Cattolica, al Marina Militare Nastro Rosa Tour debutta il "Progetto Giovani"

La prima tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour ha tenuto a battesimo, a Cattolica, il “Progetto Giovani”, iniziativa dedicata ai giovani e al loro rapporto con il mare, la sicurezza e le professioni del settore. Ragazze e ragazzi sono stati coinvolti in una serie di workshop gratuiti a cura della Guardia Costiera di Ravenna. Nato da un accordo tra Marina Militare e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e la Capitaneria di Porto, il Progetto Giovani si inserisce nel tema 2026 del Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro d’Italia a Vela giunto quest’anno alla sesta edizione – “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”. In questo contesto il mare è inteso come una infrastruttura culturale e simbolica capace di connettere comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. (NPK) (US Marina Militare Nastro Rosa Tour)