: i virgiliani primeggiano per calci d’angolo battuti, mentre i calabresi sono più concreti nella conversione delle occasioni pulite.

Catanzaro letale in casa: 6 vittorie e 5 pareggi su 12, con una sola sconfitta interna.

letale in casa: 6 vittorie e 5 pareggi su 12, con una sola sconfitta interna. Mantova da trasferta: 2 successi in 12 gare esterne, 8 gol segnati lontano da casa.

da trasferta: 2 successi in 12 gare esterne, 8 gol segnati lontano da casa. Possesso e pressing: 59,5% di possesso medio per il Mantova , PPDA 10,4; Catanzaro al 53,8% con PPDA 12,2.

, PPDA 10,4; al 53,8% con PPDA 12,2. Precisione al tiro: Catanzaro 44,78% di tiri nello specchio (103 sul totale), Mantova 49,19% (121).

44,78% di tiri nello specchio (103 sul totale), 49,19% (121). Portieri: Pigliacelli 8 clean sheet e 58 parate; Festa 4 clean sheet e 57 parate.

8 clean sheet e 58 parate; 4 clean sheet e 57 parate. Protagonisti: Iemmello e Cissè 6 gol a testa; per il Mantova spicca Ruocco con 7 reti, supportato da Mancuso (5) e Marras (4).

e 6 gol a testa; per il spicca con 7 reti, supportato da (5) e (4). Disciplinare: Catanzaro 60 gialli e 2 rossi; Mantova 57 gialli e 1 rosso stagionale.

60 gialli e 2 rossi; 57 gialli e 1 rosso stagionale. Palle inattive: corner a favore Mantova 114, Catanzaro 98; attenzione alle seconde palle.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Mantova

Il confronto pende verso il Catanzaro per solidità difensiva e produzione offensiva (32-26 il bilancio reti), mentre il Mantova palleggia di più e pressa alto. Calabresi più cinici nella conversione e protetti da una porta spesso inviolata; virgiliani più discontinui ma con qualità nelle catene esterne e nelle transizioni.

Giocatori chiave: per il Catanzaro i gol portano la firma di Pietro Iemmello (6) e Alphadjo Cissè (6), con Simone Pontisso faro su palla ferma e Mirko Pigliacelli a quota 8 clean sheet. Nel Mantova, Francesco Ruocco è capocannoniere (7), con Leonardo Mancuso (5) e Tommaso Marras (4) a supporto; in regia spicca Simone Trimboli (3 assist) insieme a Nicolò Radaelli (3). Ammonizioni: Simone Trimboli è il più sanzionato tra i virgiliani (8), mentre tra i giallorossi spiccano Nicolò Brighenti e Jacopo Petriccione (7 a testa). Espulsioni: nel Catanzaro il dato è diffuso (diversi a quota 1), nel Mantova il picco resta contenuto.

Catanzaro Mantova Partite giocate 24 24 Vittorie 10 6 Pareggi 8 5 Sconfitte 6 13 Gol fatti 32 24 Gol subiti 26 38 Possesso palla (%) 53,8 59,5 PPDA (pressione) 12,2 10,4 Tiri nello specchio 103 121 Precisione tiri (%) 44,78 49,19 Clean sheet 8 4 Cartellini gialli 60 57 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Iemmello 6 / Cissè 6 Ruocco 7 Top assistman Iemmello 5 Trimboli 3; Radaelli 3 Portiere (clean sheet) Pigliacelli 8 Festa 4

FAQ Quando si gioca Catanzaro-Mantova e a che ora? È una partita della 25a giornata di Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; consultare il calendario per aggiornamenti. Dove si gioca Catanzaro-Mantova? Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Mantova? L’arbitro è Andrea Zanotti, con assistenti Monaco e Pressato. IV ufficiale Gemelli, VAR Monaldi, AVAR Paganessi.