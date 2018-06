Cavani è immenso, va a casa anche Ronaldo

Il sabato della caduta dei grandi. Anzi, dei due più grandi. Poche ore dopo l’addio al Mondiale di Leo Messi, tocca a Cristiano Ronaldo salutare Russia 2018 in anticipo. Il suo Portogallo non è infatti riuscito a superare l’ostacolo Uruguay nel secondo quarto di finale: la Celeste si impone per 2-1 e affronterà venerdì 6 luglio alle 16 a Novgorod proprio la Francia che nel pomeriggio aveva mandato a casa l’Argentina. Dopo i campioni del mondo in carica della Germania escono quindi anche i campioni d’Europa. Se a Sochi ci si aspettava lo show di Cristiano Ronaldo, a prendersi la scena è stato Edinson Cavani, autentico trascinatore di una squadra che si è confermata solida e poco spettacolare, ma molto concreta. Il Portogallo infatti parte meglio, ma va sotto al primo affondo dei sudamericani: al 7' Cavani scambia con Suarez che restituisce con un cross su misura sul secondo palo dove il Matador s’inventa un colpo di testa chirurgico.

La reazione dei lusitani è sterile: tanto possesso palla, ma indice di pericolosità bassissimo, così è l’Uruguay a scuotere il torpore con una punizione di Suarez sventata da Rui Patricio. Il Portogallo cambia però marcia in avvio di secondo tempo, schiacciando un Uruguay troppo rinunciatario: il pareggio allora arriva già al 10’ con un colpo di testa di Pepe, che salta solissimo da calcio d’angolo. La gara sembra poter girare, ma Bernardo Silva non sfrutta una papera di Muslera e il Portogallo si trova sotto nel proprio momento migliore: al 17' altra ripartenza uruguayana, Muslera rilancia, Pepe buca e Bentancur serve con i tempi giusti Cavani che s’inventa uno spettacolare destro a giro sul palo lungo. Manca ancora metà ripresa, ma le energie latitano da ambo le parti: Uruguay in trincea, Portogallo avanti con poche idee. Quaresma non basta, il genio di Ronaldo non si accende e per una volta l’eterno dualismo con Messi termina in parità.



