CALCIO SERIE B

Catanzaro-Sampdoria 25 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 21a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Catanzaro-Sampdoria

Pubblicato:

CatanzaroSampdoria accende la 21a giornata della Serie B 2025/26: si gioca domenica 25 gennaio 2026 alle 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. I giallorossi sono 7° con 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 27 gol fatti, 24 subiti), i blucerchiati 17° in zona playout con 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte; 20 gol segnati, 28 incassati). Sfida dai due volti: Catanzaro in quota playoff contro una Sampdoria a caccia di punti salvezza, fin qui senza successi esterni.

Le ultime partite giocate

Catanzaro arriva da un periodo alterno: tre successi di fila seguiti da due stop esterni. Sampdoria procede a strappi, con risultati alternati e pareggi nell’ultimo periodo. Il trend recente dice maggiore concretezza dei calabresi e difficoltà blucerchiate lontano da Genova.

Catanzaro ok ok ok ko ko
Sampdoria ko x ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato Catanzaro ha totalizzato 9 punti, mentre la Sampdoria ne ha raccolti 5. Dettaglio risultati:

  • Catanzaro

Catanzaro-Avellino 1-0; Bari-Catanzaro 1-2; Catanzaro-Cesena 2-0; Frosinone-Catanzaro 2-0; Venezia-Catanzaro 3-1

  • Sampdoria

Palermo-Sampdoria 1-0; Calcio Padova-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Reggiana 2-1; Avellino-Sampdoria 2-1; Sampdoria-Virtus Entella 1-1

L’arbitro di Catanzaro-Sampdoria

Catanzaro-Sampdoria si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitra il sig. Simone Sozza. Al VAR Camplone. In questa stagione (Serie B 2025/26) Sozza ha diretto 1 gara: 1 rigore assegnato, 10 ammonizioni, nessuna espulsione, 34 falli fischiati e 2 fuorigioco rilevati.

  • Arbitro: SOZZA
  • Assistenti: BACCINISANTAROSSA
  • IV: TOTARO
  • VAR: CAMPLONE
  • AVAR: FOURNEAU

Informazioni interessanti sul match

Tradizione recente che promette equilibrio e tensione agonistica: dal 2024 in avanti la Sampdoria è imbattuta contro il Catanzaro e gli incroci più freschi raccontano pareggi a ripetizione. In Calabria, al Ceravolo, il bilancio in Serie B è in perfetta parità: una vittoria per parte e due X, segno di un campo che non ha mai concesso reali fughe. I giallorossi arrivano da un filotto interrotto: dopo cinque vittorie di fila hanno perso le ultime due e non vogliono scivolare in una mini-crisi. I blucerchiati alternano risultati senza trovare continuità, e il rendimento esterno è il tallone d’Achille: la serie senza successi fuori casa è lunga e pesa sulla classifica. Attenzione agli uomini-copertina: Pietro Iemmello ha già combinato gol e assist in doppia cifra complessiva, mentre Massimo Coda guida il gruppo italiano per tiri tentati in B e “vede” l’ennesima doppia cifra in carriera. Ingredienti da grande partita, tra ambizioni playoff e aria di salvezza.

  • Negli ultimi confronti di Serie B tra Catanzaro e Sampdoria, dopo un avvio in equilibrio, le ultime tre sfide sono finite tutte in parità e dal 2024 i blucerchiati non hanno mai perso (1V, 3N).
  • Al Ceravolo regna l’equilibrio: nella storia in B a Catanzaro il bilancio è di un successo a testa e due pareggi.
  • Catanzaro, dopo cinque vittorie consecutive in Serie B, è reduce da due ko: evitare il terzo di fila (non accade da dicembre 2023) è la priorità.
  • Sampdoria a strisce: nelle ultime nove gare di B non ha mai replicato lo stesso risultato consecutivamente (3V, 2N, 4P), con pareggio nell’ultima.
  • Lontano da Genova la striscia è pesante: Sampdoria senza vittorie esterne da 24 partite di Serie B (12N, 12P), striscia simile al Cosenza 2021-22 (28).
  • Focus uomini chiave: Pietro Iemmello è tra i tre in B con almeno 5 gol e 5 assist; Massimo Coda ha già 55 conclusioni e 9 reti, a un passo dalla doppia cifra per l’ottava volta in cadetteria.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Sampdoria

Il Catanzaro segna di più (27 a 20) e concede meno (24 a 28) della Sampdoria. I giallorossi hanno più possesso (53,6% vs 50,0%), maggiore precisione al tiro (44,6% vs 38,5%) e miglior conversione (14,7% vs 10,3%). Blucerchiati più aggressivi nel pressing (PPDA 10,1 vs 11,9) ma meno incisivi sotto porta. A livello difensivo, 5 clean sheet per i calabresi contro 2 dei liguri; cartellini simili, con il Catanzaro più ammonito.

Giocatori: per il Catanzaro capocannoniere Alphadjo Cissè (6) davanti a Pietro Iemmello (5), che è anche top assistman (5) su Simone Pontisso (4). Più ammonito: Nicolò Brighenti (7); più espulsi: Ruggero Frosinini e Bruno Verrengia (1). Tra i pali Mirko Pigliacelli a quota 5 clean sheet. Per la Sampdoria guida i bomber Massimo Coda (9), miglior assistman ex aequo Massimo Coda e Simone Pafundi (3). Più ammonito: Liam Henderson (8); più espulsi: Jordan Ferri e Luigi Cherubini (1). In porta Simone Ghidotti ha collezionato 2 clean sheet.

Catanzaro Sampdoria
Partite giocate 20 20
Vittorie 8 4
Pareggi 7 6
Sconfitte 5 10
Gol fatti 27 20
Gol subiti 24 28
Possesso palla (%) 53,6 50,0
Precisione al tiro (%) 44,6 38,5
Conversione tiri in gol (%) 14,7 10,3
Tiri totali 184 195
Tiri in porta 82 75
PPDA 11,9 10,1
Clean sheet 5 2
Ammonizioni 52 45
Espulsioni 2 2
Capocannoniere Cissè 6 Coda 9
Top assistman Iemmello 5 Coda/Pafundi 3
Più ammonito Brighenti 7 Henderson 8
Più espulso Frosinini/Verrengia 1 Ferri/Cherubini 1
Portiere: clean sheet Pigliacelli 5 Ghidotti 2

FAQ

Quando e a che ora si gioca Catanzaro - Sampdoria?

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15.

Dove si gioca Catanzaro - Sampdoria?

Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Chi è l’arbitro di Catanzaro - Sampdoria?

L’arbitro è Simone Sozza, con assistenti Baccini e Santarossa; IV ufficiale Totaro; VAR Camplone; AVAR Fourneau.

Catanzaro-Sampdoria 25 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

