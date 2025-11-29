Catanzaro - Virtus Entella 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Catanzaro e Virtus Entella si sfidano sabato 29 novembre 2025 alle 17:15 al Nicola Ceravolo di Catanzaro per la 14a giornata di Serie B. È una sfida di metà classifica con profumo di zona playoff: i calabresi sono 11° con 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte; 16 gol fatti, 15 subiti), i liguri 13° a quota 15 (3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte; 12 gol segnati, 17 incassati).
Le ultime partite giocate
Catanzaro arriva con fiducia: 3 vittorie nelle ultime 5 e spinta del Ceravolo. Virtus Entella è squadra ostica, pareggia spesso e concede poco in casa, ma fatica lontano da Chiavari. Trend opposti che promettono equilibrio: attenzione ai dettagli sulle palle inattive.
Nelle ultime 5 partite Catanzaro ha totalizzato 10 punti; Virtus Entella ne ha raccolti 6. Questo il dettaglio:
- Catanzaro
Catanzaro-Palermo 1-0; Mantova-Catanzaro 1-3; Catanzaro-Venezia 2-1; Empoli-Catanzaro 1-0; Catanzaro-Pescara 3-3
- Virtus Entella
Virtus Entella-Pescara 1-1; Frosinone-Virtus Entella 4-0; Virtus Entella-Empoli 1-0; Reggiana-Virtus Entella 0-0; Virtus Entella-Palermo 1-1
L’arbitro di Catanzaro – Virtus Entella
Si gioca al Nicola Ceravolo di Catanzaro. Dirige Paride Tremolada (Monza): in questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 4 gare, fischiando 124 falli, 2 rigori, 24 gialli (0 rossi), media 6 ammonizioni a partita. Al VAR Monaldi, AVAR Paganessi; assistenti Rossi C. e Rinaldi; IV ufficiale Massimi.
Informazioni interessanti sul match
Una sfida inedita che incrocia storie e numeri: per Catanzaro è un banco di prova contro un’avversaria ligure che storicamente porta in dote gare bloccate; per Virtus Entella l’occasione di confermare la tendenza ai pareggi e capitalizzare la forza sulle palle inattive. I giallorossi nel 2025 hanno collezionato tanti segni X e arrivano da partite in cui l’inerzia è spesso cambiata nei dettagli. Occhio a Pietro Iemmello, che contro l’Entella ha sempre inciso, e allo straordinario rendimento realizzativo del difensore Andrea Tiritiello, vero fattore sui piazzati. La chiave tattica potrebbe essere il possesso palla: Catanzaro costruisce con pazienza e tira con maggiore precisione, mentre l’Entella sfrutta cross e calci da fermo. Percentuali e trend raccontano un duello che può decidersi nelle aree.
- Prima assoluta in campionato tra Catanzaro e Virtus Entella nelle prime tre serie professionistiche.
- Per i giallorossi è la sesta rivale ligure differente in storia: contro club di quella regione hanno pareggiato le ultime tre in B (due 0-0 con Sampdoria e Spezia).
- Catanzaro non ripete lo stesso esito da 11 gare contro neopromosse: arriva da un 3-3 col Pescara e potrebbe infilare due pari di fila contro squadre salite dalla C come non accadeva dal 2005-06.
- Nel 2025 i calabresi sono la squadra con più pareggi in B: segno della loro solidità e di partite spesso a punteggio basso.
- Virtus Entella ha firmato 3 pari nelle ultime 5: potrebbe eguagliare la striscia di tre X consecutive (non succedeva dal 2021).
- Record speciale Entella: 67% dei gol da palla inattiva; al contrario, Catanzaro incassa il 53% dei gol su piazzato. Dettaglio decisivo.
- Pietro Iemmello ha segnato in tutte le sue gare di B contro l’Entella: mira il bersaglio con una terza maglia diversa.
- Andrea Tiritiello è il difensore più prolifico tra top-5 leghe e seconde divisioni: 6 reti, il 50% dei gol dell’Entella.
Le statistiche stagionali di Catanzaro e Virtus Entella
Catanzaro guida nel possesso (55,8%) e nella precisione al tiro (41,9%), con migliore conversione (12,9%) e miglior differenziale reti (16-15) rispetto a Virtus Entella (46,7% di possesso; 35,4% di tiri in porta; 9,2% di conversione; 12-17). I liguri però generano più corner (95 a 58) e restano pericolosi sui piazzati. Equilibrio nei clean sheet: 3 a testa.
Giocatori chiave: per Catanzaro capocannoniere Alphadjo Cissé (5), top assist Simone Pontisso (2), più gialli Nicolò Brighenti (4), nessun rosso; portiere Mirko Pigliacelli a 3 clean sheet. Per Virtus Entella cannoniere Andrea Tiritiello (6), assist-man Tommaso Fumagalli (3), più gialli Stefano Di Mario (4), un rosso per Tiritiello; in porta Simone Colombi a 3 clean sheet.
|Catanzaro
|Virtus Entella
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|3
|3
|Pareggi
|7
|6
|Sconfitte
|3
|4
|Gol segnati
|16
|12
|Gol subiti
|15
|17
|Possesso palla (%)
|55,8
|46,7
|Tiri totali
|124
|130
|Tiri nello specchio
|52
|46
|Precisione tiri (%)
|41,9
|35,4
|Conversione gol (%)
|12,9
|9,2
|PPDA
|11,3
|11,8
|Corner a favore
|58
|95
|Clean sheet
|3
|3
|Ammonizioni
|31
|28
|Espulsioni
|0
|1
|Capocannoniere
|Cissé 5
|Tiritiello 6
|Top assist
|Pontisso 2
|Fumagalli 3
|Portiere: clean sheet
|Pigliacelli 3
|Colombi 3
FAQ
- Quando si gioca Catanzaro - Virtus Entella?
-
Sabato 29 novembre 2025 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Catanzaro - Virtus Entella?
-
Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
- Chi è l’arbitro di Catanzaro - Virtus Entella?
-
Paride Tremolada. Assistenti Rossi C. e Rinaldi; IV Massimi; VAR Monaldi; AVAR Paganessi.
