Catanzaro-Venezia 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 11a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Catanzaro-Venezia

Catanzaro-Venezia mette in palio punti pesanti per l’11a giornata della Serie B 2025-26: si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00. I giallorossi sono 12° con 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 11 gol fatti, 10 subiti), mentre gli arancioneroverdi occupano il 5° posto a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte; 16 gol segnati, 9 incassati). Sfida tra un Catanzaro solido in casa e un Venezia brillante ma in cerca di slancio esterno.

Le ultime partite giocate

Catanzaro e Venezia arrivano al Ceravolo con inerzie diverse: 7 punti nelle ultime cinque per i calabresi, 8 per i lagunari.

Catanzaro x ko ko ok ok Venezia x ok x ko ok

Dettaglio delle ultime 5:

Catanzaro

Sampdoria-Catanzaro 0-0; Monza-Catanzaro 2-1; Catanzaro-Calcio Padova 0-1; Catanzaro-Palermo 1-0; Mantova-Catanzaro 1-3.

Venezia

Palermo-Venezia 0-0; Venezia-Frosinone 3-0; Empoli-Venezia 1-1; Carrarese-Venezia 3-2; Venezia-Südtirol 3-0.

L’arbitro di Catanzaro-Venezia

La direzione è affidata a Daniele Perenzoni. La squadra arbitrale: assistenti Preti e Catallo, IV ufficiale Vingo, VAR Marini, AVAR Prenna. In questa stagione (Serie B 2025/26) Perenzoni ha diretto 3 gare: 78 falli fischiati, 9 ammonizioni, 2 espulsioni e nessun rigore; media di 3,6 cartellini a partita.

Arbitro: PERENZONI

Assistenti: PRETI – CATALOG

IV: VINGO

VAR: MARINI

AVAR: PRENNA

Informazioni interessanti sul match

La sfida mette di fronte un Catanzaro che al Ceravolo storicamente sa far male al Venezia e un gruppo arancioneroverde che vola quando spinge ma fatica lontano dalla laguna. I giallorossi hanno appena battuto il Palermo e sognano una mini-striscia interna a porta inviolata, forti di una notevole capacità di rimonta maturata nell’ultimo anno. Dall’altra parte, i lagunari arrivano dal rotondo 3-0 al Südtirol e cercano la prima doppietta di successi in campionato: talento e produzione offensiva non mancano, ma i numeri in trasferta restano la vera incognita. Riflettori su due protagonisti: Pietro Iemmello, che contro il Venezia ha già colpito più volte in casa, e John Yeboah, entrato di prepotenza nelle statistiche recenti con gol e assist in serie.

Il Catanzaro ha vinto l’ultimo incrocio in B contro il Venezia (3-2 il 1° maggio 2024) e punta per la prima volta a due successi consecutivi in cadetteria contro gli arancioneroverdi.

ha vinto l’ultimo incrocio in B contro il (3-2 il 1° maggio 2024) e punta per la prima volta a due successi consecutivi in cadetteria contro gli arancioneroverdi. Tutti i quattro successi del Catanzaro sul Venezia in Serie B sono arrivati in casa: 15 dei 18 punti totali contro i lagunari sono stati raccolti al Ceravolo .

sul in Serie B sono arrivati in casa: 15 dei 18 punti totali contro i lagunari sono stati raccolti al . Dopo l’1-0 al Palermo , i giallorossi inseguono il bis interno con clean sheet per la seconda volta dagli anni ’90 (ultimo precedente tra novembre e dicembre 2023) e due vittorie di fila in B come non accade da febbraio scorso.

, i giallorossi inseguono il bis interno con clean sheet per la seconda volta dagli anni ’90 (ultimo precedente tra novembre e dicembre 2023) e due vittorie di fila in B come non accade da febbraio scorso. Il Venezia , dopo il 3-0 al Südtirol , può centrare due vittorie di fila per la prima volta in stagione; resta però a secco di successi da 7 trasferte in B (4N, 3P).

, dopo il 3-0 al , può centrare due vittorie di fila per la prima volta in stagione; resta però a secco di successi da 7 trasferte in B (4N, 3P). Rimontatori seriali: dal via della scorsa stagione il Catanzaro ha raccolto 23 punti dopo essere andato sotto, record del periodo in Serie B.

ha raccolto 23 punti dopo essere andato sotto, record del periodo in Serie B. Pietro Iemmello ha firmato quattro reti al Venezia in B, tutte al Ceravolo , inclusa una doppietta nel maggio 2024: i lagunari sono la sua vittima preferita in casa in cadetteria.

ha firmato quattro reti al in B, tutte al , inclusa una doppietta nel maggio 2024: i lagunari sono la sua vittima preferita in casa in cadetteria. John Yeboah ha partecipato a quattro gol (2 reti e 2 assist) nelle ultime quattro presenze in B: nessuno ha fatto meglio nello stesso arco temporale.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Venezia

Possesso palla alto per entrambe: Catanzaro 57,3%, Venezia 61%. I giallorossi segnano 11 gol e ne concedono 10 in 10 gare, i lagunari 16 fatti e 9 subiti con 5 clean sheet. Precisione al tiro: 37,25% Catanzaro, 43,93% Venezia. Pressing: PPDA 11,1 per i calabresi e 8,6 per i veneti. Top scorer: Alphadjo Cissè (5) per il Catanzaro e Andrea Adorante (4) per il Venezia.

Catanzaro Venezia Partite giocate 10 10 Vittorie 2 4 Pareggi 6 4 Sconfitte 2 2 Gol segnati 11 16 Gol subiti 10 9 Clean sheet 3 5 Possesso palla (%) 57,3 61,0 Tiri totali 102 107 Tiri in porta 38 47 Precisione tiri (%) 37,25 43,93 PPDA 11,1 8,6 Cartellini gialli 21 18 Capocannoniere Alphadjo Cissè 5 Andrea Adorante 4

FAQ Quando si gioca Catanzaro-Venezia? Domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Catanzaro-Venezia? Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Chi è l’arbitro di Catanzaro-Venezia? L’arbitro è Daniele Perenzoni, con assistenti Preti e Catallo, IV Vingo, VAR Marini e AVAR Prenna.