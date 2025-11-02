Virgilio Sport
Catanzaro-Venezia 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 11a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Catanzaro-Venezia

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Catanzaro-Venezia mette in palio punti pesanti per l’11a giornata della Serie B 2025-26: si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00. I giallorossi sono 12° con 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 11 gol fatti, 10 subiti), mentre gli arancioneroverdi occupano il 5° posto a quota 16 (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte; 16 gol segnati, 9 incassati). Sfida tra un Catanzaro solido in casa e un Venezia brillante ma in cerca di slancio esterno.

Le ultime partite giocate

Catanzaro e Venezia arrivano al Ceravolo con inerzie diverse: 7 punti nelle ultime cinque per i calabresi, 8 per i lagunari.

Catanzaro x ko ko ok ok
Venezia x ok x ko ok

Dettaglio delle ultime 5:

  • Catanzaro

Sampdoria-Catanzaro 0-0; Monza-Catanzaro 2-1; Catanzaro-Calcio Padova 0-1; Catanzaro-Palermo 1-0; Mantova-Catanzaro 1-3.

  • Venezia

Palermo-Venezia 0-0; Venezia-Frosinone 3-0; Empoli-Venezia 1-1; Carrarese-Venezia 3-2; Venezia-Südtirol 3-0.

L’arbitro di Catanzaro-Venezia

La direzione è affidata a Daniele Perenzoni. La squadra arbitrale: assistenti Preti e Catallo, IV ufficiale Vingo, VAR Marini, AVAR Prenna. In questa stagione (Serie B 2025/26) Perenzoni ha diretto 3 gare: 78 falli fischiati, 9 ammonizioni, 2 espulsioni e nessun rigore; media di 3,6 cartellini a partita.

  • Arbitro: PERENZONI
  • Assistenti: PRETI – CATALOG
  • IV: VINGO
  • VAR: MARINI
  • AVAR: PRENNA

Informazioni interessanti sul match

La sfida mette di fronte un Catanzaro che al Ceravolo storicamente sa far male al Venezia e un gruppo arancioneroverde che vola quando spinge ma fatica lontano dalla laguna. I giallorossi hanno appena battuto il Palermo e sognano una mini-striscia interna a porta inviolata, forti di una notevole capacità di rimonta maturata nell’ultimo anno. Dall’altra parte, i lagunari arrivano dal rotondo 3-0 al Südtirol e cercano la prima doppietta di successi in campionato: talento e produzione offensiva non mancano, ma i numeri in trasferta restano la vera incognita. Riflettori su due protagonisti: Pietro Iemmello, che contro il Venezia ha già colpito più volte in casa, e John Yeboah, entrato di prepotenza nelle statistiche recenti con gol e assist in serie.

  • Il Catanzaro ha vinto l’ultimo incrocio in B contro il Venezia (3-2 il 1° maggio 2024) e punta per la prima volta a due successi consecutivi in cadetteria contro gli arancioneroverdi.
  • Tutti i quattro successi del Catanzaro sul Venezia in Serie B sono arrivati in casa: 15 dei 18 punti totali contro i lagunari sono stati raccolti al Ceravolo.
  • Dopo l’1-0 al Palermo, i giallorossi inseguono il bis interno con clean sheet per la seconda volta dagli anni ’90 (ultimo precedente tra novembre e dicembre 2023) e due vittorie di fila in B come non accade da febbraio scorso.
  • Il Venezia, dopo il 3-0 al Südtirol, può centrare due vittorie di fila per la prima volta in stagione; resta però a secco di successi da 7 trasferte in B (4N, 3P).
  • Rimontatori seriali: dal via della scorsa stagione il Catanzaro ha raccolto 23 punti dopo essere andato sotto, record del periodo in Serie B.
  • Pietro Iemmello ha firmato quattro reti al Venezia in B, tutte al Ceravolo, inclusa una doppietta nel maggio 2024: i lagunari sono la sua vittima preferita in casa in cadetteria.
  • John Yeboah ha partecipato a quattro gol (2 reti e 2 assist) nelle ultime quattro presenze in B: nessuno ha fatto meglio nello stesso arco temporale.

Le statistiche stagionali di Catanzaro e Venezia

Possesso palla alto per entrambe: Catanzaro 57,3%, Venezia 61%. I giallorossi segnano 11 gol e ne concedono 10 in 10 gare, i lagunari 16 fatti e 9 subiti con 5 clean sheet. Precisione al tiro: 37,25% Catanzaro, 43,93% Venezia. Pressing: PPDA 11,1 per i calabresi e 8,6 per i veneti. Top scorer: Alphadjo Cissè (5) per il Catanzaro e Andrea Adorante (4) per il Venezia.

Catanzaro Venezia
Partite giocate 10 10
Vittorie 2 4
Pareggi 6 4
Sconfitte 2 2
Gol segnati 11 16
Gol subiti 10 9
Clean sheet 3 5
Possesso palla (%) 57,3 61,0
Tiri totali 102 107
Tiri in porta 38 47
Precisione tiri (%) 37,25 43,93
PPDA 11,1 8,6
Cartellini gialli 21 18
Capocannoniere Alphadjo Cissè 5 Andrea Adorante 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Catanzaro-Venezia?

Domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Catanzaro-Venezia?

Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Chi è l’arbitro di Catanzaro-Venezia?

L’arbitro è Daniele Perenzoni, con assistenti Preti e Catallo, IV Vingo, VAR Marini e AVAR Prenna.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

