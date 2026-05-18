Catanzaro-Palermo, moviola: il Var aiuta i calabresi, sfottò di Aquilani a Inzaghi, gesto inequivocabile, striscione da brividi

La prova dell’arbitro Feliciani al Ceravolo nell’andata delle semifinali dei playoff di serie B analizzata ai raggi X, quattro gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova convincente dell’arbitro Aquilani al Ceravolo nei playoff di serie B, ad aiutare il fischietto di Teramo anche il Var in occasione del raddoppio dei calabresi. Giuste le quattro ammonizioni della gara, vediamo cosa è successo.

Catanzaro-Palermo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 2′ il gol di Iemmello. Il bomber del Catanzaro raddoppia al 16′ ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Dopo un check del Var però la rete viene convalidata e dopo solo un quarto d’ora la gara viene già pesantemente indirizzata. Primo giallo al 32′, è per Ranocchia per una reazione scomposta su Petriccione. Valido al 41′ il tris di Liberali. Prima del riposo ammonito Pierozzi.

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La lite Aquilani-Inzaghi

Al 54′ si scaldano gli animii tra le due panchine, con Alberto Aquilani, allenatore giallorosso, che ha indirizzato verso la panchina degli ospiti Inzaghi un gesto esplicito con la mano, vome a dire: “Avete paura…”. Negli spogliatoi minimizzerà dicendo: “Non è successo nulla, non diamo importanza al gesto ma meglio parlare della mia squadra. Sono cose futili”. Al 59′ ammonito Augello per un fallo su Pittarello. Al 92′ giallo a ammonito Frosinini per un fallo su Johnsen. Dopo il recupero finisce 3-0. Da segnalare lo striscione esposto dalla “Capraro” per ricordare la piccola tifosa rosanero venuta a mancare nei giorni scorsi: “Riposa in pace Alessia, piccola guerriera”.

Chi è l’arbitro Feliciani

Ermanno Feliciani, direttore di gara della sezione di Teramo, è stata la scelta per Catanzaro-Palermo. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo tre stagioni in Serie A. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A fino ad Atalanta-Empoli. In questa stagione ultima uscita in A in Roma-Pisa.

I precedenti tra le due squadre

I precedenti in campionato erano 43, con un bilancio che vedeva i giallorossi in leggero vantaggio con 14 vittorie contro le 12 per il Palermo, mentre 17 erano i pareggi.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Cavallina con Turrini IV uomo, Pairetto al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ranocchia, Pierozzi, Augello, Frosinini.