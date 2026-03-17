Catanzaro-Modena 17 marzo 2026 rinviata per allerta meteo. Precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 31a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Catanzaro-Modena

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Catanzaro–Modena, per la 31a giornata di Serie B, era in programma allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro martedì 17 marzo 2026 alle ore 20 ma il match è stato rinviato per allerta maltempo a data da destinarsi. La decisione è stata assunta con ordinanza del sindaco. Sfida tra squadre che puntano al playoff. Cosa dicono i numeri.

I calabresi sono 5° con 52 punti (14 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 48 gol fatti, 35 subiti), mentre gli emiliani occupano il 6° posto a quota 47 (13 successi, 8 pari, 9 ko; 40 reti segnate, 24 incassate). Sfida da playoff tra due squadre in piena corsa: Catanzaro micidiale in casa, Modena con numeri difensivi d’élite.

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Le ultime partite giocate

Il Catanzaro arriva lanciatissimo: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, gol a raffica e inerzia positiva. Il Modena alterna acuti e frenate: due sconfitte recenti in trasferta, ma un 3-0 convincente nell’ultimo turno casalingo. Trend che fotografa un confronto aperto, con i giallorossi calabresi più continui e i canarini capaci di strappi importanti.

Catanzaro ok x x ok ok Modena ok ko ko x ok

Nelle ultime 5 partite il Catanzaro ha totalizzato 11 punti, mentre il Modena ne ha fatti 7. Questo il dettaglio dei risultati:

Catanzaro

Virtus Entella-Catanzaro 1-3; Catanzaro-Frosinone 2-2; Carrarese-Catanzaro 3-3; Catanzaro-Empoli 3-2; Calcio Padova-Catanzaro 1-3

Modena

Juve Stabia-Modena 1-2; Modena-Calcio Padova 1-2; Virtus Entella-Modena 2-1; Modena-Cesena 0-0; Modena-Spezia 3-0

L’arbitro di Catanzaro-Modena

Arbitro di Catanzaro–Modena è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà Ghersini. Nella stagione 2025/26, in Serie B, Piccinini ha diretto 8 incontri: 1 rigore assegnato, 32 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti, per una media di 4,3 cartellini a partita.

Arbitro: PICCININI

Assistenti: MASTRODONATO – POLITI

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: SANTORO

Informazioni interessanti (pillole)

È una sfida intrisa di storia e snodo cruciale per la corsa playoff. Il Modena tradizionalmente sa come far male al Catanzaro in Serie B, avendo raccolto più vittorie e più gol dei calabresi nel bilancio complessivo. Eppure, il fattore Ceravolo oggi pesa: il Catanzaro non perde in casa da 11 partite e segna con continuità, trasformando il proprio stadio in una roccaforte. Dopo il successo dell’andata dell’8 dicembre, i giallorossi di Calabria inseguono uno storico “doppio colpo” stagionale contro i canarini. Dall’altra parte, il Modena ha frenato nell’ultima trasferta ma ha mostrato capacità di reazione e solidità difensiva lungo l’arco del torneo. I duelli individuali possono indirizzare la serata: Pietro Iemmello ha spesso colpito i canarini, mentre Pedro Mendes ha già punito i calabresi. Numeri, tradizione e momento raccontano di una gara dal margine sottile, in cui dettagli e palloni inattivi potrebbero pesare più del solito.

Storico favorevole al Modena : più vittorie su 37 incroci cadetti e primato di gol segnati ai danni del Catanzaro .

: più vittorie su 37 incroci cadetti e primato di gol segnati ai danni del . Il Catanzaro può centrare per la prima volta il doppio successo stagionale contro i canarini dopo l’1ª vittoria dell’8 dicembre.

può centrare per la prima volta il doppio successo stagionale contro i canarini dopo l’1ª vittoria dell’8 dicembre. Al Ceravolo i calabresi sono una sentenza: 11 gare interne senza sconfitte e 21 reti nel periodo.

Modena , attenzione all’altalena esterna: dopo il ko a Chiavari, evita di solito serie negative in trasferta.

, attenzione all’altalena esterna: dopo il ko a Chiavari, evita di solito serie negative in trasferta. Pietro Iemmello cecchino dei canarini: quattro gol in B contro il Modena , tra le sue “vittime” preferite.

cecchino dei canarini: quattro gol in B contro il , tra le sue “vittime” preferite. Pedro Mendes ha già colpito i calabresi: due reti contro il Catanzaro in campionato.

ha già colpito i calabresi: due reti contro il in campionato. All’andata fu partita intensa (2-1 Catanzaro): equilibrio e dettagli tecnici decisivi anche stavolta.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Modena

Possesso palla: Catanzaro 53,3% contro 50,6% del Modena. Difese: 35 gol subiti per i calabresi, appena 24 per gli emiliani (muro con 14 clean sheet). In attacco 48 reti Catanzaro vs 40 Modena; tiri nello specchio 133 a 146, con precisione al tiro 46,18% vs 41,48%. Pressione alta simile (PPDA 12,1 vs 11,2), ma sul gioco da fermo e sulle corsie il Modena produce più corner (171 a 123). Disciplina: gialli 67 a 58, rossi 2 a 2.

Uomini chiave: per il Catanzaro spiccano Pietro Iemmello (9 gol e 9 assist) e Filippo Pittarello (7 gol); in regia creativa Simone Pontisso (5 assist). Più sanzionati: Matias Antonini e Jacopo Petriccione (8 gialli); rossi per Ruggero Frosinini e Fellipe Pacheco (1). Tra i pali, Mirko Pigliacelli a quota 9 clean sheet. Nel Modena, il faro offensivo è Ettore Gliozzi (11 gol); rifinitura diffusa con Luca Magnino e Simone Santoro (4 assist), più Francesco Di Mariano (3). Ammonizioni: Luca Magnino 7; espulsioni per Daniel Tonoli e Steven Nador (1). In porta domina Leandro Chichizola (14 clean sheet).

Catanzaro Modena Partite giocate 30 30 Vittorie 14 13 Pareggi 10 8 Sconfitte 6 9 Gol segnati 48 40 Gol subiti 35 24 Media gol subiti/partita 1,17 0,80 Possesso palla (%) 53,3 50,6 Tiri nello specchio 133 146 Precisione al tiro (%) 46,18 41,48 Clean sheet 9 14 Corner a favore 123 171 Fuorigioco 43 52 Cartellini gialli 67 58 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Pietro Iemmello 9 Ettore Gliozzi 11 Top assistman Pietro Iemmello 9 Simone Santoro 4 Giocatore più ammonito Matias Antonini/Jacopo Petriccione 8 Luca Magnino 7

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FAQ Quando si gioca Catanzaro-Modena e a che ora inizia? Catanzaro-Modena si gioca martedì 17 marzo 2026 con calcio d’inizio alle ore 20:00. Dove si gioca Catanzaro-Modena? La partita si disputa allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Modena? L’arbitro è Marco Piccinini di Forlì. Assistenti: Mastrodonato e Politi; IV ufficiale: Arena; VAR: Ghersini; AVAR: Santoro.