Catanzaro-Monza 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

È il big match della 33a giornata di Serie B 2025-26: Catanzaro–Monza si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro domenica 6 aprile 2026 alle 15:00. I giallorossi sono 5° con 52 punti in 31 partite (14V, 10N, 7P; 49 gol fatti, 38 subiti), i brianzoli 2° a quota 65 in 32 gare (19V, 8N, 5P; 50 gol segnati, 26 incassati). Sfida d’alta quota: entusiasmo del Ceravolo contro la solidità della vicecapolista, con punti pesantissimi in palio tra corsa promozione diretta e piazzamento playoff.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Catanzaro-Monza
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Catanzaro e Monza
Le ultime partite giocate
Forma in crescendo per il Catanzaro, che arriva da una serie positiva con gol e carattere, mentre il Monza alterna successi convincenti e pareggi dal sapore di maturità. Negli ultimi cinque turni entrambe hanno raccolto 8 punti: i calabresi spingono forte in casa, i brianzoli mantengono ritmo da alta classifica.
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Nelle ultime 5 partite il Catanzaro ha totalizzato 8 punti, il Monza ne ha raccolti 8.
- Catanzaro
Catanzaro-Frosinone 2-2; Carrarese-Catanzaro 3-3; Catanzaro-Empoli 3-2; Calcio Padova-Catanzaro 1-3; Cesena-Catanzaro 3-1
- Monza
Cesena-Monza 1-3; Spezia-Monza 4-2; Monza-Palermo 3-0; Reggiana-Monza 0-0; Monza-Venezia 1-1
L’arbitro di Catanzaro-Monza
Si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitra il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà SERRA. Nel 2025/26 Ayroldi ha diretto 6 partite in Serie B: 3 rigori concessi, 28 ammonizioni e 5 espulsioni, con una media di 5,8 cartellini a gara.
- Arbitro: AYROLDI
- Assistenti: PERROTTI – BIFFI
- IV: ESPOSITO
- VAR: SERRA
- AVAR: MONALDI
Statistiche interessanti
Duello ad alta tensione tra l’ambiente caldo del Ceravolo e la concretezza di una vicecapolista che sa far male nei confronti diretti. Il Catanzaro ha perso l’andata 1-2 con il Monza dopo una lunga serie positiva, ma in casa è una fortezza: 11 gare utili di fila e ambizioni da record. I brianzoli, squadra profonda e corale, sono letali contro le big e vantano un numero-record di marcatori diversi. Occhi sui talenti: il giovanissimo Mattia Liberali sta incidendo con continuità, mentre Andrea Petagna è tra i più cinici del torneo per percentuale realizzativa. Tradizione e presente si incrociano: la storia dice che a Catanzaro il Monza ha faticato, ma l’attuale rendimento racconta di una formazione capace di gestire ritmi e dettagli. Sarà sfida di qualità, transizioni e palle inattive, con punte e trequartisti pronti a spostare l’inerzia.
- Dopo 13 risultati utili di fila, il Catanzaro ha ceduto all’andata 1-2 contro il Monza; i giallorossi non sono mai incappati in due ko consecutivi con i brianzoli in Serie B.
- Nei 35 precedenti in B, il Catanzaro ha pareggiato 16 volte con il Monza: solo contro il Brescia ha impattato di più.
- Il Monza ha vinto una sola volta nelle ultime 13 trasferte a Catanzaro (2-1, 2 marzo 1969), unica gara esterna con più di un gol segnato ai calabresi in B.
- Catanzaro a quota 52 in 31 gare (14V, 10N, 7P): con sei turni ancora da giocare può firmare il suo miglior bottino “anticipato” in Serie B a punti.
- Al Ceravolo il Catanzaro è imbattuto da 11 gare (8V, 3N): la striscia più lunga dal 1987-88 è nel mirino.
- Contro le prime cinque, nessuno ha fatto meglio del Monza: 14 punti (come il Venezia) frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.
- Monza reduce da due pari di fila (0-0 Reggiana, 1-1 Venezia): a caccia del terzo consecutivo come a inizio 2020/21 (era Brocchi).
- Coralità brianzola: il Monza vanta 18 marcatori diversi e 18 diversi assistman, numeri al top del torneo (rispettivamente +2 e +7 sul Catanzaro).
- Record di precocità per Mattia Liberali (n. 6/4/2007): già coinvolto in 5 gol (3 reti + 2 assist) tra A e B, tutti nel 2026.
- Andrea Petagna in 21 presenze: 7 reti e 1 assist, con la miglior percentuale realizzativa (41%) tra chi ha segnato almeno 5 volte.
Le statistiche stagionali di Catanzaro e Monza
Possesso palla quasi gemello: Catanzaro 53,2%, Monza 53,5%. Attacchi prolifici (49 vs 50 gol), ma la differenza sta dietro: 38 gol concessi dai calabresi contro i soli 26 dei brianzoli. Precisione al tiro: 45,18% Catanzaro, 46,56% Monza. Pressione organizzata (PPDA 12,1 vs 11,1) e più clean sheet per gli ospiti (13 a 9). Numeri da vertice nei tiri nello specchio (136 vs 149) e nelle palle inattive: equilibrio, con dettagli che possono pesare.
Focus giocatori: per il Catanzaro il faro è Pietro Iemmello (9 gol e 9 assist), con supporto da Filippo Pittarello (7) e Alphadjo Cissé (6). Più ammoniti: Matias Antonini e Jacopo Petriccione (8); espulsi a quota 1 tra cui Ruggero Frosinini, Fellipe Pacheco, Patrick Nuamah, Bruno Verrengia. In porta Mirko Pigliacelli vanta 9 clean sheet. Nel Monza guida la classifica marcatori Andrea Petagna (7), top assist Paulo Azzi (6); più ammonito Keita Baldé (9). Tra i pali, sicurezza Demba Thiam con 13 clean sheet.
|Catanzaro
|Monza
|Partite giocate
|31
|32
|Vittorie
|14
|19
|Pareggi
|10
|8
|Sconfitte
|7
|5
|Gol fatti
|49
|50
|Gol subiti
|38
|26
|Clean sheet
|9
|13
|Possesso palla (%)
|53,2
|53,5
|Tiri totali
|301
|320
|Tiri in porta
|136
|149
|Precisione tiro (%)
|45,18
|46,56
|PPDA
|12,1
|11,1
|Cartellini gialli
|68
|60
|Cartellini rossi
|3
|4
|Capocannoniere
|Iemmello 9
|Petagna 7
|Top assistman
|Iemmello 9
|Azzi 6
|Portiere: clean sheet
|Pigliacelli 9
|Thiam 13
|Più ammoniti (gioc.)
|Antonini, Petriccione 8
|Keita Baldé 9
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Catanzaro-Monza e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Domenica 6 aprile 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Catanzaro-Monza?
-
Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
- Chi è l’arbitro di Catanzaro-Monza?
-
L’arbitro designato è Giovanni Ayroldi, con VAR Serra.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.