Catanzaro-Juve Stabia, moviola: rosso, rigore revocato e finale surreale al 96’ aspettando il Var

La prova dell’arbitro Sacchi al Ceravolo nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto marchigiano ha ammonito sette giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Juan Luca Sacchi, la scelta per Juve Stabia-Catanzaro, 42 anni a ottobre, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi ma come se l’è cavata ieri il fischietto marchigiano al Ceravolo?

I precedenti tra Catanzaro e Juve Stabia

Le due squadre si erano affrontate complessivamente in 35 occasioni. Il bilancio parla di 11 vittorie giallorosse con 42 reti realizzate, 15 pareggi e 9 successi delle vespe con 33 gol segnati. Le partite si sono disputate in diverse categorie: 2 in Serie B, 24 in Serie C, 8 in Serie C/2 e 1 in Coppa Italia di Serie C. In campionato si contano 34 incontri, con 10 vittorie e 41 reti per il Catanzaro, 15 pareggi e 9 successi con 33 gol per la Juve Stabia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Votta e Bianchini con Di Reda IV uomo, Baroni al Var e Serra all’Avar, l’arbitro ha ammonito 7 giocatori: al 19′ pt Bettella D. (Catanzaro), al 30′ pt Matias Antonini (Catanzaro) al 25′ pt Cacciamani A. (Juve Stabia), al 36′ pt Pierobon C. (Juve Stabia), al 19′ st Burnete R. (Juve Stabia), al 27′ st Carissoni L. (Juve Stabia), al 45’+4 st Piscopo K. (Juve Stabia). Espulsioni: al 45’+1 pt Cacciamani A. (Juve Stabia).

Catanzaro-Juve Stabia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 18′ per un fallo in area di Bettella su Gabrielloni l’arbitro assegna un rigore alle vespe e ammonisce il giocatore del Catanzaro. Il Var conferma e Gabrielloni realizza dagli 11 metri. Al 25′ filtrante di Iemmello per Cassandro che viene atterrato in area da Cacciamani, per l’arbitro è rigore ma per il Var no: l’azione è iniziata fuori area, per cui è punizione dal limite per i giallorossi con giallo per Cacciamani. Al 30′ ammonito Antonini per un fallo su Maistro.

Al 36′ ammonito Pierobon per un fallo su Rispoli. Al 46′ Juve Stabia in dieci: rosso per Cacciamani per un brutto fallo su Cassandro. Al 53′ punizione di Pontisso per la testa del neo-entrato Verrengia che batte Confente. Dopo due lunghissimi minuti in apnea, il Var convalida. Al 64′ ammonito Burnete per un fallo su Brighenti. Al 72′ gioallo anche per Carissoni. Al 94′ ammonito Piscopo per un fallo su Di Francesco. All’ultimo secondo di gioco ancora un giallo, sul cross dalla sinistra Iemmello viene vistosamente spinto in area di rigore, l’arbitro Sacchi fischia la fine dalla partita, ma si rimane tutti in campo ad attendere il check del VAR il quale decreta che non c’è rigore, pertanto la gara finisce cosi in parità.