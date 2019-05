Cavaliero: "Contro Cremona abbiamo un'arma in più"

Durante la conferenza stampa Daniele Cavaliero è tornato a parlare del match contro l'AX: "Tornare a Milano è sempre bello: quando sono dovuto andar via da Trieste è stata la prima società in cui ho giocato e la prima città che ho conosciuto. Domenica però ero così concentrato sulla nostra partita e sulle altre sfide che per noi contavano che non c'è stato troppo spazio per la nostalgia".

Sulla serie con Cremona: "Speriamo sia lunghissima, vorrà dire che avremo avuto la meglio in una o più partite. Conosciamo la forza di una squadra che ha vinto la Coppa Italia, è arrivata al secondo posto in regular season ed ha giocato molto bene contro Venezia, in un match che contava per prendersi il secondo posto".

"Sarà complicato ma dalla nostra abbiamo la leggerezza di una squadra che in teoria non sarebbe dovuta arrivare a questo punto. Dovremo dare il meglio: lo dobbiamo a noi stessi, per il lavoro fatto; lo dobbiamo al nostro pubblico e lo dobbiamo a tutti coloro che lavorano per questa società".

SPORTAL.IT | 15-05-2019 16:56