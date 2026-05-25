Catanzaro-Monza, moviola: delirio al gol di Caso, succede di tutto con rissa finale

La prova dell’arbitro Marchetti al Ceravolo nell’andata della finale dei playoff di serie B analizzata al microscopio, quattro gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova sufficiente per l’arbitro ostiense Marchetti e non era facile vista l’importanza della posta in palio al Ceravolo. Quattro gli ammoniti, vediamo cosa è successo nell’andata della finale payoff.

Catanzaro-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ scontro di gioco irruento tra Ravanelli e Pittarello, staff medico in campo per monitorare le condizioni dei due calciatori. Gioco fermo. Dopo 10′ però Ravanelli si arrende e lascia il posto a Delli Carri. Primo giallo al 47′, è per Colombo che stende Pontisso. Regolare al 77′ il gol di Hernani. Ammonito all’84’ Petagna per fallo su Cassandro. All’89’ micidiale contropiede del Monza: Petagna appoggia per Caso che corre, dribbla e trafigge in uscita Pigliacelli nell’angolino con un destro liftato.

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Delirio al gol di Caso

Succede di tutto: si alza tutta la panchina e si precipita in campo a festeggiare, Caso si toglie la maglia e viene ammonito dopo essere stato travolto dall’affetto di tutti i compagni. Non si gioca per diversi minuti ma si accendono gli animi. Prima del finale scoppia una maxirissa dopo un contrasto in area monzese, ne fa le spese D’Alessandro con un giallo e dopo il recupero finisce 0-2 con i brianzoli che ipotecano la serie A

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Marchetti di Ostia Lido è ormai un punto fermo nella Can A.B. Consulente informatico di professione, la sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Alla sua sesta stagione in CAN, Marchetti ha diretto complessivamente 107 gare tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, con 440 ammonizioni, 21 espulsioni e 36 calci di rigore assegnati.

I precedenti con le due squadre

Erano 7 i precedenti tra Marchetti e il Catanzaro (4 vittorie, 1 pari e 2 ko), sei i precedenti con il Monza: il bilancio per i brianzoli era di tre vittorie e tre pareggi.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Colarossi con Crezzini IV uomo, Dionisi al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Colombo, Petagna, Caso, D’Alessandro.