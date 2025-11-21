Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Pagelle di Catanzaro-Pescara 3-3: spettacolo al Ceravolo con Buso che fa Del Piero e Corazza che fa doppietta. Primo punto per Gorgone.

Ecco i top e flop del match del Ceravolo, valevole per la 13a giornata di Serie B. Serata sulle montagne russe e un pari tutto sommato giusto.

Pubblicato:

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La voglia di vincere è stata maggiore della paura di perdere. Catanzaro e Pescara, nonostante le condizioni difficili con le quali si avvicinavano alla gara – valevole per la 13a giornata di Serie B – hanno dato vita a un match giocato a viso aperto, spettacolare e incerto fino all’ultimo. Biancazzurri due volte avanti e due volte raggiunti: a Di Nardo e Corazza, hanno risposto prontamente Brighenti prima e Pittarello poi ad inizio ripresa. Nel finale Buso segna un gol alla Del Piero ma quando tutto sembra finito è ancora Corazza a timbrare il cartellino per il pirotecnico 3-3.

Le scelte di Aquilani e Gorgone

Si torna in campo dopo la sosta nazionali e in Serie B l’anticipo vede opposti il Catanzaro e il Pescara. I calabresi sono reduci dal ko di Empoli che ha interrotto una striscia di 3 vittorie di fila. Nel 3-5-2 di Aquilani la coppia d’attacco è formata da Iemmello e Cissè. Il Delfino ha sfruttato la pausa per cambiare allenatore: da Vivarini i biancazzurri sono passati nelle mani di Gorgone chiamato a risollevare le sorti della squadra. L’emergenza rende però le scelte di formazione obbligate con con l’inedito tandem Di Nardo-Tonin davanti.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Difesa choc nel Catanzaro: il Pescara ne approfitta

Le cose si mettono subito male per il Pescara che dopo 8 minuti perde Oliveri per infortunio. Sembra l’ennesimo segnale negativo di una stagione che non vuole raddrizzarsi invece i biancazzurri passano in vantaggio con Di Nardo complice la dormita della difesa calabrese. Il Catanzaro, però, si rimette in pista con la giocata laterale di Cissè e il cross per il tacco volante di Brighenti che fa 1-1. A quel punto diventa battaglia ricca di colpi di scena e potenziali occasioni da una parte e dall’altra. Quella giusta capita di nuovo ai biancazzurri che si riportano avanti con Corazza.

Il finale è da thriller

Aquilani, la cui panchina veniva considerata a rischio alla vigilia del match, opta per alcuni cambi già ad inizio ripresa che risultano subito determinanti. Ad ispirare è sempre Cissè, con Pittarello che si fa trovare pronto per la sua prima rete stagionale in perfetto tap-in. I giallorossi, comunque, sono decisamente più reattivi rispetto agli avversari nella seconda frazione di gioco. Il 3-2 è però un’invenzione totale di Buso che segna con un tiro a giro alla Del Piero per la beffa degli abruzzesi. Una beffa che viene evitata dal mai domo Corazza che trova il 3-3 in extra-time. Il Pescara di Gorgone, se non altro, non molla mai.

Top e flop del Catanzaro

  • Buso 7,5 Si inventa un gol alla Del Piero che vale il 3-2. Meraviglioso.
  • Cissé 7 A tratti imprendibile. E’ un bel vedere il talento dei giallorossi.
  • Brighenti 7 Di mestiere fa il difensore ma segna una rete da attaccante puro.
  • Pittarello 7 Entra e segna, cambiando volto al match.
  • D’Alessandro 6,5 Da quella parte i giallorossi attaccano di più.
  • Pigliacelli 5,5 Non irresistibile sul tiro di Dagasso che poi porta all’1-2.
  • Di Chiara 5 Anche lui passivo sull’inserimento di Di Nardo. Ma più in generale è nel lato debole dei calabresi.
  • Antonini 5 Sbaglia il movimento in occasione del gol di Nardo complicando i piani difensivi. Anche sfortunato, invece, quando a segnare è Corazza che sfrutta pure una sua deviazione.

Top e flop del Pescara

  • Corazza 7,5 Toglie le castagne dal fuoco con una pregevole doppietta.
  • Di Nardo 7 Tunnel al portiere e gol dell’1-0 da vero bomber.
  • Tonin 6,5 Il suo velo propizia la rete di Di Nardo. Dopo si mette in proprio e sfiora il raddoppio.
  • Desplanches 6,5 Un’uscita sbagliata che poteva costare caro. Ma anche tanti interventi degni di nota e nessuna colpa sui gol subiti.
  • Dagasso 6 Passivo su Cissé in occasione dell’1-1. Poi si riscatta, però, avviando l’azione che porta all’1-2 di Corazza. Partita dai due volti.
  • Corbo 5 In difesa neanche il Pescara se la passa benissimo. E il difensore napoletano pure va in difficoltà.

Pagelle di Catanzaro-Pescara 3-3: spettacolo al Ceravolo con Buso che fa Del Piero e Corazza che fa doppietta. Primo punto per Gorgone. Getty

Leggi anche:

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio