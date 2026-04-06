Catanzaro-Monza 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Catanzaro-Monza: orario, arbitro, ultime gare, curiosità e confronto dati stagionali.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

È il big match della 33a giornata di Serie B 2025-26: Catanzaro–Monza si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro domenica 6 aprile 2026 alle 15:00. I giallorossi sono 5° con 52 punti in 31 partite (14V, 10N, 7P; 49 gol fatti, 38 subiti), i brianzoli 2° a quota 65 in 32 gare (19V, 8N, 5P; 50 gol segnati, 26 incassati). Sfida d’alta quota: entusiasmo del Ceravolo contro la solidità della vicecapolista, con punti pesantissimi in palio tra corsa promozione diretta e piazzamento playoff.

Le ultime partite giocate

Forma in crescendo per il Catanzaro, che arriva da una serie positiva con gol e carattere, mentre il Monza alterna successi convincenti e pareggi dal sapore di maturità. Negli ultimi cinque turni entrambe hanno raccolto 8 punti: i calabresi spingono forte in casa, i brianzoli mantengono ritmo da alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Catanzaro x x ok ok ko Monza ok ko ok x x

Nelle ultime 5 partite il Catanzaro ha totalizzato 8 punti, il Monza ne ha raccolti 8.

Catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2; Carrarese-Catanzaro 3-3; Catanzaro-Empoli 3-2; Calcio Padova-Catanzaro 1-3; Cesena-Catanzaro 3-1

Monza

Cesena-Monza 1-3; Spezia-Monza 4-2; Monza-Palermo 3-0; Reggiana-Monza 0-0; Monza-Venezia 1-1

L’arbitro di Catanzaro-Monza

Si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitra il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà SERRA. Nel 2025/26 Ayroldi ha diretto 6 partite in Serie B: 3 rigori concessi, 28 ammonizioni e 5 espulsioni, con una media di 5,8 cartellini a gara.

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: PERROTTI – BIFFI

IV: ESPOSITO

VAR: SERRA

AVAR: MONALDI

Statistiche interessanti

Duello ad alta tensione tra l’ambiente caldo del Ceravolo e la concretezza di una vicecapolista che sa far male nei confronti diretti. Il Catanzaro ha perso l’andata 1-2 con il Monza dopo una lunga serie positiva, ma in casa è una fortezza: 11 gare utili di fila e ambizioni da record. I brianzoli, squadra profonda e corale, sono letali contro le big e vantano un numero-record di marcatori diversi. Occhi sui talenti: il giovanissimo Mattia Liberali sta incidendo con continuità, mentre Andrea Petagna è tra i più cinici del torneo per percentuale realizzativa. Tradizione e presente si incrociano: la storia dice che a Catanzaro il Monza ha faticato, ma l’attuale rendimento racconta di una formazione capace di gestire ritmi e dettagli. Sarà sfida di qualità, transizioni e palle inattive, con punte e trequartisti pronti a spostare l’inerzia.

Dopo 13 risultati utili di fila, il Catanzaro ha ceduto all’andata 1-2 contro il Monza ; i giallorossi non sono mai incappati in due ko consecutivi con i brianzoli in Serie B.

ha ceduto all’andata 1-2 contro il ; i giallorossi non sono mai incappati in due ko consecutivi con i brianzoli in Serie B. Nei 35 precedenti in B, il Catanzaro ha pareggiato 16 volte con il Monza : solo contro il Brescia ha impattato di più.

ha pareggiato 16 volte con il : solo contro il Brescia ha impattato di più. Il Monza ha vinto una sola volta nelle ultime 13 trasferte a Catanzaro (2-1, 2 marzo 1969), unica gara esterna con più di un gol segnato ai calabresi in B.

ha vinto una sola volta nelle ultime 13 trasferte a Catanzaro (2-1, 2 marzo 1969), unica gara esterna con più di un gol segnato ai calabresi in B. Catanzaro a quota 52 in 31 gare (14V, 10N, 7P): con sei turni ancora da giocare può firmare il suo miglior bottino “anticipato” in Serie B a punti.

a quota 52 in 31 gare (14V, 10N, 7P): con sei turni ancora da giocare può firmare il suo miglior bottino “anticipato” in Serie B a punti. Al Ceravolo il Catanzaro è imbattuto da 11 gare (8V, 3N): la striscia più lunga dal 1987-88 è nel mirino.

