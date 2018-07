Cavani e il resto: Ancelotti racconta il suo Napoli

Carlo Ancelotti zittisce le voci di mercato, in particolare quelle secondo cui sarebbe insoddisfatto per le operazioni fin qui completate dalla dirigenza del Napoli.

"Sono soddisfatto della rosa e non ho mai chiesto nuovi top player – ha sottolineato il tecnico dei partenopei in conferenza stampa da Dimaro -. Quelle sul ritorno di Cavani sono solamente voci e non parlo di calciatori sotto contratto con altri club, non mi interessano. Qui dispongo di calciatori fantastici e allenarli per me rappresenta una vera fortuna".

"Ho scelto il Napoli perché mi piace il progetto societario e ho trovato un ambiente molto stimolante. So che intorno alla mia figura ci sono grandi aspettative, ma qui ho trovato grande spirito e un livello di professionalità molto alto. Vale per i giocatori e per tutto lo staff, sono tutti molto capaci e qui si lavora benissimo. Mi diverto a stare qui, e quando mi diverto divento pericoloso", ha aggiunto il tecnico di Reggiolo, che comunque non ha certo chiuso il calciomercato in ingresso per la sua squadra: "Ci sono situazioni che con la società stiamo valutando. Non abbiamo fretta di chiudere, decideremo con calma. La nostra rosa è completa e la squadra è ben fatta, il mercato chiude il 17 agosto e avremo la possibilità di chiudere qualche movimento. Ma lo faremo in maniera molto calma, distesa e serena".

Qualche battuta sui giocatori a sua disposizione in queste settimane: "Meret e Zielinski sono infortunati, a parte loro stanno lavorando tutti e molto bene. Inglese è un ragazzo su cui nutriamo molta fiducia, lavora bene ed è un ragazzo umile e modesto. Sto vedendo molto bene anche Callejon, a cui ho dato una soluzione in più. Non ho invece ancora visto Mertens, ma in generale questa rosa è di qualità, giovane, fisicamente preparata e dotata di grande competitività e voglia".

