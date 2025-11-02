Catanzaro-Venezia 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Catanzaro-Venezia mette in palio punti pesanti per l’11a giornata della Serie B 2025-26: si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00. I giallorossi sono 12° con 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 11 gol fatti, 10 subiti), mentre gli arancioneroverdi occupano il 5° posto a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte; 16 gol segnati, 9 incassati). Sfida tra un Catanzaro solido in casa e un Venezia brillante ma in cerca di slancio esterno.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Catanzaro-Venezia
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Catanzaro e Venezia
Le ultime partite giocate
Catanzaro e Venezia arrivano al Ceravolo con inerzie diverse: 7 punti nelle ultime cinque per i calabresi, 8 per i lagunari.
|Catanzaro
|x
|ko
|ko
|ok
|ok
|Venezia
|x
|ok
|x
|ko
|ok
Dettaglio delle ultime 5:
- Catanzaro
Sampdoria-Catanzaro 0-0; Monza-Catanzaro 2-1; Catanzaro-Calcio Padova 0-1; Catanzaro-Palermo 1-0; Mantova-Catanzaro 1-3.
- Venezia
Palermo-Venezia 0-0; Venezia-Frosinone 3-0; Empoli-Venezia 1-1; Carrarese-Venezia 3-2; Venezia-Südtirol 3-0.
L’arbitro di Catanzaro-Venezia
La direzione è affidata a Daniele Perenzoni. La squadra arbitrale: assistenti Preti e Catallo, IV ufficiale Vingo, VAR Marini, AVAR Prenna. In questa stagione (Serie B 2025/26) Perenzoni ha diretto 3 gare: 78 falli fischiati, 9 ammonizioni, 2 espulsioni e nessun rigore; media di 3,6 cartellini a partita.
- Arbitro: PERENZONI
- Assistenti: PRETI – CATALOG
- IV: VINGO
- VAR: MARINI
- AVAR: PRENNA
Informazioni interessanti sul match
La sfida mette di fronte un Catanzaro che al Ceravolo storicamente sa far male al Venezia e un gruppo arancioneroverde che vola quando spinge ma fatica lontano dalla laguna. I giallorossi hanno appena battuto il Palermo e sognano una mini-striscia interna a porta inviolata, forti di una notevole capacità di rimonta maturata nell’ultimo anno. Dall’altra parte, i lagunari arrivano dal rotondo 3-0 al Südtirol e cercano la prima doppietta di successi in campionato: talento e produzione offensiva non mancano, ma i numeri in trasferta restano la vera incognita. Riflettori su due protagonisti: Pietro Iemmello, che contro il Venezia ha già colpito più volte in casa, e John Yeboah, entrato di prepotenza nelle statistiche recenti con gol e assist in serie.
- Il Catanzaro ha vinto l’ultimo incrocio in B contro il Venezia (3-2 il 1° maggio 2024) e punta per la prima volta a due successi consecutivi in cadetteria contro gli arancioneroverdi.
- Tutti i quattro successi del Catanzaro sul Venezia in Serie B sono arrivati in casa: 15 dei 18 punti totali contro i lagunari sono stati raccolti al Ceravolo.
- Dopo l’1-0 al Palermo, i giallorossi inseguono il bis interno con clean sheet per la seconda volta dagli anni ’90 (ultimo precedente tra novembre e dicembre 2023) e due vittorie di fila in B come non accade da febbraio scorso.
- Il Venezia, dopo il 3-0 al Südtirol, può centrare due vittorie di fila per la prima volta in stagione; resta però a secco di successi da 7 trasferte in B (4N, 3P).
- Rimontatori seriali: dal via della scorsa stagione il Catanzaro ha raccolto 23 punti dopo essere andato sotto, record del periodo in Serie B.
- Pietro Iemmello ha firmato quattro reti al Venezia in B, tutte al Ceravolo, inclusa una doppietta nel maggio 2024: i lagunari sono la sua vittima preferita in casa in cadetteria.
- John Yeboah ha partecipato a quattro gol (2 reti e 2 assist) nelle ultime quattro presenze in B: nessuno ha fatto meglio nello stesso arco temporale.
Le statistiche stagionali di Catanzaro e Venezia
Possesso palla alto per entrambe: Catanzaro 57,3%, Venezia 61%. I giallorossi segnano 11 gol e ne concedono 10 in 10 gare, i lagunari 16 fatti e 9 subiti con 5 clean sheet. Precisione al tiro: 37,25% Catanzaro, 43,93% Venezia. Pressing: PPDA 11,1 per i calabresi e 8,6 per i veneti. Top scorer: Alphadjo Cissè (5) per il Catanzaro e Andrea Adorante (4) per il Venezia.
|Catanzaro
|Venezia
|Partite giocate
|10
|10
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|6
|4
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|11
|16
|Gol subiti
|10
|9
|Clean sheet
|3
|5
|Possesso palla (%)
|57,3
|61,0
|Tiri totali
|102
|107
|Tiri in porta
|38
|47
|Precisione tiri (%)
|37,25
|43,93
|PPDA
|11,1
|8,6
|Cartellini gialli
|21
|18
|Capocannoniere
|Alphadjo Cissè 5
|Andrea Adorante 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Catanzaro-Venezia?
-
Domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Catanzaro-Venezia?
-
Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
- Chi è l’arbitro di Catanzaro-Venezia?
-
L’arbitro è Daniele Perenzoni, con assistenti Preti e Catallo, IV Vingo, VAR Marini e AVAR Prenna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.