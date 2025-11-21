Pagelle di Catanzaro-Pescara 3-3: spettacolo al Ceravolo con Buso che fa Del Piero e Corazza che fa doppietta. Primo punto per Gorgone.

La voglia di vincere è stata maggiore della paura di perdere. Catanzaro e Pescara, nonostante le condizioni difficili con le quali si avvicinavano alla gara – valevole per la 13a giornata di Serie B – hanno dato vita a un match giocato a viso aperto, spettacolare e incerto fino all’ultimo. Biancazzurri due volte avanti e due volte raggiunti: a Di Nardo e Corazza, hanno risposto prontamente Brighenti prima e Pittarello poi ad inizio ripresa. Nel finale Buso segna un gol alla Del Piero ma quando tutto sembra finito è ancora Corazza a timbrare il cartellino per il pirotecnico 3-3.
Le scelte di Aquilani e Gorgone
Difesa choc nel Catanzaro: il Pescara ne approfitta
Il finale è da thriller
Top e flop del Catanzaro
Top e flop del Pescara
Le scelte di Aquilani e Gorgone
Si torna in campo dopo la sosta nazionali e in Serie B l’anticipo vede opposti il Catanzaro e il Pescara. I calabresi sono reduci dal ko di Empoli che ha interrotto una striscia di 3 vittorie di fila. Nel 3-5-2 di Aquilani la coppia d’attacco è formata da Iemmello e Cissè. Il Delfino ha sfruttato la pausa per cambiare allenatore: da Vivarini i biancazzurri sono passati nelle mani di Gorgone chiamato a risollevare le sorti della squadra. L’emergenza rende però le scelte di formazione obbligate con con l’inedito tandem Di Nardo-Tonin davanti.
Difesa choc nel Catanzaro: il Pescara ne approfitta
Le cose si mettono subito male per il Pescara che dopo 8 minuti perde Oliveri per infortunio. Sembra l’ennesimo segnale negativo di una stagione che non vuole raddrizzarsi invece i biancazzurri passano in vantaggio con Di Nardo complice la dormita della difesa calabrese. Il Catanzaro, però, si rimette in pista con la giocata laterale di Cissè e il cross per il tacco volante di Brighenti che fa 1-1. A quel punto diventa battaglia ricca di colpi di scena e potenziali occasioni da una parte e dall’altra. Quella giusta capita di nuovo ai biancazzurri che si riportano avanti con Corazza.
Il finale è da thriller
Aquilani, la cui panchina veniva considerata a rischio alla vigilia del match, opta per alcuni cambi già ad inizio ripresa che risultano subito determinanti. Ad ispirare è sempre Cissè, con Pittarello che si fa trovare pronto per la sua prima rete stagionale in perfetto tap-in. I giallorossi, comunque, sono decisamente più reattivi rispetto agli avversari nella seconda frazione di gioco. Il 3-2 è però un’invenzione totale di Buso che segna con un tiro a giro alla Del Piero per la beffa degli abruzzesi. Una beffa che viene evitata dal mai domo Corazza che trova il 3-3 in extra-time. Il Pescara di Gorgone, se non altro, non molla mai.
Top e flop del Catanzaro
- Buso 7,5 Si inventa un gol alla Del Piero che vale il 3-2. Meraviglioso.
- Cissé 7 A tratti imprendibile. E’ un bel vedere il talento dei giallorossi.
- Brighenti 7 Di mestiere fa il difensore ma segna una rete da attaccante puro.
- Pittarello 7 Entra e segna, cambiando volto al match.
- D’Alessandro 6,5 Da quella parte i giallorossi attaccano di più.
- Pigliacelli 5,5 Non irresistibile sul tiro di Dagasso che poi porta all’1-2.
- Di Chiara 5 Anche lui passivo sull’inserimento di Di Nardo. Ma più in generale è nel lato debole dei calabresi.
- Antonini 5 Sbaglia il movimento in occasione del gol di Nardo complicando i piani difensivi. Anche sfortunato, invece, quando a segnare è Corazza che sfrutta pure una sua deviazione.
Top e flop del Pescara
- Corazza 7,5 Toglie le castagne dal fuoco con una pregevole doppietta.
- Di Nardo 7 Tunnel al portiere e gol dell’1-0 da vero bomber.
- Tonin 6,5 Il suo velo propizia la rete di Di Nardo. Dopo si mette in proprio e sfiora il raddoppio.
- Desplanches 6,5 Un’uscita sbagliata che poteva costare caro. Ma anche tanti interventi degni di nota e nessuna colpa sui gol subiti.
- Dagasso 6 Passivo su Cissé in occasione dell’1-1. Poi si riscatta, però, avviando l’azione che porta all’1-2 di Corazza. Partita dai due volti.
- Corbo 5 In difesa neanche il Pescara se la passa benissimo. E il difensore napoletano pure va in difficoltà.