è imbattuto da 11 gare (8V, 3N): la striscia più lunga dal 1987-88 è nel mirino. Contro le prime cinque, nessuno ha fatto meglio del Monza : 14 punti (come il Venezia) frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

: 14 punti (come il Venezia) frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Monza reduce da due pari di fila (0-0 Reggiana, 1-1 Venezia): a caccia del terzo consecutivo come a inizio 2020/21 (era Brocchi).

reduce da due pari di fila (0-0 Reggiana, 1-1 Venezia): a caccia del terzo consecutivo come a inizio 2020/21 (era Brocchi). Coralità brianzola: il Monza vanta 18 marcatori diversi e 18 diversi assistman, numeri al top del torneo (rispettivamente +2 e +7 sul Catanzaro ).

vanta 18 marcatori diversi e 18 diversi assistman, numeri al top del torneo (rispettivamente +2 e +7 sul ). Record di precocità per Mattia Liberali (n. 6/4/2007): già coinvolto in 5 gol (3 reti + 2 assist) tra A e B, tutti nel 2026.

(n. 6/4/2007): già coinvolto in 5 gol (3 reti + 2 assist) tra A e B, tutti nel 2026. Andrea Petagna in 21 presenze: 7 reti e 1 assist, con la miglior percentuale realizzativa (41%) tra chi ha segnato almeno 5 volte.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Monza

Possesso palla quasi gemello: Catanzaro 53,2%, Monza 53,5%. Attacchi prolifici (49 vs 50 gol), ma la differenza sta dietro: 38 gol concessi dai calabresi contro i soli 26 dei brianzoli. Precisione al tiro: 45,18% Catanzaro, 46,56% Monza. Pressione organizzata (PPDA 12,1 vs 11,1) e più clean sheet per gli ospiti (13 a 9). Numeri da vertice nei tiri nello specchio (136 vs 149) e nelle palle inattive: equilibrio, con dettagli che possono pesare.

Focus giocatori: per il Catanzaro il faro è Pietro Iemmello (9 gol e 9 assist), con supporto da Filippo Pittarello (7) e Alphadjo Cissé (6). Più ammoniti: Matias Antonini e Jacopo Petriccione (8); espulsi a quota 1 tra cui Ruggero Frosinini, Fellipe Pacheco, Patrick Nuamah, Bruno Verrengia. In porta Mirko Pigliacelli vanta 9 clean sheet. Nel Monza guida la classifica marcatori Andrea Petagna (7), top assist Paulo Azzi (6); più ammonito Keita Baldé (9). Tra i pali, sicurezza Demba Thiam con 13 clean sheet.

Catanzaro Monza Partite giocate 31 32 Vittorie 14 19 Pareggi 10 8 Sconfitte 7 5 Gol fatti 49 50 Gol subiti 38 26 Clean sheet 9 13 Possesso palla (%) 53,2 53,5 Tiri totali 301 320 Tiri in porta 136 149 Precisione tiro (%) 45,18 46,56 PPDA 12,1 11,1 Cartellini gialli 68 60 Cartellini rossi 3 4 Capocannoniere Iemmello 9 Petagna 7 Top assistman Iemmello 9 Azzi 6 Portiere: clean sheet Pigliacelli 9 Thiam 13 Più ammoniti (gioc.) Antonini, Petriccione 8 Keita Baldé 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Catanzaro-Monza e a che ora è il calcio d’inizio? Domenica 6 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Catanzaro-Monza? Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Monza? L’arbitro designato è Giovanni Ayroldi, con VAR Serra.