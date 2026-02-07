Catanzaro-Reggiana 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23ª giornata. Numeri, forma recente, arbitro e curiosità per capire la partita Catanzaro-Reggiana.

Catanzaro–Reggiana vale punti pesanti nella 23ª giornata di Serie B 2025/26: si gioca allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. I giallorossi sono 8° con 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 28 gol fatti, 26 subiti) e puntano la zona playoff; gli emiliani sono 15° a 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi, 11 sconfitte; 25 segnati, 32 incassati) in piena corsa salvezza. Una sfida che incrocia ambizioni diverse: continuità per il Catanzaro, riscatto per la Reggiana.

Le ultime partite giocate

Catanzaro in altalena: 4 punti nelle ultime 5 con una vittoria casalinga, un pari e tre ko esterni. Reggiana in difficoltà: un solo punto nelle ultime cinque e una serie di sconfitte da interrompere. Trend opposti che rendono il Ceravolo un banco di prova: solidità interna per i giallorossi, necessità di svoltare per i granata.

Punti nelle ultime 5: Catanzaro 4, Reggiana 1. Dettaglio risultati:

Catanzaro

Catanzaro–Cesena 2-0; Frosinone–Catanzaro 2-0; Venezia–Catanzaro 3-1; Catanzaro–Sampdoria 0-0; Südtirol–Catanzaro 2-1

Reggiana

Sampdoria–Reggiana 2-1; Reggiana–Venezia 1-3; Reggiana–Cesena 1-2; Frosinone–Reggiana 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1

L’arbitro di Catanzaro-Reggiana

La gara del Ceravolo sarà diretta dal signor Perri. Assistenti Votta e Colaianni, IV ufficiale Recchia, al VAR Giua con AVAR Di Vuolo. Nella stagione 2025/26 in Serie B, Mario Perri ha arbitrato 10 incontri: 3 rigori concessi, media di 5,2 ammonizioni a gara, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; indice di severità in linea con la categoria e attenzione ai contrasti al limite (289 falli fischiati, 30 fuorigioco).

Arbitro: Perri

Assistenti: Votta – Colaianni

– IV: Recchia

VAR: Giua

AVAR: Di Vuolo

Statistiche interessanti

Partita che promette equilibrio e nervi saldi: il bilancio recente tra Catanzaro e Reggiana è pari, con molti pareggi a segnalare sfide bloccate. I giallorossi arrivano con qualche scossone di troppo in trasferta, ma al Ceravolo la squadra ritrova compattezza e possesso, facendo valere qualità e palleggio. La Reggiana vive un momento complicato ma ha interrotto la striscia negativa con l’ultimo pareggio, segnale di una squadra che non molla e cerca punti pesanti per uscire dalla zona calda. Occhio ai talenti emergenti: Alphadjo Cissè sta diventando un fattore tra i giallorossi, mentre Cedric Gondo si è sbloccato e punta a tornare decisivo anche lontano da casa. Disciplina sotto la lente: il Catanzaro commette pochi falli ma colleziona cartellini, situazione da gestire contro una Reggiana che punge sulle seconde palle e sulle ripartenze. Nel complesso, i numeri indicano una sfida che potrebbe decidersi sui dettagli: piazzati, precisione al tiro e gestione dei momenti caldi.

Precedenti recenti in equilibrio: 12 sfide, 2 vittorie per parte e 8 pareggi, con ben tre segni X di fila.

Catanzaro a secco di goleade casalinghe con la Reggiana dal 1961: 3-1 allora; da lì 10 reti in 14 incroci interni.

a secco di goleade casalinghe con la dal 1961: 3-1 allora; da lì 10 reti in 14 incroci interni. Momento giallorosso in calo: 3 ko nelle ultime 4 di B (1 pareggio), tanti quanti nelle 21 gare precedenti.

Reggiana in risalita di morale: dopo sei sconfitte di fila, è arrivato un pari con la Juve Stabia ; manca però il multi-gol da inizio novembre.

in risalita di morale: dopo sei sconfitte di fila, è arrivato un pari con la ; manca però il multi-gol da inizio novembre. Fair play e cartellini: il Catanzaro è la squadra con meno falli, ma seconda per ammonizioni totali.

è la squadra con meno falli, ma seconda per ammonizioni totali. Uomo copertina: le prime due reti in B di Alphadjo Cissè sono arrivate all’andata contro la Reggiana ; tra i 2006 con almeno 6 gol è tra i più precoci in Europa.

sono arrivate all’andata contro la ; tra i 2006 con almeno 6 gol è tra i più precoci in Europa. Segnale da Cedric Gondo: tornato al gol nell’ultima, cerca la rete esterna che gli manca dal 1° maggio 2025 (a Modena).

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Reggiana

Confronto di stile: il Catanzaro palleggia di più (possesso 54,1% e precisione passaggi 84,2%), tira di più (208 conclusioni, 92 nello specchio) e ha 6 clean sheet. La Reggiana costruisce meno (43,9% di possesso), ma quando inquadra è precisa (48,8% tiri nello specchio; 83 su 170) e ha raccolto 5 clean sheet. In fase disciplinare: 56 gialli Catanzaro, 50 Reggiana; 2 rossi per entrambe. Pressione: PPDA 11,9 Catanzaro vs 13,4 Reggiana.

Giocatori chiave: per il Catanzaro spiccano Alphadjo Cissè (6 gol) e Pietro Iemmello (5 gol e 5 assist), rifinitura di Simone Pontisso (4 assist) e solidità tra i pali di Mirko Pigliacelli (6 clean sheet). Sul fronte Reggiana, leader realizzativo Manolo Portanova (5 gol), supporto di Andrija Novakovich, Elayis Tavsan e Tobías Reinhart (3 gol a testa), creatività di Manuel Marras (4 assist) e porta difesa da Edoardo Motta (5 clean sheet). Disciplina: in giallo primeggia Andrea Papetti (6), a quota 5 Reinhart, Marras, Portanova; rossi stagionali per Gondo e Charlys Matheus.

Catanzaro Reggiana Partite giocate 22 22 Vittorie 8 5 Pareggi 8 6 Sconfitte 6 11 Gol fatti 28 25 Gol subiti 26 32 Possesso palla (%) 54,1 43,9 Tiri totali 208 170 Tiri nello specchio 92 83 Precisione tiro (%) 44,2 48,8 Clean sheet 6 5 Ammonizioni 56 50 Espulsioni 2 2 Capocannoniere Alphadjo Cissè (6) Manolo Portanova (5) Top assist Pietro Iemmello (5) Manuel Marras (4)

FAQ Quando si gioca Catanzaro-Reggiana (Serie B 2025/26)? La partita è valida per la 23ª giornata della Serie B 2025/26: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Catanzaro-Reggiana? Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Reggiana? Il direttore di gara è il sig. Perri; assistenti Votta e Colaianni; IV Recchia; VAR Giua; AVAR Di Vuolo.