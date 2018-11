Cavani in dubbio, a Napoli un PSG diverso?

I tifosi del Napoli sognano il ritorno di Edinson Cavani in maglia azzurra, ma se l’uruguaiano non scendesse in campo martedì, in una sfida decisiva per le sorti del girone di Champions League, di certo non si dispererebbero, anzi… Il trio composto dal Matador, Neymar e Mbappé fa paura, forse un po’ meno rispetto alla gara di Parigi che il Napoli ha dominato sul piano del gioco, ma l’attacco dei transalpini resta un problema, specie in una gara che la squadra di Ancelotti dovrà provare a vincere per ipotecare la qualificazione agli ottavi.

DUBBIO CAVANI. Cavani, al momento, non è al top. Lo ha ribadito il tecnico Thomas Tuchel, che nella conferenza stampa di stamattina ha spiegato come l’allenamento di oggi sarà decisivo per capire le condizioni dell’attaccante in vista della gara con il Lille di Ligue 1 e poi di quella del San Paolo. E chissà che la forma di Cavani non induca Tuchel a presentare un PSG diverso a Napoli, partendo dalla squadra che nel secondo tempo di Parigi ha tenuto meglio il campo contro gli azzurri. Anche senza il Matador il tecnico tedesco potrebbe riproporre una difesa a 3, ma stavolta con Bernat a tutta fascia a sinistra e Di Maria in mezzo, nei tre di centrocampo, pronto a supportare il duo composto da Neymar e Mbappé. L’alternativa, senza Cavani, è ancora il tridente, ma con Di Maria in fascia e Choupo-Moting centravanti.

TORNA BUFFON. Chi ci sarà di sicuro al San Paolo è Gigi Buffon. Tuchel lo ha detto chiaramente, l’ex capitano della Nazionale giocherà le prossime due gare da titolare e per gli azzurri non si tratta di una grande notizia: Buffon non perde una gara a Napoli dal settembre del 2015, quando la squadra di Sarri si impose per 2-1 sulla Juventus.

SPORTEVAI.IT | 01-11-2018 11:40