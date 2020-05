Cavani-Inter: tutto dipende da Icardi

L'Inter continua a ragionare in vista dell'assetto offensivo che la squadra avrà nella prossima stagione. E se Edinson Cavani è ormai il grande obiettivo della Beneamata, come spesso è accaduto negli ultimi mesi molto dipende da Mauro Icardi.

L'argentino, come noto, è al PSG solo in prestito e gioca per un club che vorrebbe confermarlo nella propria rosa. La cifra pattuita per il suo riscatto, 70 milioni di euro, è però nel frattempo divenuta uno scoglio quasi insormontabile anche per la ricca dirigenza transalpina. Che, come tutti, in questi mesi ha dovuto far fronte all'emergenza Coronavirus.

Ecco perché, come suggerito da 'SportMediaset', proprio l'interessamento nerazzurro per Cavani potrebbe diventare la chiave di volta della situazione: il PSG potrebbe infatti essere disposto a rinunciare all'uruguaiano, a costo che l'Inter conceda uno sconto su Icardi.

Le carte sono tutte sul tavolo: ora non resta che stabilire se le due società riusciranno a trovare un accordo nel merito.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 12:47