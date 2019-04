Cavaliero: "La mia anima è a Trieste"

Daniele Cavaliero a cuore aperto. "Mi piace sentirmi parte della cultura di Trieste. Quel richiamo del pubblico mi ha fatto capire che la mia scelta di tornare è stata giusta — ha detto alla Gazzetta dello Sport —. Volevo rendere qualcosa indietro di quello che ho ricevuto. Ok sono stato via tanti anni, ma dentro di me sapevo che un giorno la mia strada mi avrebbe riportato alle origini".

"Oggi il mio impegno è totale, la mia anima è tutta qui, non solo nel basket ma in tutto il tessuto sociale della città" ha aggiunto Cavaliero.

SPORTAL.IT | 24-04-2019 10:56