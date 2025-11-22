Catanzaro-Pescara, moviola: sei reti, otto gialli, rigore negato e gol annullato, è successo di tutto

La prova dell’arbitro di Termoli Luca Massimi al Ceravolo nell’anticipo della tredicesima giornata di serie B analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Dopo 7 partite dirette nelle prime 15 giornate di Serie A di due anni fa, Luca Massimi, la scelta per Catanzaro-Pescara, era stato sospeso nel dicembre del 2023 dal designatore Gianluca Rocchi. Il fischietto di Termoli pagò le diverse decisioni sbagliate nella sfida del 10 dicembre tra Frosinone e Torino, terminata 0-0. Dopo 5 partite arbitrate in Serie B, l’AIA lo riammise in A ma Rocchi lo ha sempre utilizzato poco, preferendo designarlo in B. Vediamo come se l’è cavata ieri al Ceravolo.

I precedenti di Massimi con le due squadre

Il fischietto molisano contava altri due precedenti con il Catanzaro (un pari e una vittoria). Quattro precedenti tra i cadetti con il Pescara per Massimi (una vittoria, un ko e due pari).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Cavallina con Rispoli IV uomo, Ghersini al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro ha ammonito Degasso, Corvo, Brighenti, Caligara, Frosinini, Buso, Pittarello, Antonini.

Catanzaro-Pescara, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 19′, è per per Dagasso per un fallo su Pontisso. Sull’1-1 al 29′ arriva il gol del Catanzaro, Cisse serve D’Alessandro che segna ma la rete viene annullata per fuorigioco. Corazza lancia il Pescara, Pittarello firma il 2-2. Al 54′ ammonito Corvo per un fallo tattico su Favasuli, al 59′ giallo a Brighenti per un fallo su Di Nardo. Al 74′ Caligara ammonito per un fallo sul capitano, Iemmello. Al 75′ protesta il Pescara: Corazza finisce giù atterrato da Buso. Ma è tutto regolare per l’arbitro.

All’80’ ammonito anche Frosinini. Due minuti dopo un eurogol di Buso alla Del Piero riporta avanti i calabresi. Il giocatore viene anche ammonito per essersi tolto la maglia dopo il gol. All’87’ giallo per Pittarello e al 92′ anche per Antonini per un intervento in ritardo su Gravillon. L’arbitro assegna 6′ di recupero e al 93′ Corazza trova il gol del definitivo 3-3.