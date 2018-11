Cavani, la mamma spinge per Napoli

La mamma di Edinson Cavani, Berta Gomez, tifa per un ritorno a Napoli del figlio. In un'intervista a Il Roma la madre del Matador ha parlato del futuro del bomber uruguaiano ora al Psg.

"Ho visto in questi giorni come la gente lo ami ancora. Tutti mi chiedono perché non torna ad indossare la maglia azzurra. Questo è anche il mio sogno. Nella sua vita personale Edi è molto buono, ha il sostegno della sua famiglia e Dio ci dirà che cosa il futuro ha in serbo", sono le parole della donna.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 19:35