Cavani conferma: "Contatti col Benfica"

Dopo aver segnato valanghe di gol tra Napoli e PSG Edinson Cavani potrebbe ripartire dal Benfica. L’attaccante uruguaiano ha confermato le voci che lo vorrebbero vicinissimo alla firma con il club portoghese.

Ai microfoni della stampa il ‘Matador’ ha confermato l’asse caldo con la squadra di Lisbona: “Ci sono stati contatti con il Benfica e con altri club, ma non c’è ancora nulla di definito, quindi non posso dire che ci sia un accordo chiuso. Quando tutto sarà confermato riguardo una precisa squadra, lo saprete tutti”.

Cavani ha poi spiegato l’interesse nei confronti della proposta fatta dal Benfica: “E’ una grande squadra, che compete regolarmente nelle principali competizioni europee e dove molti uruguaiani hanno giocato in passato. Come potrebbe non essere una squadra che mi attrae? Se ci fosse la possibilità di giocarci sarei felice”.

Dopo il suo addio al PSG il centravanti classe ’87 ha passato gran parte del proprio tempo nella sua Salto in Uruguay, lavorando con un personal trainer per mantenersi in forma in vista di un nuovo progetto.

OMNISPORT | 17-08-2020 20:30