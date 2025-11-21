Catanzaro-Pescara 21 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 13a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Catanzaro-Pescara

Catanzaro–Pescara apre la 13a giornata della Serie B 2025-26: si gioca venerdì 21 novembre 2025 alle 20:30 al Nicola Ceravolo di Catanzaro. Giallorossi all’11° posto con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 13 gol fatti, 12 subiti), abruzzesi 19° a quota 8 (1 vittoria, 5 pareggi, 6 ko; 15 segnati, 25 incassati). Scenario da scontro salvezza.

Le ultime partite giocate

Il Catanzaro arriva da un filotto altalenante ma incoraggiante, con tre successi nelle ultime cinque e un’identità ritrovata. Il Pescara ha frenato e, dopo tre pareggi, ha pagato dazio nelle ultime due uscite. Forma recente che racconta inerzie opposte: calabresi in risalita, abruzzesi chiamati a invertire il trend.

Catanzaro ko ok ok ok ko Pescara x x x ko ko

Nelle ultime 5 gare: Catanzaro 9 punti; Pescara 3 punti.

Catanzaro: Catanzaro–Calcio Padova 0-1; Catanzaro–Palermo 1-0; Mantova–Catanzaro 1-3; Catanzaro–Venezia 2-1; Empoli–Catanzaro 1-0

Pescara: Pescara–Carrarese 2-2; Virtus Entella–Pescara 1-1; Pescara–Avellino 1-1; Palermo–Pescara 5-0; Pescara–Monza 0-2

L’arbitro di Catanzaro-Pescara

La sfida del Nicola Ceravolo sarà diretta dal signor Massimi. Al VAR designato Ghersini. In attesa dei dati ufficiali aggiornati su rigori e ammonizioni stagionali dell’arbitro, la terna è chiamata a gestire un match dal peso specifico alto in chiave salvezza.

Arbitro: MASSIMI

Assistenti: CIPRESSA – CAVALLINA

IV: RISPOLI

VAR: GHERSINI

AVAR: CAMPLONE

Informazioni interessanti

Storia e trend recenti spingono il Catanzaro: nei precedenti di Serie B, i calabresi hanno costruito un margine importante contro il Pescara, soprattutto tra le mura amiche del Ceravolo, stadio spesso tabù per gli abruzzesi. La squadra di casa, dopo una partenza a pareggi, ha trovato vittorie pesanti ma arriva da uno stop di misura; il Pescara, invece, sta pagando qualche blackout difensivo con due sconfitte rotonde, e cerca una svolta che cambi l’inerzia. C’è anche la sfida nei ricordi: Davide Bettella, oggi giallorosso, ha un passato importante in biancazzurro e ha già colpito gli abruzzesi in carriera. Occhio alla qualità sulle corsie e ai piazzati: Catanzaro più manovriero e con possesso medio più alto, Pescara pronto a ripartire e a colpire da fuori. Tra i singoli, spiccano i contributi di Alphadjo Cissé per i calabresi e la verve di Matteo Dagasso tra gli abruzzesi, leader negli assist.

Precedenti di Serie B: bilancio favorevole al Catanzaro con 10 successi in 16 incroci; 5 le vittorie del Pescara , un solo pareggio.

con 10 successi in 16 incroci; 5 le vittorie del , un solo pareggio. Catanzaro a segno negli ultimi due testa a testa in cadetteria (entrambi 1-0 nel 2005/06) e caccia al tris con porta inviolata.

Fattore Ceravolo: contro il Pescara , il Catanzaro vanta l’87,5% di vittorie interne in Serie B (7V, 1P).

, il vanta l’87,5% di vittorie interne in Serie B (7V, 1P). Forma giallorossa: dopo 6 pari iniziali, 3 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime sei; dopo lo 0-1 di Empoli, rischio secondo ko di fila senza segnare.

Mini crisi biancazzurra: due ko consecutivi con parziale complessivo 0-7; il Pescara non perde tre di fila senza gol dal 2005 (serie iniziata proprio a Catanzaro).

non perde tre di fila senza gol dal 2005 (serie iniziata proprio a Catanzaro). Ex dal dente avvelenato: Davide Bettella (primi passi in B a Pescara) è a una presenza dalla 100ª in regular season e ha già firmato una doppietta contro gli abruzzesi ai tempi del Monza.

(primi passi in B a Pescara) è a una presenza dalla 100ª in regular season e ha già firmato una doppietta contro gli abruzzesi ai tempi del Monza. Talento e assist: Matteo Dagasso è il miglior assist-man del Pescara (3) e tra i migliori debuttanti della B 2025/26 per passaggi vincenti.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Pescara

Numeri alla mano, il Catanzaro è più equilibrato: 13 gol fatti e 12 subiti, possesso medio 55,7% e 3 clean sheet. Il Pescara segna di più (15) ma concede troppo (25), con possesso al 47,4% e 1 clean sheet. Volume di tiro simile (111 vs 113) e tiri nello specchio vicini (44 vs 47), ma l’indice PPDA premia il pressing giallorosso (11,3 contro 14,5).

Tra i singoli: per il Catanzaro guida Alphadjo Cissé con 5 reti, poi Tommaso Biasci e Pietro Iemmello a quota 3; nei passaggi vincenti comanda Simone Pontisso (2). Il più sanzionato è un terzetto a quota 3 gialli: Davide Bettella, Nicolò Brighenti e Alphadjo Cissé; in porta Mirko Pigliacelli vanta 3 clean sheet. Nel Pescara, marcatori principali a 3 gol: Andrea Oliveri, Giacomo Olzer, Lorenzo Meazzi e Antonio Di Nardo; assist-leader Matteo Dagasso (3). Più ammonito Andrea Oliveri (3), unico rosso per Riccardo Brosco; tra i pali Sebastiano Desplanches ha 1 clean sheet.

Catanzaro Pescara Partite giocate 12 12 Vittorie 3 1 Pareggi 6 5 Sconfitte 3 6 Gol fatti 13 15 Gol subiti 12 25 Possesso palla % 55,7 47,4 Tiri totali 111 113 Tiri in porta 44 47 Precisione tiro % 39,6 41,6 PPDA (pressione) 11,3 14,5 Clean sheet 3 1 Cartellini gialli 26 18 Cartellini rossi 0 1

FAQ Quando si gioca Catanzaro-Pescara? Venerdì 21 novembre 2025 alle ore 20:30. Dove si gioca Catanzaro-Pescara? Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Pescara? L’arbitro è Massimi; VAR Ghersini.