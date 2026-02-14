Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Catanzaro-Mantova 24 febbraio 2026: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 25a giornata. Numeri, statistiche e curiosità per capire la partita Catanzaro-Mantova: forma recente, arbitro, trend stagionali e protagonisti.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

CatanzaroMantova mette di fronte ambizioni playoff e fame di punti salvezza allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, nella 25a giornata di Serie B 2025-26. I giallorossi sono 5° con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 32 gol fatti, 26 subiti), i virgiliani 17° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 13 sconfitte; 24 gol segnati, 38 incassati). Una sfida dal peso specifico diverso: Catanzaro difende la zona alta, mentre il Mantova cerca ossigeno per la corsa salvezza.

Le ultime partite giocate

Catanzaro in ripresa a strappi ma solido in casa; Mantova altalenante, capace di colpi esterni ma con fragilità difensive. Nelle ultime cinque hanno raccolto 7 punti a testa, segno di un equilibrio recente che rende il match tutt’altro che scontato.

Catanzaro ko x ko ok ok
Mantova ok ko x ok ko

Dettaglio dei risultati (ultime 5):

  • Catanzaro

Venezia–Catanzaro 3-1; Catanzaro–Sampdoria 0-0; Südtirol–Catanzaro 2-1; Catanzaro–Reggiana 2-0; Pescara–Catanzaro 0-2.

  • Mantova

Calcio Padova–Mantova 1-2; Mantova–Venezia 2-5; Pescara–Mantova 2-2; Mantova–Bari 2-1; Reggiana–Mantova 1-0.

L’arbitro di Catanzaro-Mantova

La gara sarà diretta dal signor Andrea Zanotti. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 10 incontri: 3 rigori concessi, media di 4,5 cartellini a partita (42 gialli complessivi), 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti. Gestione severa ma lineare nei contrasti (299 falli sanzionati), attenzione alle seconde ammonizioni nei finali caldi.

  • Arbitro: ZANOTTI
  • Assistenti: MONACO – PRESSATO
  • IV: GEMELLI
  • VAR: MONALDI
  • AVAR: PAGANESSI

Statistiche interessanti

Numeri alla mano, il fattore Ceravolo pesa: il Catanzaro ha perso solo una volta in 12 gare interne (18 gol fatti, 11 subiti), mentre il Mantova in trasferta ha raccolto 9 punti in 12 uscite, con 8 reti segnate e 15 incassate. I giallorossi segnano di più (32 contro 24) e subiscono meno (26 contro 38), ma i virgiliani tengono a lungo il pallone (59,5% di possesso medio) e pressano con maggiore intensità (PPDA 10,4 contro 12,2). L’efficacia sotto porta racconta un duello interessante: precisione al tiro alta per entrambe (oltre il 44%), con Francesco Ruocco faro offensivo del Mantova e la coppia Pietro IemmelloAlphadjo Cissè a guidare il Catanzaro. Tra i pali, il rendimento di Mirko Pigliacelli (8 clean sheet) fa la differenza; il Mantova risponde con Marco Festa e un reparto arretrato che, quando regge l’urto, consente ripartenze efficaci per Leonardo Mancuso e Tommaso Marras. Corner e palle inattive potrebbero pesare: i virgiliani primeggiano per calci d’angolo battuti, mentre i calabresi sono più concreti nella conversione delle occasioni pulite.

  • Catanzaro letale in casa: 6 vittorie e 5 pareggi su 12, con una sola sconfitta interna.
  • Mantova da trasferta: 2 successi in 12 gare esterne, 8 gol segnati lontano da casa.
  • Possesso e pressing: 59,5% di possesso medio per il Mantova, PPDA 10,4; Catanzaro al 53,8% con PPDA 12,2.
  • Precisione al tiro: Catanzaro 44,78% di tiri nello specchio (103 sul totale), Mantova 49,19% (121).
  • Portieri: Pigliacelli 8 clean sheet e 58 parate; Festa 4 clean sheet e 57 parate.
  • Protagonisti: Iemmello e Cissè 6 gol a testa; per il Mantova spicca Ruocco con 7 reti, supportato da Mancuso (5) e Marras (4).
  • Disciplinare: Catanzaro 60 gialli e 2 rossi; Mantova 57 gialli e 1 rosso stagionale.
  • Palle inattive: corner a favore Mantova 114, Catanzaro 98; attenzione alle seconde palle.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Mantova

Il confronto pende verso il Catanzaro per solidità difensiva e produzione offensiva (32-26 il bilancio reti), mentre il Mantova palleggia di più e pressa alto. Calabresi più cinici nella conversione e protetti da una porta spesso inviolata; virgiliani più discontinui ma con qualità nelle catene esterne e nelle transizioni.

Giocatori chiave: per il Catanzaro i gol portano la firma di Pietro Iemmello (6) e Alphadjo Cissè (6), con Simone Pontisso faro su palla ferma e Mirko Pigliacelli a quota 8 clean sheet. Nel Mantova, Francesco Ruocco è capocannoniere (7), con Leonardo Mancuso (5) e Tommaso Marras (4) a supporto; in regia spicca Simone Trimboli (3 assist) insieme a Nicolò Radaelli (3). Ammonizioni: Simone Trimboli è il più sanzionato tra i virgiliani (8), mentre tra i giallorossi spiccano Nicolò Brighenti e Jacopo Petriccione (7 a testa). Espulsioni: nel Catanzaro il dato è diffuso (diversi a quota 1), nel Mantova il picco resta contenuto.

Catanzaro Mantova
Partite giocate 24 24
Vittorie 10 6
Pareggi 8 5
Sconfitte 6 13
Gol fatti 32 24
Gol subiti 26 38
Possesso palla (%) 53,8 59,5
PPDA (pressione) 12,2 10,4
Tiri nello specchio 103 121
Precisione tiri (%) 44,78 49,19
Clean sheet 8 4
Cartellini gialli 60 57
Cartellini rossi 2 1
Capocannoniere Iemmello 6 / Cissè 6 Ruocco 7
Top assistman Iemmello 5 Trimboli 3; Radaelli 3
Portiere (clean sheet) Pigliacelli 8 Festa 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Catanzaro-Mantova e a che ora?

È una partita della 25a giornata di Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; consultare il calendario per aggiornamenti.

Dove si gioca Catanzaro-Mantova?

Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Chi è l’arbitro di Catanzaro-Mantova?

L’arbitro è Andrea Zanotti, con assistenti Monaco e Pressato. IV ufficiale Gemelli, VAR Monaldi, AVAR Paganessi.

Catanzaro-Mantova 24 febbraio 2026: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Como - Fiorentina
Lazio - Atalanta
Inter - Juventus
SERIE B:
Modena - Carrarese
Palermo - Virtus Entella
Sampdoria - Padova
Catanzaro - Mantova
Cesena - Venezia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio