Catanzaro-Palermo 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Catanzaro-Palermo

Catanzaro-Palermo è il piatto forte della 9a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro sabato 25 ottobre 2025 alle 19:30. In classifica i giallorossi sono 15° con 6 punti in 8 gare (0 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 7 gol segnati, 9 subiti), i rosanero sono 2° a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte; 10 gol fatti, 4 incassati).

Le ultime partite giocate

Catanzaro e Palermo arrivano al match con inerzie opposte: i calabresi hanno raccolto pareggi e due stop, i siciliani procedono senza sconfitte. Di seguito l’andamento nelle ultime 5 giornate:

Catanzaro x x x ko ko
Palermo ok x x ok x

Nelle ultime 5 il Catanzaro ha totalizzato 3 punti; il Palermo ne ha raccolti 9. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Catanzaro

ReggianaCatanzaro 2-2; CatanzaroJuve Stabia 2-2; SampdoriaCatanzaro 0-0; MonzaCatanzaro 2-1; CatanzaroCalcio Padova 0-1

  • Palermo

PalermoBari 2-0; CesenaPalermo 1-1; PalermoVenezia 0-0; SpeziaPalermo 1-2; PalermoModena 1-1

L’arbitro di Catanzaro-Palermo

Arbitra Luca Pairetto, assistenti Miniutti e Niedda, IV ufficiale Totaro. Al VAR Nasca, AVAR Cosso. In questa stagione di Serie B, Pairetto ha diretto 3 gare: ha fischiato 88 falli, assegnato 4 rigori, mostrato 16 cartellini gialli e 2 rossi (media 6,0 ammonizioni a partita).

  • Arbitro: Pairetto
  • Assistenti: Miniutti – Niedda
  • IV ufficiale: Totaro
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Cosso

Informazioni interessanti

Match dal profumo di classico cadetto: quello tra Catanzaro e Palermo sarà il 35° incrocio in B. La bilancia dei precedenti sorride ai rosanero, avanti di un successo (11 a 10) con 13 pareggi. La serie recente racconta equilibrio e alternanza di risultati, mentre la tendenza stagionale oppone la voglia di sbloccarsi dei giallorossi (unica con lo Spezia ancora senza vittorie) alla solidità degli imbattuti siciliani.

Tra i protagonisti attesi, spiccano i registra-passaggi Matias Antonini e Simone Pontisso e la vena realizzativa di Jacopo Segre; nel fronte offensivo ospite fari su Joel Pohjanpalo.

  • Saranno 35 i confronti in B: 13 pareggi e saldo vittorie a favore del Palermo (11-10).
  • Nelle ultime 12 sfide di B tra le due, mai lo stesso risultato due volte di fila; l’ultima ha sorriso ai rosanero.
  • Dopo 10 trasferte senza successi al Ceravolo, il Palermo ha vinto l’ultima: può centrare il bis esterno storico.
  • Catanzaro unica con lo Spezia ancora senza vittorie: 6 pareggi e 2 k.o., allerta serie negativa aperta.
  • Palermo imbattuto: può eguagliare i migliori avvii senza sconfitte della sua storia in B.
  • Conversione sotto media per il Catanzaro (6%): 7 gol su 112 tiri; Palermo a quota 10 reti con 107 conclusioni.
  • I rosanero guidano per cross su azione riusciti (34), ma hanno segnato solo una rete da questa situazione.
  • Due re del passaggio in casa Catanzaro: Antonini è il n°1 per trasmissioni nella propria metà, Pontisso in quella avversaria.
  • Jacopo Segre a segno da 8 stagioni consecutive in B: cerca il bis di fila dopo il gol al Modena.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Palermo

Possesso palla, filosofie a confronto: Catanzaro al 60,7% contro il 47,2% del Palermo. In area risalta la differenza: i rosanero hanno già 4 clean sheet e subiscono poco (4 gol), i giallorossi hanno incassato 9 reti. La mira premia gli ospiti (accuracy 46,25% e conversione 12,5% contro 35,9% e 8,97%). Anche la pressione alta emerge: PPDA 10,3 per i calabresi, 11,9 per i siciliani. Numeri che raccontano gara tattica: gestione palla contro verticalità e cinismo.

Catanzaro Palermo
Partite giocate 8 8
Vittorie 0 4
Pareggi 6 4
Sconfitte 2 0
Gol fatti 7 10
Gol subiti 9 4
Clean sheet 2 4
Possesso palla (%) 60,7 47,2
Tiri totali 78 80
Tiri in porta 28 37
Precisione al tiro (%) 35,9 46,25
Conversione tiri in gol (%) 8,97 12,5
PPDA 10,3 11,9
Calci d’angolo 38 37
Ammonizioni 16 13
Espulsioni 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Catanzaro-Palermo e a che ora è il calcio d’inizio?

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 19:30 (9a giornata di Serie B 2025-26).

Dove si gioca Catanzaro-Palermo?

Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Chi è l’arbitro di Catanzaro-Palermo?

Luca Pairetto. Assistenti Miniutti e Niedda, IV Totaro, VAR Nasca, AVAR Cosso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

