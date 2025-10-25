Catanzaro-Palermo 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Catanzaro-Palermo è il piatto forte della 9a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro sabato 25 ottobre 2025 alle 19:30. In classifica i giallorossi sono 15° con 6 punti in 8 gare (0 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 7 gol segnati, 9 subiti), i rosanero sono 2° a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte; 10 gol fatti, 4 incassati).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Catanzaro-Palermo
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Catanzaro e Palermo
Le ultime partite giocate
Catanzaro e Palermo arrivano al match con inerzie opposte: i calabresi hanno raccolto pareggi e due stop, i siciliani procedono senza sconfitte. Di seguito l’andamento nelle ultime 5 giornate:
|Catanzaro
|x
|x
|x
|ko
|ko
|Palermo
|ok
|x
|x
|ok
|x
Nelle ultime 5 il Catanzaro ha totalizzato 3 punti; il Palermo ne ha raccolti 9. Questo il dettaglio dei risultati:
- Catanzaro
Reggiana–Catanzaro 2-2; Catanzaro–Juve Stabia 2-2; Sampdoria–Catanzaro 0-0; Monza–Catanzaro 2-1; Catanzaro–Calcio Padova 0-1
- Palermo
Palermo–Bari 2-0; Cesena–Palermo 1-1; Palermo–Venezia 0-0; Spezia–Palermo 1-2; Palermo–Modena 1-1
L’arbitro di Catanzaro-Palermo
Arbitra Luca Pairetto, assistenti Miniutti e Niedda, IV ufficiale Totaro. Al VAR Nasca, AVAR Cosso. In questa stagione di Serie B, Pairetto ha diretto 3 gare: ha fischiato 88 falli, assegnato 4 rigori, mostrato 16 cartellini gialli e 2 rossi (media 6,0 ammonizioni a partita).
- Arbitro: Pairetto
- Assistenti: Miniutti – Niedda
- IV ufficiale: Totaro
- VAR: Nasca
- AVAR: Cosso
Informazioni interessanti
Match dal profumo di classico cadetto: quello tra Catanzaro e Palermo sarà il 35° incrocio in B. La bilancia dei precedenti sorride ai rosanero, avanti di un successo (11 a 10) con 13 pareggi. La serie recente racconta equilibrio e alternanza di risultati, mentre la tendenza stagionale oppone la voglia di sbloccarsi dei giallorossi (unica con lo Spezia ancora senza vittorie) alla solidità degli imbattuti siciliani.
Tra i protagonisti attesi, spiccano i registra-passaggi Matias Antonini e Simone Pontisso e la vena realizzativa di Jacopo Segre; nel fronte offensivo ospite fari su Joel Pohjanpalo.
- Saranno 35 i confronti in B: 13 pareggi e saldo vittorie a favore del Palermo (11-10).
- Nelle ultime 12 sfide di B tra le due, mai lo stesso risultato due volte di fila; l’ultima ha sorriso ai rosanero.
- Dopo 10 trasferte senza successi al Ceravolo, il Palermo ha vinto l’ultima: può centrare il bis esterno storico.
- Catanzaro unica con lo Spezia ancora senza vittorie: 6 pareggi e 2 k.o., allerta serie negativa aperta.
- Palermo imbattuto: può eguagliare i migliori avvii senza sconfitte della sua storia in B.
- Conversione sotto media per il Catanzaro (6%): 7 gol su 112 tiri; Palermo a quota 10 reti con 107 conclusioni.
- I rosanero guidano per cross su azione riusciti (34), ma hanno segnato solo una rete da questa situazione.
- Due re del passaggio in casa Catanzaro: Antonini è il n°1 per trasmissioni nella propria metà, Pontisso in quella avversaria.
- Jacopo Segre a segno da 8 stagioni consecutive in B: cerca il bis di fila dopo il gol al Modena.
Le statistiche stagionali di Catanzaro e Palermo
Possesso palla, filosofie a confronto: Catanzaro al 60,7% contro il 47,2% del Palermo. In area risalta la differenza: i rosanero hanno già 4 clean sheet e subiscono poco (4 gol), i giallorossi hanno incassato 9 reti. La mira premia gli ospiti (accuracy 46,25% e conversione 12,5% contro 35,9% e 8,97%). Anche la pressione alta emerge: PPDA 10,3 per i calabresi, 11,9 per i siciliani. Numeri che raccontano gara tattica: gestione palla contro verticalità e cinismo.
|Catanzaro
|Palermo
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|0
|4
|Pareggi
|6
|4
|Sconfitte
|2
|0
|Gol fatti
|7
|10
|Gol subiti
|9
|4
|Clean sheet
|2
|4
|Possesso palla (%)
|60,7
|47,2
|Tiri totali
|78
|80
|Tiri in porta
|28
|37
|Precisione al tiro (%)
|35,9
|46,25
|Conversione tiri in gol (%)
|8,97
|12,5
|PPDA
|10,3
|11,9
|Calci d’angolo
|38
|37
|Ammonizioni
|16
|13
|Espulsioni
|0
|1
