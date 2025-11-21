Pagelle di Catanzaro-Pescara 3-3: spettacolo al Ceravolo con Buso che fa Del Piero e Corazza che fa doppietta. Primo punto per Gorgone.

Ecco i top e flop del match del Ceravolo, valevole per la 13a giornata di Serie B. Serata sulle montagne russe e un pari tutto sommato giusto.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La voglia di vincere è stata maggiore della paura di perdere. Catanzaro e Pescara, nonostante le condizioni difficili con le quali si avvicinavano alla gara – valevole per la 13a giornata di Serie B – hanno dato vita a un match giocato a viso aperto, spettacolare e incerto fino all’ultimo. Biancazzurri due volte avanti e due volte raggiunti: a Di Nardo e Corazza, hanno risposto prontamente Brighenti prima e Pittarello poi ad inizio ripresa. Nel finale Buso segna un gol alla Del Piero ma quando tutto sembra finito è ancora Corazza a timbrare il cartellino per il pirotecnico 3-3.

Le scelte di Aquilani e Gorgone

Si torna in campo dopo la sosta nazionali e in Serie B l’anticipo vede opposti il Catanzaro e il Pescara. I calabresi sono reduci dal ko di Empoli che ha interrotto una striscia di 3 vittorie di fila. Nel 3-5-2 di Aquilani la coppia d’attacco è formata da Iemmello e Cissè. Il Delfino ha sfruttato la pausa per cambiare allenatore: da Vivarini i biancazzurri sono passati nelle mani di Gorgone chiamato a risollevare le sorti della squadra. L’emergenza rende però le scelte di formazione obbligate con con l’inedito tandem Di Nardo-Tonin davanti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Difesa choc nel Catanzaro: il Pescara ne approfitta

Le cose si mettono subito male per il Pescara che dopo 8 minuti perde Oliveri per infortunio. Sembra l’ennesimo segnale negativo di una stagione che non vuole raddrizzarsi invece i biancazzurri passano in vantaggio con Di Nardo complice la dormita della difesa calabrese. Il Catanzaro, però, si rimette in pista con la giocata laterale di Cissè e il cross per il tacco volante di Brighenti che fa 1-1. A quel punto diventa battaglia ricca di colpi di scena e potenziali occasioni da una parte e dall’altra. Quella giusta capita di nuovo ai biancazzurri che si riportano avanti con Corazza.

Il finale è da thriller

Aquilani, la cui panchina veniva considerata a rischio alla vigilia del match, opta per alcuni cambi già ad inizio ripresa che risultano subito determinanti. Ad ispirare è sempre Cissè, con Pittarello che si fa trovare pronto per la sua prima rete stagionale in perfetto tap-in. I giallorossi, comunque, sono decisamente più reattivi rispetto agli avversari nella seconda frazione di gioco. Il 3-2 è però un’invenzione totale di Buso che segna con un tiro a giro alla Del Piero per la beffa degli abruzzesi. Una beffa che viene evitata dal mai domo Corazza che trova il 3-3 in extra-time. Il Pescara di Gorgone, se non altro, non molla mai.

Top e flop del Catanzaro

Buso 7,5 Si inventa un gol alla Del Piero che vale il 3-2. Meraviglioso.

Si inventa un gol alla Del Piero che vale il 3-2. Meraviglioso. Cissé 7 A tratti imprendibile. E’ un bel vedere il talento dei giallorossi.

A tratti imprendibile. E’ un bel vedere il talento dei giallorossi. Brighenti 7 Di mestiere fa il difensore ma segna una rete da attaccante puro.

Di mestiere fa il difensore ma segna una rete da attaccante puro. Pittarello 7 Entra e segna, cambiando volto al match.

Entra e segna, cambiando volto al match. D’Alessandro 6,5 Da quella parte i giallorossi attaccano di più.

Da quella parte i giallorossi attaccano di più. Pigliacelli 5,5 Non irresistibile sul tiro di Dagasso che poi porta all’1-2.

Non irresistibile sul tiro di Dagasso che poi porta all’1-2. Di Chiara 5 Anche lui passivo sull’inserimento di Di Nardo. Ma più in generale è nel lato debole dei calabresi.

Anche lui passivo sull’inserimento di Di Nardo. Ma più in generale è nel lato debole dei calabresi. Antonini 5 Sbaglia il movimento in occasione del gol di Nardo complicando i piani difensivi. Anche sfortunato, invece, quando a segnare è Corazza che sfrutta pure una sua deviazione.

Top e flop del Pescara

Corazza 7,5 Toglie le castagne dal fuoco con una pregevole doppietta.

Toglie le castagne dal fuoco con una pregevole doppietta. Di Nardo 7 Tunnel al portiere e gol dell’1-0 da vero bomber.

Tunnel al portiere e gol dell’1-0 da vero bomber. Tonin 6,5 Il suo velo propizia la rete di Di Nardo. Dopo si mette in proprio e sfiora il raddoppio.

Il suo velo propizia la rete di Di Nardo. Dopo si mette in proprio e sfiora il raddoppio. Desplanches 6,5 Un’uscita sbagliata che poteva costare caro. Ma anche tanti interventi degni di nota e nessuna colpa sui gol subiti.

Un’uscita sbagliata che poteva costare caro. Ma anche tanti interventi degni di nota e nessuna colpa sui gol subiti. Dagasso 6 Passivo su Cissé in occasione dell’1-1. Poi si riscatta, però, avviando l’azione che porta all’1-2 di Corazza. Partita dai due volti.

Passivo su Cissé in occasione dell’1-1. Poi si riscatta, però, avviando l’azione che porta all’1-2 di Corazza. Partita dai due volti. Corbo 5 In difesa neanche il Pescara se la passa benissimo. E il difensore napoletano pure va in difficoltà.