Catanzaro-Mantova 24 febbraio 2026: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Catanzaro–Mantova mette di fronte ambizioni playoff e fame di punti salvezza allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, nella 25a giornata di Serie B 2025-26. I giallorossi sono 5° con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 32 gol fatti, 26 subiti), i virgiliani 17° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 13 sconfitte; 24 gol segnati, 38 incassati). Una sfida dal peso specifico diverso: Catanzaro difende la zona alta, mentre il Mantova cerca ossigeno per la corsa salvezza.
Le ultime partite giocate
Catanzaro in ripresa a strappi ma solido in casa; Mantova altalenante, capace di colpi esterni ma con fragilità difensive. Nelle ultime cinque hanno raccolto 7 punti a testa, segno di un equilibrio recente che rende il match tutt’altro che scontato.
|Catanzaro
|ko
|x
|ko
|ok
|ok
|Mantova
|ok
|ko
|x
|ok
|ko
Dettaglio dei risultati (ultime 5):
- Catanzaro
Venezia–Catanzaro 3-1; Catanzaro–Sampdoria 0-0; Südtirol–Catanzaro 2-1; Catanzaro–Reggiana 2-0; Pescara–Catanzaro 0-2.
- Mantova
Calcio Padova–Mantova 1-2; Mantova–Venezia 2-5; Pescara–Mantova 2-2; Mantova–Bari 2-1; Reggiana–Mantova 1-0.
L’arbitro di Catanzaro-Mantova
La gara sarà diretta dal signor Andrea Zanotti. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 10 incontri: 3 rigori concessi, media di 4,5 cartellini a partita (42 gialli complessivi), 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti. Gestione severa ma lineare nei contrasti (299 falli sanzionati), attenzione alle seconde ammonizioni nei finali caldi.
- Arbitro: ZANOTTI
- Assistenti: MONACO – PRESSATO
- IV: GEMELLI
- VAR: MONALDI
- AVAR: PAGANESSI
Statistiche interessanti
Numeri alla mano, il fattore Ceravolo pesa: il Catanzaro ha perso solo una volta in 12 gare interne (18 gol fatti, 11 subiti), mentre il Mantova in trasferta ha raccolto 9 punti in 12 uscite, con 8 reti segnate e 15 incassate. I giallorossi segnano di più (32 contro 24) e subiscono meno (26 contro 38), ma i virgiliani tengono a lungo il pallone (59,5% di possesso medio) e pressano con maggiore intensità (PPDA 10,4 contro 12,2). L’efficacia sotto porta racconta un duello interessante: precisione al tiro alta per entrambe (oltre il 44%), con Francesco Ruocco faro offensivo del Mantova e la coppia Pietro Iemmello–Alphadjo Cissè a guidare il Catanzaro. Tra i pali, il rendimento di Mirko Pigliacelli (8 clean sheet) fa la differenza; il Mantova risponde con Marco Festa e un reparto arretrato che, quando regge l’urto, consente ripartenze efficaci per Leonardo Mancuso e Tommaso Marras. Corner e palle inattive potrebbero pesare: i virgiliani primeggiano per calci d’angolo battuti, mentre i calabresi sono più concreti nella conversione delle occasioni pulite.
- Catanzaro letale in casa: 6 vittorie e 5 pareggi su 12, con una sola sconfitta interna.
- Mantova da trasferta: 2 successi in 12 gare esterne, 8 gol segnati lontano da casa.
- Possesso e pressing: 59,5% di possesso medio per il Mantova, PPDA 10,4; Catanzaro al 53,8% con PPDA 12,2.
- Precisione al tiro: Catanzaro 44,78% di tiri nello specchio (103 sul totale), Mantova 49,19% (121).
- Portieri: Pigliacelli 8 clean sheet e 58 parate; Festa 4 clean sheet e 57 parate.
- Protagonisti: Iemmello e Cissè 6 gol a testa; per il Mantova spicca Ruocco con 7 reti, supportato da Mancuso (5) e Marras (4).
- Disciplinare: Catanzaro 60 gialli e 2 rossi; Mantova 57 gialli e 1 rosso stagionale.
- Palle inattive: corner a favore Mantova 114, Catanzaro 98; attenzione alle seconde palle.
Le statistiche stagionali di Catanzaro e Mantova
Il confronto pende verso il Catanzaro per solidità difensiva e produzione offensiva (32-26 il bilancio reti), mentre il Mantova palleggia di più e pressa alto. Calabresi più cinici nella conversione e protetti da una porta spesso inviolata; virgiliani più discontinui ma con qualità nelle catene esterne e nelle transizioni.
Giocatori chiave: per il Catanzaro i gol portano la firma di Pietro Iemmello (6) e Alphadjo Cissè (6), con Simone Pontisso faro su palla ferma e Mirko Pigliacelli a quota 8 clean sheet. Nel Mantova, Francesco Ruocco è capocannoniere (7), con Leonardo Mancuso (5) e Tommaso Marras (4) a supporto; in regia spicca Simone Trimboli (3 assist) insieme a Nicolò Radaelli (3). Ammonizioni: Simone Trimboli è il più sanzionato tra i virgiliani (8), mentre tra i giallorossi spiccano Nicolò Brighenti e Jacopo Petriccione (7 a testa). Espulsioni: nel Catanzaro il dato è diffuso (diversi a quota 1), nel Mantova il picco resta contenuto.
|Catanzaro
|Mantova
|Partite giocate
|24
|24
|Vittorie
|10
|6
|Pareggi
|8
|5
|Sconfitte
|6
|13
|Gol fatti
|32
|24
|Gol subiti
|26
|38
|Possesso palla (%)
|53,8
|59,5
|PPDA (pressione)
|12,2
|10,4
|Tiri nello specchio
|103
|121
|Precisione tiri (%)
|44,78
|49,19
|Clean sheet
|8
|4
|Cartellini gialli
|60
|57
|Cartellini rossi
|2
|1
|Capocannoniere
|Iemmello 6 / Cissè 6
|Ruocco 7
|Top assistman
|Iemmello 5
|Trimboli 3; Radaelli 3
|Portiere (clean sheet)
|Pigliacelli 8
|Festa 4
FAQ
- Quando si gioca Catanzaro-Mantova e a che ora?
-
È una partita della 25a giornata di Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; consultare il calendario per aggiornamenti.
- Dove si gioca Catanzaro-Mantova?
-
Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
- Chi è l’arbitro di Catanzaro-Mantova?
-
L’arbitro è Andrea Zanotti, con assistenti Monaco e Pressato. IV ufficiale Gemelli, VAR Monaldi, AVAR Paganessi.
